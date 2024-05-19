19 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Гранада» и «Сельта». Начало игры — в 20:00 мск. «Гранада» — «Сельта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Гранада»

Турнирное положение: «Гранада» уже утратила шансы на спасение. На текущий момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

При этом команда выиграла всего в 4 матчах чемпионата. Да и атака отнюдь не преуспевает: 37 голов в 36 поединках Примеры.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась зачетными баллами. «Гранада» потерпела поражение от «Райо Вальекано» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гранада» добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Очевидно, что аутсайдер постарается напоследок хлопнуть дверью. Хотя оборона команды часто дает результативные сбои: 70 пропущенных мячей.

Не сыграют: Камиль Юзвяк, Антонио Пуэртас — травмированы.

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Состояние команды: для «Гранады» уже ничего не изменится. На последнюю строчку она не упадет, как и выше не поднимется.

Матчи против «Сельты» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних поединках «Гранада» проиграла трижды при 2 паритетах.

Сдаваться за здорово живешь хозяева явно не собираются. Вот только последняя победа над «Сельтой» случилась еще 4 с половиной года назад.

«Сельта»

Турнирное положение: Клуб из Виго пока не может спать спокойно. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Сельта» на 5 очков оторвалась от зоны вылета. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 42 мяча в 36 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три драгоценных балла. «Сельта» смогла справиться с «Атлетиком» (2:1).

В пяти последних матчах «Сельта» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных.

При этом в обойме многолетний лидер команды Яго Аспас. На его счету 8 забитых мячей в текущем чемпионате.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на решающем турнирном отрезке «Сельта» явно включилась. Так что в этой встрече гости явно намерены закрыть вопрос с сохранением прописки в Примере.

Продуктивный сезон проводит Йорген Ларсен. Датчанин наколотил 12 мячей в чемпионате, присовокупив к ним 2 ассиста.

У клуба из Виго есть огромная мотивация победить. Да и забивать в составе гостей уж точно найдется кому.

Плюс ко всему «Сельта» по игре выглядит монолитнее оппонента. Да и в кадровом плане гости смотрятся куда симпатичнее.

Статистика для ставок

«Гранада» не обыгрывает «Сельту» уже более 4 лет

«Сельта» проиграла в 3 своих последних выездных поединках

Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.91, а победа оппонента — в скромные 3.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно похожими коэффициентами — 1.87 и 2.08.

Прогноз: «Сельта» выглядит сильнее соперника, и наверняка начнет матч активно.

Гости мотивированы обеспечить себе место в элите на будущий сезон, да и оппонент уже не мотивирован.

Ставка: Победа «Сельты» в 1 тайме за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится только у одной из команд.

Ставка: Обе не забьют за 2.10