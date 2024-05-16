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    «Тюмень» — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 3.14) и прогноз на футбол, Первая лига, 16 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тюмень» — «СКА-Хабаровск»
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    Роман Шаронов
    16 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Тюмень» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 15:00 мск. «Тюмень» — «СКА-Хабаровск»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 16 Мая 2024 года

    Тюмень

  • Тюмень
    •  Тюмень 15:00 СКА-Хабаровск

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •

    «Тюмень»

    Турнирное положение: Тюменцы начинали за здравие, но затем скатились на экватор таблицы. На данный момент команда находится на 10 месте.

    Причем выиграла в среднем забивает примерно гол за матч. Зато оборона «Тюменб» действует достаточно слаженно, пропустив 33 мяча в 31 матче.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела поражение. Сибиряки уступили «Соколу» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» проиграла трижды при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    А вот последняя виктория случилась еще месяц назад. Тогда тюменцы нанесли поражение «Волгарю» (2:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Команда уже, по сути, доигрывает нынешний сезон. Да и весенний цикл дается сибирякам крайне непросто.

    Матчи с хабаровчанами для команды складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «Тюмень» выиграла 1 раз при 3 поражениях.

    Очевидно, что тюменцы постараются преуспеть в атаке. Родные стены явно могут им в этом помочь.

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабаровчане при Романе Шаронове все никак не выстрелят. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «СКА-Хабаровск» имеет относительно надежные тылы. «Армейцы» пропустили 32 мяча в 31 поединке первенства.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда не разжилась очками. «Армейцы» уступили «Шиннику» со счетом 1:2.

    До того подопечные Шаронова не сумели переиграть КАМАЗ (0:0). Хотя до того команда добыла 3 победы подряд.

    Да и выше 6 строчки «СКА-Хабаровск» уже не поднимется. Так что мотивации на оставшиеся туры фактически нет.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Главной проблемой хабаровчан является слабоватый уровень реализации. Забивает команда в среднем около гола за матч.

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    Более того, «СКА-Хабаровск» уже 7 лет не проигрывал тюменцам. Да и в первом круге команда оказалась сильнее сибиряков (2:0).

    У хабаровчан неплохой подбор игроков, но стабильности нет. Так что честолюбивые планы по выходу в РПЛ придется оставить на следующий сезон.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться победить. Команда Шаронова постарается подняться в первую шестерку.

    Статистика для ставок

    • Тюменцы не побеждают в 5 матчах кряду

    • «СКА-Хабаровск» выигрывал в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем забивают в районе гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.44 и 1.54.

    Прогноз: Обе команды фактически утратили турнирную мотивацию, и явно будут более раскованы.

    И те, и другие давненько не выигрывали, и уж точно постараются встать на победный путь.

    Ставка: Ничья за 3.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.44

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    «Тюмень» — «СКА-Хабаровск». 16 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Тюмень» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 3.14.
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