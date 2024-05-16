Тюмень
СКА-Хабаровск
«Тюмень»
Турнирное положение: Тюменцы начинали за здравие, но затем скатились на экватор таблицы. На данный момент команда находится на 10 месте.
Причем выиграла в среднем забивает примерно гол за матч. Зато оборона «Тюменб» действует достаточно слаженно, пропустив 33 мяча в 31 матче.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела поражение. Сибиряки уступили «Соколу» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» проиграла трижды при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.
А вот последняя виктория случилась еще месяц назад. Тогда тюменцы нанесли поражение «Волгарю» (2:1).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Команда уже, по сути, доигрывает нынешний сезон. Да и весенний цикл дается сибирякам крайне непросто.
Матчи с хабаровчанами для команды складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «Тюмень» выиграла 1 раз при 3 поражениях.
Очевидно, что тюменцы постараются преуспеть в атаке. Родные стены явно могут им в этом помочь.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Хабаровчане при Романе Шаронове все никак не выстрелят. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «СКА-Хабаровск» имеет относительно надежные тылы. «Армейцы» пропустили 32 мяча в 31 поединке первенства.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда не разжилась очками. «Армейцы» уступили «Шиннику» со счетом 1:2.
До того подопечные Шаронова не сумели переиграть КАМАЗ (0:0). Хотя до того команда добыла 3 победы подряд.
Да и выше 6 строчки «СКА-Хабаровск» уже не поднимется. Так что мотивации на оставшиеся туры фактически нет.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Главной проблемой хабаровчан является слабоватый уровень реализации. Забивает команда в среднем около гола за матч.
Более того, «СКА-Хабаровск» уже 7 лет не проигрывал тюменцам. Да и в первом круге команда оказалась сильнее сибиряков (2:0).
У хабаровчан неплохой подбор игроков, но стабильности нет. Так что честолюбивые планы по выходу в РПЛ придется оставить на следующий сезон.
Нет сомнений, что гости будут стремиться победить. Команда Шаронова постарается подняться в первую шестерку.
Статистика для ставок
- Тюменцы не побеждают в 5 матчах кряду
- «СКА-Хабаровск» выигрывал в 2 своих последних поединках
- Обе команды в среднем забивают в районе гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.44 и 1.54.
- 1.90Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 3.10Аталанта — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.25Манчестер Юнайтед — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Обе команды фактически утратили турнирную мотивацию, и явно будут более раскованы.
И те, и другие давненько не выигрывали, и уж точно постараются встать на победный путь.
Ставка: Ничья за 3.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.44