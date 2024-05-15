Мурас Юнайтед
Илбирс
«Мурас Юнайтед»
Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» начал чемпионат довольно неплохо. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Мурас Юнайтед» на 7 очков отстает от лидера. Плюс забивает команда в среднем почти 2 гола за матч: 11 мячей в 6 сыгранных матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла 2 очка. «Мурас Юнайтед» расписал мировую с «Алаем» (1:1).
А вот до того команда одержала важнейшую викторию. Причем «Талант» был обыгран уверенно — 3:1.
В 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Мурас Юнайтед» настрелял 10 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда преуспела. Вот только пропускает «Мурас Юнайтед» немало: 8 мячей в 6 матчах чемпионата.
Матчи против «Илбирса» для команды исторически складываются успешно. Все три очных поединка были выиграны.
Несомненно, хозяева постараются подтянуться к лидерам. «Мурас Юнайтед» в случае победы приблизится к идущему вторым «Дордою».
«Илбирс»
Турнирное положение: Старт чемпионата у команды вышел крайне неудовлетворительным. Ныне «Илбирс» располагается на 9 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Илбирс» в 7 матчах выиграл лишь дважды. Да и забивает команда со скрипом: лишь 5 точных выстрелов.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Илбирс» не оставил шансов «Таланту» (2:0).
А вот до того команда потерпела поражение от «Дордоя» (0:2). Да и в матче с «Алаем» зацепиться за очки не удалось (0:2).
До последней виктории команда проиграла в 5 матчах подряд. Да и отрыв от последнего места составляет всего 2 зачетных пункта.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Илбирс» выглядит не особо выгодно. Да и оборона дает результативный сбой в среднем 2 раза за матч.
На данный момент команда явно способна подняться в середину таблицы. Хоть в плане реализации у «Илбирса» полный хаос.
Более того, «Илбирс» еще ни разу не отбирал очки у «Мурас Юнайтед». Еще хуже — команда еще ни разу не забивала в ворота этого оппонента.
Наверняка гости будут цепляться за заветные баллы. Да и последняя победа явно прибавит игрокам положительных эмоций.
Статистика для ставок
- «Мурас Юнайтед» еще ни разу не пропускал от «Илбирса»
- «Илбирс» проиграл «Мурас Юнайтед» во всех 3 очных поединках
- «Илбирс» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.65, а победа оппонента — в скромные 9.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.
- 3.40Балтика — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 1.95Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.85Жирона — Вильярреал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные хозяева смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Мурас Юнайтед» явно намеревается подтянуться к лидерам, и наверняка будет действовать с позиции силы.
Ставка: Фора «Мурас Юнайтед» -2.5 за 2.78.
Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок получится нерезультативным.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.38