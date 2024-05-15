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    «Мурас Юнайтед» учинит разгром «Илбирсу»

    «Мурас Юнайтед» — «Илбирс». Ставка (к. 2.78) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 15 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мурас Юнайтед» — «Илбирс»
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    «Мурас Юнайтед»
    15 мая в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Илбирс». Начало игры — в 17:00 мск. «Мурас Юнайтед» — «Илбирс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 15 Мая 2024 года

    Мурас Юнайтед

  • Джалал-Абад
    •  Мурас Юнайтед 17:00 Илбирс

    Илбирс

  • Бишкек
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    «Мурас Юнайтед»

    Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» начал чемпионат довольно неплохо. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мурас Юнайтед» на 7 очков отстает от лидера. Плюс забивает команда в среднем почти 2 гола за матч: 11 мячей в 6 сыгранных матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла 2 очка. «Мурас Юнайтед» расписал мировую с «Алаем» (1:1).

    А вот до того команда одержала важнейшую викторию. Причем «Талант» был обыгран уверенно — 3:1.

    В 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Мурас Юнайтед» настрелял 10 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда преуспела. Вот только пропускает «Мурас Юнайтед» немало: 8 мячей в 6 матчах чемпионата.

    Матчи против «Илбирса» для команды исторически складываются успешно. Все три очных поединка были выиграны.

    Несомненно, хозяева постараются подтянуться к лидерам. «Мурас Юнайтед» в случае победы приблизится к идущему вторым «Дордою».

    «Илбирс»

    Турнирное положение: Старт чемпионата у команды вышел крайне неудовлетворительным. Ныне «Илбирс» располагается на 9 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Илбирс» в 7 матчах выиграл лишь дважды. Да и забивает команда со скрипом: лишь 5 точных выстрелов.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Илбирс» не оставил шансов «Таланту» (2:0).

    А вот до того команда потерпела поражение от «Дордоя» (0:2). Да и в матче с «Алаем» зацепиться за очки не удалось (0:2).

    До последней виктории команда проиграла в 5 матчах подряд. Да и отрыв от последнего места составляет всего 2 зачетных пункта.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Илбирс» выглядит не особо выгодно. Да и оборона дает результативный сбой в среднем 2 раза за матч.

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    На данный момент команда явно способна подняться в середину таблицы. Хоть в плане реализации у «Илбирса» полный хаос.

    Более того, «Илбирс» еще ни разу не отбирал очки у «Мурас Юнайтед». Еще хуже — команда еще ни разу не забивала в ворота этого оппонента.

    Наверняка гости будут цепляться за заветные баллы. Да и последняя победа явно прибавит игрокам положительных эмоций.

    Статистика для ставок

    • «Мурас Юнайтед» еще ни разу не пропускал от «Илбирса»

    • «Илбирс» проиграл «Мурас Юнайтед» во всех 3 очных поединках

    • «Илбирс» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.65, а победа оппонента — в скромные 9.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.

    Прогноз: Номинальные хозяева смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Мурас Юнайтед» явно намеревается подтянуться к лидерам, и наверняка будет действовать с позиции силы.

    Ставка: Фора «Мурас Юнайтед» -2.5 за 2.78.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок получится нерезультативным.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.38

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    «Мурас Юнайтед» — «Илбирс». 15 мая в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Илбирс». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Мурас Юнайтед» — «Илбирс» с коэффициентом 2.78.
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