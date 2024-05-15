Динамо З
Риека
«Динамо» Загреб
Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается шикарно. «Динамо» Загреб в очередной раз стал чемпионом Хорватии.
При этом «Динамо» Загреб на 7 очков оторвался от ближайшего преследователя «Риеки». Да и пропускают динамовцы в среднем менее гола за матч: 25 мячей в 34 поединках.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова выиграла. Чемпион с минимальным счетом одолел «Осиек».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Загреб выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.
На первый финальный поединок динамовцы настроятся максимально. На родном «Максимире» команда постарается соорудить голевой задел.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: победа в чемпионате явно прибавила игрокам позитивных эмоций. Да и в финале Кубка Хорватии динамовцы намерены победить.
Матчи против «Риеки» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Динамо» Загреб выиграло 4 раза при одном паритете.
Причем в двух последних очных встречах динамовцы обыгрывали «Риеку» (1:0, 2:1). Да и состав у хозяев весьма крепкий!
«Риека»
Турнирное положение: «Риека» уже провела неплохой сезон. В хорватском высшем дивизионе она финишировала на 2 месте турнирной таблицы.
Отставание от 3 места измеряется 9 очками. Да и в атаке «Риека» действует блестяще: 65 забитых мячей в 34 матчах.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Риека» сенсационно уступила «Вараждину» (1:3).
В пяти последних матчах «Риека» победила всего лишь 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 8 же пропущенных.
При этом в трех своих последних поединках команда проиграла. Более того, в них «Риека» пропускала не менее 2 мячей за матч.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Риека» выглядит не лучшим образом. Зато на Кубок мотивации будет в избытке.
Десять дней назад команда уступила динамовцам в чемпионате (1:2). Причем в той встрече «Риека» вела в счете, но затем пропустила 2 мяча.
Продуктивный сезон выдает Нико Янкович. Атакующий хавбек «Риеки» настрелял уже 8 мячей в чемпионате и 1 в Кубке Хорватии.
Наверняка номинальные гости будут действовать вторым номером. «Риека» вполне способна найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Риека» проиграла в 3 своих последних матчах
- «Динамо» Загреб одержало победы в 10 своих последних поединках
- Динамовцы не проигрывали «Риеке» 2 с половиной года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Загреб — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.16 и 1.73.
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Прогноз: «Динамо» Загреб явно сильнее соперника, и уж точно постарается сыграть на своих лучших качествах.
«Динамо» Загреб мотивировано добыть золотой дубль, да и оппонент в последних поединках откровенно буксовал.
Ставка: Победа «Динамо» Загреб за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.16