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    Загребское «Динамо» не оставит шансов «Риеке»

    «Динамо» Загреб — «Риека». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Кубок Хорватии, 15 мая 2024 года

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    Загребское «Динамо»
    15 мая в финале Кубка Хорватии по футболу сыграют «Динамо» Загреб и «Риека». Начало игры — в 20:00 мск. «Динамо» Загреб — «Риека»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Хорватия. Кубок 15 Мая 2024 года

    Динамо З

  • Загреб
    •  Динамо З 20:00 Риека

    Риека

  • Риека
    •

    «Динамо» Загреб

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается шикарно. «Динамо» Загреб в очередной раз стал чемпионом Хорватии.

    При этом «Динамо» Загреб на 7 очков оторвался от ближайшего преследователя «Риеки». Да и пропускают динамовцы в среднем менее гола за матч: 25 мячей в 34 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова выиграла. Чемпион с минимальным счетом одолел «Осиек».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Загреб выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.

    На первый финальный поединок динамовцы настроятся максимально. На родном «Максимире» команда постарается соорудить голевой задел.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: победа в чемпионате явно прибавила игрокам позитивных эмоций. Да и в финале Кубка Хорватии динамовцы намерены победить.

    Матчи против «Риеки» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Динамо» Загреб выиграло 4 раза при одном паритете.

    Причем в двух последних очных встречах динамовцы обыгрывали «Риеку» (1:0, 2:1). Да и состав у хозяев весьма крепкий!

    «Риека»

    Турнирное положение: «Риека» уже провела неплохой сезон. В хорватском высшем дивизионе она финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

    Отставание от 3 места измеряется 9 очками. Да и в атаке «Риека» действует блестяще: 65 забитых мячей в 34 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Риека» сенсационно уступила «Вараждину» (1:3).

    В пяти последних матчах «Риека» победила всего лишь 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 8 же пропущенных.

    При этом в трех своих последних поединках команда проиграла. Более того, в них «Риека» пропускала не менее 2 мячей за матч.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Риека» выглядит не лучшим образом. Зато на Кубок мотивации будет в избытке.

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    Десять дней назад команда уступила динамовцам в чемпионате (1:2). Причем в той встрече «Риека» вела в счете, но затем пропустила 2 мяча.

    Продуктивный сезон выдает Нико Янкович. Атакующий хавбек «Риеки» настрелял уже 8 мячей в чемпионате и 1 в Кубке Хорватии.

    Наверняка номинальные гости будут действовать вторым номером. «Риека» вполне способна найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Риека» проиграла в 3 своих последних матчах

    • «Динамо» Загреб одержало победы в 10 своих последних поединках

    • Динамовцы не проигрывали «Риеке» 2 с половиной года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Загреб — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.16 и 1.73.

    Прогноз: «Динамо» Загреб явно сильнее соперника, и уж точно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    «Динамо» Загреб мотивировано добыть золотой дубль, да и оппонент в последних поединках откровенно буксовал.

    Ставка: Победа «Динамо» Загреб за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.16

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    «Динамо» Загреб — «Риека». 15 мая в финале Кубка Хорватии по футболу сыграют «Динамо» Загреб и «Риека». Начало игры — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Динамо» Загреб — «Риека» с коэффициентом 2.06.
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