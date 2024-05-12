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    Монегаски начнут без раскачки

    «Монпелье» — «Монако». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Лига 1, 12 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Монако»
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    Виссам Бен Йеддер
    12 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монпелье» и «Монако». Начало игры — в 22:00 мск. «Монпелье» — «Монако»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Мая 2024 года

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 22:00 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Монпелье» уже спокойно доигрывает чемпионат. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Монпелье» уже вряд ли поднимется выше нынешней позиции. Да и по игре команда выглядит стопроцентным середняком.

    Монпелье — Монако: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Монпелье» переиграл «Тулузу» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монпелье» выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    А вот не проигрывает команда уже без малого 2 месяца. Да и весенний цикл «Монпелье» явно проводит на подъеме.

    Не сыграют: Бенджамин Лекомт — травмирован. Тежи Саванье — дисквалифицирован.

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    Состояние команды: ныне команда уже утратила турнирную мотивацию. Да и в кадровом плане у «Монпелье» 2 заметных пробоины.

    Матчи против «Монако» для команды исторически складываются не столь удачно. Из 5 последних очных поединков «Монпелье» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    Наверняка хозяева не будут особо надрываться. Да и оппонент все еще сражается за 2 место в чемпионате.

    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски борются за сохранение нынешней позиции. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    Команда крайне слабо обороняется, пропустив 42 мяча в 32 матчах. А вот отрыв от «Бреста» составляет 4 очка.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Монако» нанес поражение «Клермону» (4:1).

    В пяти последних матчах «Монако» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Вот только монегаскам уж очень не хватает Александра Головина. Россиянин пребывает в клубном лазарете.

    Не сыграют: Александр Головин, Денис Закария, Исмаил Якобс — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Монако» выглядит весьма выгодно. Да и по именам монегаски сильны.

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    По количеству побед в нынешнем чемпионате команда уступает только чемпиону ПСЖ. В активе «Монако» уже 18 викторий в Лиге 1.

    Из последних матчей монегаски уступили только «Лиону» (2:3). Да и Виссам Бен Йеддер результативен — 15 голов в чемпионате.

    Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Монако» явно постарается утвердиться на 2 позиции.

    Статистика для ставок

    • «Монако» в случае победы обеспечит себе итоговое 2 место

    • «Монпелье» не проигрывает почти 2 месяца

    • «Монако» в среднем забивает чуть меньше 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 3.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно полярными коэффициентами — 1.36 и 2.86.

    Прогноз: «Монако» явно сильнее соперника, к тому же уже потерявшего турнирную мотивацию.

    Монегаски имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей, и сразу понесутся к воротам хозяев.

    Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперник на двоих настреляют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.07

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    «Монпелье» — «Монако». 12 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монпелье» и «Монако». Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Монако» с коэффициентом 2.27.
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