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    В Гродно победителя не будет!

    «Неман» — «Шахтер» Солигорск. Ставка (к. 3.04) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 2 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Неман» — «Шахтер» Солигорск
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    «Неман»
    2 мая в 7-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Неман» и «Шахтер» Солигорск. Начало игры — в 20:30 мск. «Неман» — «Шахтер» Солигорск: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 02 Мая 2024 года
    Неман
  • Гродно
    •  Неман 20:30 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
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    «Неман»

    Турнирное положение: Гродненцы стартовали в чемпионате явно ниже ожиданий. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом отставание от лидера чемпионата составляет 4 очка. Да и забивает «Неман» не так много: всего 8 голов в 6 матчах.

    Неман — Шахтёр Солигорск: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре команда потерпела обидное поражение. «Неман» уступил «Ислочи» со счетом 0:2.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Неман» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных.

    Причем гродненцы не забивают уже 3 матча подряд. Парадокс, но до того «Неман» не пропускал в двух поединках кряду.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Гродненцы пока никак не найдут свою игру. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

    Матчи против «горняков» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч гродненцы победили один раз при 2 коллизиях.

    Очевидно, что «Неман» постарается вернуться на победный путь. Фактор своего поля должен помочь команде в этой встрече, да и оппонент нынче не столь силен.

    «Шахтер» Солигорск

    Турнирное положение: «Горняки» стартовали со щедрого подарка от федерации в виде «-20 очков». На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шахтер» Солигорск нынче выглядит почти обреченным на вылет из элиты. Состав в межсезонье стал несколько слабее, чем в прошлом сезоне.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова проиграла. «Шахтер» Солигорск уступил «Слуцку» (1:2).

    До того «горняки» проиграли еще и дзержинскому «Арсеналу» (0:2). Да и в матче с мозырской «Славией» очков набрать не удалось (1:3).

    Вообще, «Шахтер» Солигорск проиграл в 4 последних матчах. Такими темпами вылет в первую лигу выглядит вопросом почти решенным…

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Забивает команда тоже крайне натужно. В 6 поединках «горняки» настреляли всего лишь 3 мяча.

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    Команда имеет явные сложности в плане созидания. Да и 11 пропущенных мячей говорят о том, что нужно срочно что-то менять.

    Правда, «Шахтер» Солигорск потенциально способен прибавить. Вот только нужно срочно набирать очки!

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Шахтер» Солигорск явно рассчитывает сыграть на своих лучших качествах.

    Статистика для ставок

    • Гродненцы уступили в 3 последних поединках

    • «Шахтер» Солигорск проиграл в 4 своих последних матчах

    • «Горняки» забили всего 3 мяча в 6 турах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.04, а победа оппонента — в скромные 3.18.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.79 и 1.44.

    Прогноз: Обе команды стартовали неудачно, и явно намерены поправить свое турнирное положение.

    «Неман» явно сильнее «горняков», но и оппонент способен поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Ничья за 3.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.23

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Неман» — «Шахтер» Солигорск с коэффициентом 3.04. Дата матча: 02.05.2024. Прогнозы на футбол. В Гродно победителя не будет!
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