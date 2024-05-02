«Неман»
Турнирное положение: Гродненцы стартовали в чемпионате явно ниже ожиданий. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом отставание от лидера чемпионата составляет 4 очка. Да и забивает «Неман» не так много: всего 8 голов в 6 матчах.
Неман — Шахтёр Солигорск: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре команда потерпела обидное поражение. «Неман» уступил «Ислочи» со счетом 0:2.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Неман» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных.
Причем гродненцы не забивают уже 3 матча подряд. Парадокс, но до того «Неман» не пропускал в двух поединках кряду.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Гродненцы пока никак не найдут свою игру. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.
Матчи против «горняков» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч гродненцы победили один раз при 2 коллизиях.
Очевидно, что «Неман» постарается вернуться на победный путь. Фактор своего поля должен помочь команде в этой встрече, да и оппонент нынче не столь силен.
«Шахтер» Солигорск
Турнирное положение: «Горняки» стартовали со щедрого подарка от федерации в виде «-20 очков». На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Шахтер» Солигорск нынче выглядит почти обреченным на вылет из элиты. Состав в межсезонье стал несколько слабее, чем в прошлом сезоне.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова проиграла. «Шахтер» Солигорск уступил «Слуцку» (1:2).
До того «горняки» проиграли еще и дзержинскому «Арсеналу» (0:2). Да и в матче с мозырской «Славией» очков набрать не удалось (1:3).
Вообще, «Шахтер» Солигорск проиграл в 4 последних матчах. Такими темпами вылет в первую лигу выглядит вопросом почти решенным…
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Забивает команда тоже крайне натужно. В 6 поединках «горняки» настреляли всего лишь 3 мяча.
Команда имеет явные сложности в плане созидания. Да и 11 пропущенных мячей говорят о том, что нужно срочно что-то менять.
Правда, «Шахтер» Солигорск потенциально способен прибавить. Вот только нужно срочно набирать очки!
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Шахтер» Солигорск явно рассчитывает сыграть на своих лучших качествах.
Статистика для ставок
- Гродненцы уступили в 3 последних поединках
- «Шахтер» Солигорск проиграл в 4 своих последних матчах
- «Горняки» забили всего 3 мяча в 6 турах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.04, а победа оппонента — в скромные 3.18.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.79 и 1.44.
- 2.39Боруссия Д — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.32Динамо — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.77ЦСКА — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 19:15
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Прогноз: Обе команды стартовали неудачно, и явно намерены поправить свое турнирное положение.
«Неман» явно сильнее «горняков», но и оппонент способен поднатореть в плане реализации.
Ставка: Ничья за 3.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.23