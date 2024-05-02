2 мая в 7-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Неман» и «Шахтер» Солигорск. Начало игры — в 20:30 мск. «Неман» — «Шахтер» Солигорск: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Неман»

Турнирное положение: Гродненцы стартовали в чемпионате явно ниже ожиданий. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом отставание от лидера чемпионата составляет 4 очка. Да и забивает «Неман» не так много: всего 8 голов в 6 матчах.

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Последние матчи: в предыдущем туре команда потерпела обидное поражение. «Неман» уступил «Ислочи» со счетом 0:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Неман» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных.

Причем гродненцы не забивают уже 3 матча подряд. Парадокс, но до того «Неман» не пропускал в двух поединках кряду.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Гродненцы пока никак не найдут свою игру. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

Матчи против «горняков» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч гродненцы победили один раз при 2 коллизиях.

Очевидно, что «Неман» постарается вернуться на победный путь. Фактор своего поля должен помочь команде в этой встрече, да и оппонент нынче не столь силен.

«Шахтер» Солигорск

Турнирное положение: «Горняки» стартовали со щедрого подарка от федерации в виде «-20 очков». На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Шахтер» Солигорск нынче выглядит почти обреченным на вылет из элиты. Состав в межсезонье стал несколько слабее, чем в прошлом сезоне.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова проиграла. «Шахтер» Солигорск уступил «Слуцку» (1:2).

До того «горняки» проиграли еще и дзержинскому «Арсеналу» (0:2). Да и в матче с мозырской «Славией» очков набрать не удалось (1:3).

Вообще, «Шахтер» Солигорск проиграл в 4 последних матчах. Такими темпами вылет в первую лигу выглядит вопросом почти решенным…

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Забивает команда тоже крайне натужно. В 6 поединках «горняки» настреляли всего лишь 3 мяча.

Команда имеет явные сложности в плане созидания. Да и 11 пропущенных мячей говорят о том, что нужно срочно что-то менять.

Правда, «Шахтер» Солигорск потенциально способен прибавить. Вот только нужно срочно набирать очки!

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Шахтер» Солигорск явно рассчитывает сыграть на своих лучших качествах.

Статистика для ставок

Гродненцы уступили в 3 последних поединках

«Шахтер» Солигорск проиграл в 4 своих последних матчах

«Горняки» забили всего 3 мяча в 6 турах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.04, а победа оппонента — в скромные 3.18.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.79 и 1.44.

Прогноз: Обе команды стартовали неудачно, и явно намерены поправить свое турнирное положение.

«Неман» явно сильнее «горняков», но и оппонент способен поднатореть в плане реализации.

Ставка: Ничья за 3.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.23