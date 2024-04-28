«Торпедо»
Турнирное положение: Весной команда Олега Кононова выглядит нестабильно. На данный момент москвичи находятся на 13 месте турнирной таблицы.
При этом ни о каком повышении в классе речь давно не идет. Да и забивает «Торпедо» в среднем меньше гола за матч: 25 мячей в 28 поединках.
Торпедо — Химки: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потеряла 2 очка. «Торпедо» не смогло одолеть «Волгарь» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» выиграло дважды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.
Причем торпедовцы не так давно расписали мировую с «канонирами» (1:1). Правда, «Акрону» москвичи уступили (1:2).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Торпедовцы уже явно доигрывают сезон. Кононов строит команду уже в расчете на новый чемпионат.
Матчи против химчан для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч торпедовцы проиграли 3 раза при 2 викториях.
Очевидно, что «Торпедо» постарается дать бой одному из лидеров лиги. Да и в первом круге москвичи были сильнее (2:1).
«Химки»
Турнирное положение: Химчане не зря ходят в фаворитах первенства. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Химки» лишь на один пункт опережают зону стыков. Да и стабильность не является союзником команды Андрея Талалаева.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла три очка. «Химки» минимально одолели КАМАЗ.
Причем до того команда Талалаева переиграла еще и «Родину» (2:1). А вот с «Шинником» вышла коллизия (0:1).
Вообще, «Химки» в 5 своих последних матчах добыли 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Команда Талалаева явно не собирается терять лидерство. Да и в плане созидания химчане крепки.
В двух своих последних матчах «Химки» победили. Да и состав команды по именам смотрится уж очень прилично.
Совсем недавно команда Талалаева одолела еще и сильный тульский «Арсенал» (3:2). Да и мотивация на матч с торпедовцами будет огромной.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя баллами. «Химки» явно будут действовать с позиции силы.
Статистика для ставок
- Торпедовцы в среднем забивают менее гола за матч
- Обе команды в среднем пропускают примерно гол за матч
- «Химки» выиграли в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Химки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.
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Прогноз: Химчане нынче несутся, и уж точно максимально настроятся на этот поединок.
Команда Талалаева по игре выглядит мощнее торпедовцев, и наверняка будет активно атаковать.
Ставка: Победа «Химок» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.12