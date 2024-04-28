28 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Химки». Начало игры — в 18:00 мск. «Торпедо» — «Химки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Весной команда Олега Кононова выглядит нестабильно. На данный момент москвичи находятся на 13 месте турнирной таблицы.

При этом ни о каком повышении в классе речь давно не идет. Да и забивает «Торпедо» в среднем меньше гола за матч: 25 мячей в 28 поединках.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потеряла 2 очка. «Торпедо» не смогло одолеть «Волгарь» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» выиграло дважды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

Причем торпедовцы не так давно расписали мировую с «канонирами» (1:1). Правда, «Акрону» москвичи уступили (1:2).

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Торпедовцы уже явно доигрывают сезон. Кононов строит команду уже в расчете на новый чемпионат.

Матчи против химчан для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч торпедовцы проиграли 3 раза при 2 викториях.

Очевидно, что «Торпедо» постарается дать бой одному из лидеров лиги. Да и в первом круге москвичи были сильнее (2:1).

«Химки»

Турнирное положение: Химчане не зря ходят в фаворитах первенства. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Химки» лишь на один пункт опережают зону стыков. Да и стабильность не является союзником команды Андрея Талалаева.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла три очка. «Химки» минимально одолели КАМАЗ.

Причем до того команда Талалаева переиграла еще и «Родину» (2:1). А вот с «Шинником» вышла коллизия (0:1).

Вообще, «Химки» в 5 своих последних матчах добыли 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Команда Талалаева явно не собирается терять лидерство. Да и в плане созидания химчане крепки.

В двух своих последних матчах «Химки» победили. Да и состав команды по именам смотрится уж очень прилично.

Совсем недавно команда Талалаева одолела еще и сильный тульский «Арсенал» (3:2). Да и мотивация на матч с торпедовцами будет огромной.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя баллами. «Химки» явно будут действовать с позиции силы.

Статистика для ставок

Торпедовцы в среднем забивают менее гола за матч

Обе команды в среднем пропускают примерно гол за матч

«Химки» выиграли в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Химки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.

Прогноз: Химчане нынче несутся, и уж точно максимально настроятся на этот поединок.

Команда Талалаева по игре выглядит мощнее торпедовцев, и наверняка будет активно атаковать.

Ставка: Победа «Химок» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12