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    «Болонья» усугубит положение «Удинезе»?

    «Болонья» — «Удинезе». Ставка (к. 2.05) и прогноз на чемпионат Италии 28 апреля 2024 года

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    «Болонья» сыграет на своем поле против «Удинезе» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 16:00 мск. «Болонья» — «Удинезе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Апреля 2024 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 16:00 Удинезе Удинезе
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    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» занимает четвертое место в таблице Серии А, набрав 62 очка в 33 матчах.

    Отставание от «Ювентуса» составляет всего лишь три очка.

    Болонья — Удинезе: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в понедельник «Болонья» одержала гостевую победу над «Ромой» — 3:1.

    Перед этим «россоблу» дважды сыграли вничью — матчи с «Фрозиноне» и «Монцей» завершились вничью 0:0.

    Не сыграют: предстоящий матч пропустит шотландский полузащитник Льюис Фергюсон.

    Состояние команды: «Болонья» стала главным открытием итальянского сезона. Команда Тиаго Мотты уже одной ногой в Лиге чемпионов. О чем-то подобном в этом скромном клубе ранее могли только мечтать.

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    Но сейчас ситуация такова, что «Болонья», скорее, подвинет «Ювентус» с третьего места, чем останется без путевки в ЛЧ.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: «Удинезе» находится на 17-й строчке, имея в своем активе лишь 28 очков.

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  • 23/04/2024

    • Последние матчи: в четверг «Удинезе» доиграл матч с «Ромой». 14 апреля игра между этими командами была прервана из-за проблем со здоровьем у защитника римлян Эвана Ндика.

    В доигровке, которая началась с 72-й минуты при счете 1:1, «Рома» забила победный гол — на пятой добавленной минуте отличился Брайан Кристанте.

    Не сыграют: Жерар Деулофеу, Флориан Товен и Санди Ловрич.

    Состояние команды: «Удинезе» начинал матч с «Ромой» с одним тренером, а заканчивал с другим. В начале недели клуб из Удине уволил Габриэле Чиоффи и назначил Фабио Каннаваро, который ранее успешно работал в Азии.

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    Но есть подозрение, что руководство «Удинезе» опоздало с этим решением где-то на месяц.

    Судя по недавним результатам, «Удинезе» будет сложно остаться в элитном дивизионе.

    Статистика для ставок

    • «Болонья» потерпела лишь одно поражение в 13-ти предыдущих матчах Серии А — неприятным исключением стала лишь встреча с «Интером»

    • «Болонья» до сих пор пропустила лишь 26 мячей. По этому показателю она уступает только «Интеру» (18)

    • «Удинезе» потерпел четыре поражения в пяти предыдущих матчах Серии А

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Болонью» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Удинезе» — за 5.75.

    Прогноз: очень сомнительно, что «Удинезе» остановит одну из лучших команд Италии.

    Тем более у «Болоньи» сейчас невероятная мотивация — в случае победы она практически гарантирует себе участие в Лиге чемпионов.

    Рекомендуемая ставка: победа «Болоньи» + тотал больше 1,5 за 2.05.

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    Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Удинезе» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на футбол. «Болонья» усугубит положение «Удинезе»?
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