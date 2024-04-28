«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» занимает четвертое место в таблице Серии А, набрав 62 очка в 33 матчах.
Отставание от «Ювентуса» составляет всего лишь три очка.
Болонья — Удинезе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в понедельник «Болонья» одержала гостевую победу над «Ромой» — 3:1.
Перед этим «россоблу» дважды сыграли вничью — матчи с «Фрозиноне» и «Монцей» завершились вничью 0:0.
Не сыграют: предстоящий матч пропустит шотландский полузащитник Льюис Фергюсон.
Состояние команды: «Болонья» стала главным открытием итальянского сезона. Команда Тиаго Мотты уже одной ногой в Лиге чемпионов. О чем-то подобном в этом скромном клубе ранее могли только мечтать.
Но сейчас ситуация такова, что «Болонья», скорее, подвинет «Ювентус» с третьего места, чем останется без путевки в ЛЧ.
«Удинезе»
Турнирное положение: «Удинезе» находится на 17-й строчке, имея в своем активе лишь 28 очков.
Последние матчи: в четверг «Удинезе» доиграл матч с «Ромой». 14 апреля игра между этими командами была прервана из-за проблем со здоровьем у защитника римлян Эвана Ндика.
В доигровке, которая началась с 72-й минуты при счете 1:1, «Рома» забила победный гол — на пятой добавленной минуте отличился Брайан Кристанте.
Не сыграют: Жерар Деулофеу, Флориан Товен и Санди Ловрич.
Состояние команды: «Удинезе» начинал матч с «Ромой» с одним тренером, а заканчивал с другим. В начале недели клуб из Удине уволил Габриэле Чиоффи и назначил Фабио Каннаваро, который ранее успешно работал в Азии.
Но есть подозрение, что руководство «Удинезе» опоздало с этим решением где-то на месяц.
Судя по недавним результатам, «Удинезе» будет сложно остаться в элитном дивизионе.
Статистика для ставок
- «Болонья» потерпела лишь одно поражение в 13-ти предыдущих матчах Серии А — неприятным исключением стала лишь встреча с «Интером»
- «Болонья» до сих пор пропустила лишь 26 мячей. По этому показателю она уступает только «Интеру» (18)
- «Удинезе» потерпел четыре поражения в пяти предыдущих матчах Серии А
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Болонью» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Удинезе» — за 5.75.
Прогноз: очень сомнительно, что «Удинезе» остановит одну из лучших команд Италии.
- 2.34Вест Хэм — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.00Ювентус — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.80Лас-Пальмас — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Тем более у «Болоньи» сейчас невероятная мотивация — в случае победы она практически гарантирует себе участие в Лиге чемпионов.
Рекомендуемая ставка: победа «Болоньи» + тотал больше 1,5 за 2.05.