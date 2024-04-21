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    Вернется ли к «Торино» победное настроение?

    «Торино» — «Фрозиноне». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 21 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Фрозиноне»
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    Дуван Сапата
    «Торино» на своем поле сыграет против «Фрозиноне» в 33-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 21 апреля и начнется в 16:00 по мск. «Торино» — «Фрозиноне»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Апреля 2024 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 16:00 Фрозиноне Фрозиноне
  • Италия. Серия А
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    «Торино»

    strong>Турнирное положение: По итогам 32 матчей Серии А «Торино» занимает девятое место с 45 очками и разницей мячей 31-29.

    Команда на семь очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет кое-какие шансы на попадание в Лигу конференций.

    Торино — Фрозиноне: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. Хозяева в рамках туринского дерби разошелся миром с «Ювентусом» (2:3).

    Эта ничья продлила безвыигрышную серию «Быков» в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство. Ранее они уступили на выезде «Эмполи» (2:3).

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Белланова, Пеллегри, Гинейтис, Джиджи, Шуурс — травмированы. Дисквалифицирован — Риччи.

    Состояние команды: в последних шести поединках во всех турнирах «Торино» потерпел одно поражение при двух победах и трех ничьих.

    Такие результаты не позволяют «гранатовым» всерьез претендовать на еврокубки, поэтому сейчас им как никогда нужно набирать три очка.

    Дуван Сапата — лучший бомбардир коллектива в Серии А с 12 голами.

    «Фрозиноне»

    Турнирное положение: По итогам 32 матчей Серии А «Фрозиноне» занимает 18-е место с 27 очками и разницей мячей 40-63.

    Команда находится в зоне вылета и на один балл отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому пребывает в самом разгаре борьбы за выживание.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. «Джаллоблу» в результативной игре поделили очки с «Наполи» (2:2).

    Эта мировая стала третьей кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

    Не сыграют: Ибрагимович, Касо, Монтериси, Аррауи, Бонифаци, Ойоно, Калай — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в 11 последних поединках (все — в рамках Серии А) «Фрозиноне» ни разу не выиграл при шести поражениях и пяти ничьих.

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    При этом в шести последних матчах коллектив потерпел только два поражения при четырех ничьих. Тем не менее, он все равно рискует понизиться в классе.

    Матиас Суле — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с 10 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Торино» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Фрозиноне» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Фрозиноне» была зафиксирована ничья.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 3.95, победа «Фрозиноне» — в 5.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.95 и 1.88.

    Прогноз: трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды. При этом в девяти из 12 их последних поединков сработал такой же расклад.

    И хотя только в двух из шести последних поединков хозяев забивали оба соперника, результативность аутсайдера обещает сыграть здесь решающую роль.

    Ставка: обе команды забьют за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех последних их матчей была зафиксирована ничья.

    Ставка: «Фрозиноне» не проиграет за 2.28

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    Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Фрозиноне» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли к «Торино» победное настроение?
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