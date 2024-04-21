«Торино»
strong>Турнирное положение: По итогам 32 матчей Серии А «Торино» занимает девятое место с 45 очками и разницей мячей 31-29.
Команда на семь очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет кое-какие шансы на попадание в Лигу конференций.
Торино — Фрозиноне: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. Хозяева в рамках туринского дерби разошелся миром с «Ювентусом» (2:3).
Эта ничья продлила безвыигрышную серию «Быков» в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство. Ранее они уступили на выезде «Эмполи» (2:3).
Не сыграют: Белланова, Пеллегри, Гинейтис, Джиджи, Шуурс — травмированы. Дисквалифицирован — Риччи.
Состояние команды: в последних шести поединках во всех турнирах «Торино» потерпел одно поражение при двух победах и трех ничьих.
Такие результаты не позволяют «гранатовым» всерьез претендовать на еврокубки, поэтому сейчас им как никогда нужно набирать три очка.
Дуван Сапата — лучший бомбардир коллектива в Серии А с 12 голами.
«Фрозиноне»
Турнирное положение: По итогам 32 матчей Серии А «Фрозиноне» занимает 18-е место с 27 очками и разницей мячей 40-63.
Команда находится в зоне вылета и на один балл отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому пребывает в самом разгаре борьбы за выживание.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. «Джаллоблу» в результативной игре поделили очки с «Наполи» (2:2).
Эта мировая стала третьей кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство.
Не сыграют: Ибрагимович, Касо, Монтериси, Аррауи, Бонифаци, Ойоно, Калай — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в 11 последних поединках (все — в рамках Серии А) «Фрозиноне» ни разу не выиграл при шести поражениях и пяти ничьих.
При этом в шести последних матчах коллектив потерпел только два поражения при четырех ничьих. Тем не менее, он все равно рискует понизиться в классе.
Матиас Суле — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с 10 голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Торино» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Фрозиноне» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Фрозиноне» была зафиксирована ничья.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 3.95, победа «Фрозиноне» — в 5.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.95 и 1.88.
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Прогноз: трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды. При этом в девяти из 12 их последних поединков сработал такой же расклад.
И хотя только в двух из шести последних поединков хозяев забивали оба соперника, результативность аутсайдера обещает сыграть здесь решающую роль.
Ставка: обе команды забьют за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех последних их матчей была зафиксирована ничья.
Ставка: «Фрозиноне» не проиграет за 2.28