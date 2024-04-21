«Эспаньол» на своем поле сыграет против «Андорры» в 36-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 21 апреля и начнется в 15:00 по мск. «Эспаньол» — «Андорра»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Каталонский коллектив в Сегунде на текущий момент расположился с 58 набранными баллами на третьей строке, уступая второй только по дополнительным показателям.

«Эспаньол» в этом сезоне выиграл 15 матчей, 13 раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 51:36.

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Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «попугаи» на выезде расписали мировую с лидирующим «Леганесом» 0:0, а игровым днем ранее они на своем поле не без труда одолели аутсайдера «Альбасете», выиграв со счетом 2:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: Сейчас у «Эспаньола» 9-матчевая беспроигрышная серия. В этот период клуб из Барселоны добился четырех выигрышей и пять поединков свел вничью. И только в трех случаях данного отрезка каталонцы уходили с поля без результативных действий.

«Андорра»

Турнирное положение: Коллектив из Княжества идет сейчас на вылет, находясь на предпоследнем месте в таблице. У него на счету 35 баллов и отставание от безопасной строки в два очка.

«Андорра» за 35 проведенных встреч отпраздновала девять викторий, восемь раз сыграла вничью и 18 матчей проиграла, забила 27 мячей при 42 пропущенных.

Последние матчи: На прошлых выходных «трехцветные» на своем поле проиграли «Эйбару» со счетом 0:2, а перед этим выиграли две встречи кряду, одолев дома 1:0 «Мирандес» и 2:0 на выезде «Эльденсе».

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Состояние команды: «Андорра» в отрезке минувших семи встреч первенства смогла выиграть дважды. Еще в этот период она расписала одну мировую и четыре поединка проиграла. Причем в пяти случаях данного отрезка команда не смогла забить.

Статистика для ставок

«Эспаньол» дома не проигрывает в Сегунде в 11 минувших встречах, выиграв шесть из них

«Андорра» в гостях проиграла пять из семи предыдущих игр при одном выигрыше

В первом круге на поле «Андорры» эти клубы расписали мировую со счетом 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эспаньола» — 1.81, победа «Андорры» — 4.69, ничья — 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.13 и 1.70 соответственно.

Прогноз: «Эспаньол» набрал прекрасный ход и должен на своем поле одолеть предпоследнюю команду лиги, которая к тому же в гостях выступает слабо.

Рекомендуемая ставка: победа «Эспаньола» за 1.81.

Прогноз: А вторым вариантом ставки в этой игре будет ИТ «Эспаньола» больше 1,5 гола, ведь каталонцы дома забивают немало.

Ставка: ИТ «Эспаньола» больше 1,5 гола за 2.00.