ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду и Лионель МессиМесси против Роналду. Окончательный ответ на вопрос «кто лучше» Ислам МахачевЦарукян прошел Оливейру, Холлоуэй в топе легковесов. Почему Порье подерется за пояс с Махачевым? Артем Дзюба«Рубин» — «Локомотив». Онлайн
    Все новости спорта

    «Эспаньол» справится с аутсайдером лиги

    «Эспаньол» — «Андорра». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 21 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эспаньол
    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Андорра»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эспаньол»
    «Эспаньол» на своем поле сыграет против «Андорры» в 36-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 21 апреля и начнется в 15:00 по мск. «Эспаньол» — «Андорра»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 21 Апреля 2024 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 15:00 ФК Андорра ФК Андорра
  • Испания. Сегунда
    •

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: Каталонский коллектив в Сегунде на текущий момент расположился с 58 набранными баллами на третьей строке, уступая второй только по дополнительным показателям.

    «Эспаньол» в этом сезоне выиграл 15 матчей, 13 раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 51:36.

    Эспаньол — ФК Андорра: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.653.755.50Бонус$9500
    •

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «попугаи» на выезде расписали мировую с лидирующим «Леганесом» 0:0, а игровым днем ранее они на своем поле не без труда одолели аутсайдера «Альбасете», выиграв со счетом 2:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Сейчас у «Эспаньола» 9-матчевая беспроигрышная серия. В этот период клуб из Барселоны добился четырех выигрышей и пять поединков свел вничью. И только в трех случаях данного отрезка каталонцы уходили с поля без результативных действий.

    «Андорра»

    Турнирное положение: Коллектив из Княжества идет сейчас на вылет, находясь на предпоследнем месте в таблице. У него на счету 35 баллов и отставание от безопасной строки в два очка.

    «Андорра» за 35 проведенных встреч отпраздновала девять викторий, восемь раз сыграла вничью и 18 матчей проиграла, забила 27 мячей при 42 пропущенных.

    Последние матчи: На прошлых выходных «трехцветные» на своем поле проиграли «Эйбару» со счетом 0:2, а перед этим выиграли две встречи кряду, одолев дома 1:0 «Мирандес» и 2:0 на выезде «Эльденсе».

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

    Состояние команды: «Андорра» в отрезке минувших семи встреч первенства смогла выиграть дважды. Еще в этот период она расписала одну мировую и четыре поединка проиграла. Причем в пяти случаях данного отрезка команда не смогла забить.

    Статистика для ставок

    • «Эспаньол» дома не проигрывает в Сегунде в 11 минувших встречах, выиграв шесть из них

    • «Андорра» в гостях проиграла пять из семи предыдущих игр при одном выигрыше

    • В первом круге на поле «Андорры» эти клубы расписали мировую со счетом 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эспаньола» — 1.81, победа «Андорры» — 4.69, ничья — 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.13 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: «Эспаньол» набрал прекрасный ход и должен на своем поле одолеть предпоследнюю команду лиги, которая к тому же в гостях выступает слабо.

    Рекомендуемая ставка: победа «Эспаньола» за 1.81.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки в этой игре будет ИТ «Эспаньола» больше 1,5 гола, ведь каталонцы дома забивают немало.

    Ставка: ИТ «Эспаньола» больше 1,5 гола за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 07:00
    •  3.23
  • Прогноз на матч Тюмень — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гарин — Фритц
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рууд — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Свентек — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сельта — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Акрон — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Хайденхайм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кельн — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Андорра» с коэффициентом 1.81. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на футбол. «Эспаньол» справится с аутсайдером лиги
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры