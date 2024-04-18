В рамках 1/4 финала Лиги конференций 18 апреля пройдет матч «Фиорентина» — «Виктория». Начало — в 19:45 «Фиорентина» — «Виктория»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фиорентина»

Путь в плей-офф: Итальянский клуб начал свой путь в плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала. «Фиорентина» на этой стадии еврокубка с трудом переиграла «Маккаби» из Хайфы (4:3 — победа в гостях и 1:1 — ничья дома).

Последние матчи: Всё чем запомнился первый поединок 1/4 финала между «Викторией» и «Фиорентиной», так это неспортивным поведением игроков обеих команд. К примеру, у «фиалок» «горчичник» на 89-й минуте получил французский полузащитник Нанитамо Иконе. Сам поединок завершился безголевой ничьей (0:0).

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Не сыграют: Не сможет сыграть против «Виктории» нападающий «Фиорентины» М'Бала Нзола, который получил мышечную травму в матче итальянской Серии А против «Дженоа» (1:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

Состояние команды: Итальянцы финишировали на 1-м месте в групповом этапе Лиги конференций, опередив в турнирной таблице «Ференцварош», «Генк» и «Чукарички». «Фиорентина» набрала 12 очков, одержав 3 победы и сыграв 3 раза вничью.

«Виктория»

Путь в плей-офф: Чешский клуб стартовал в плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала. «Виктория» играла против швейцарского «Серветта» В двухматчевой дуэли пражский коллектив добился победы лишь в серии пенальти (3:1), так как оба матча завершились вничью (0:0, 0:0).

Последние матчи: Всё чем запомнился первый поединок 1/4 финала между «Викторией» и «Фиорентиной», так это неспортивным поведением игроков обеих команд. К примеру, у чешского коллектива «горчичник» на 93-й минуте получил чешский нападающий Томаш Хоры. Сам поединок завершился безголевой ничьей (0:0).

Не сыграют: Пять игроков «Виктории» находятся в лазарете из-за травм. Вот их имена: Эрик Йирка (травма) и Рафиу Дуросинми (операция), Матей Валента (травма колена), Ян Сикора (травма колена). Под вопросом участие Джона Москера, у которого врачи диагностировали травму головы.

Состояние команды: «Виктория» изначально сыграла в групповом этапе Лиги конференций, заняв первое место в своем квартете. Чешский клуб заработал в турнире 18 очков, опередив в таблице «Динамо» Загреб, «Астану» и ФК «Балканы».

В чемпионате Чехии «Виктория» занимает 3 место с активом в 58 баллов. Выше расположились пражские коллективы: «Славия» (68 очков) и «Спарта» (70 пунктов).

Статистика для ставок

«Виктория» и «Фиорентина» разошлись миром в первом матче 1/4 Лиги конференций

Беспроигрышная серия «Виктории» составляет 4 матча: 2 победы и 2 ничьи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.70, а победа «Виктории» — в 8.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Первая игра дуэли показала, что соперники не будут играть в открытый футбол и в ответном поединке. Если кто-то и выиграет, то сделает это с небольшим перевесом. Ставим на успешню игру хозяев.

Ставка: Фора «Фиорентины» (-1.5) с коэффициентом 2.09.

Прогноз: Можно также рискнуть и сыграть на том, что обе команды вряд ли устроят яркое футбольное шоу.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.62.