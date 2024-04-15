«Металлист 1925»
Турнирное положение: Харьковчане отчаянно сражаются за выживание в классе сильнейших. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Металлист 1925» на 6 очков отстает от спасительной 12 позиции. Да и весенний отрезок чемпионата подопечные Виктора Скрипника проваливают.
Последние матчи: в предыдущем туре УПЛ команда наконец-то разжилась баллом. «Металлист 1925» расписал мировую с «Колосом» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Металлист 1925» проиграл 3 раза при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Имея квалифицированный состав, харьковчане выиграли всего лишь 4 раза в чемпионате. Да и проигрывает команда Скрипника чаще всех в лиге — 14 раз.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит крайне убого. Слобожанам явно не хватает везения.
Не особо вписался в игру команды Денис Гармаш. Опытный хавбек забил всего 1 мяч, после чего плотно осел в запасе.
Харьковчане явно постараются дать бой одному из лидеров УПЛ. Должно же подопечных Скрипника наконец-то прорвать?!
«Днепр-1»
Турнирное положение: Днепряне нынче сражаются за самые высокие месте, но уже растеряли немало очков. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.
За чемпионство команда Юрия Максимова уже вряд ли поборется. Зато «Днепр-1» еще способен оказаться в призерах.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла победить. Днепряне упустили викторию над «Зарей» (2:2).
В пяти своих последних матчах «Днепр-1» победил 2 раза. В этих поединках подопечные Максимова настреляли 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Результативен ведущий форвард команды Александр Филиппов, отличившийся 8 голами в чемпионате. очередной классный сезон выдает талантливейший хавбек Александр Пихаленок.
Не сыграют: Владимир Адамюк — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Днепр-1» не радует особенно яркой игрой и результатами. Впрочем, свои очки команда чаще всего берет.
В кадровом плане у команды практически полный штиль. Кроме дисквалифицированного защитника Адамюка остальные игроки в строю.
Плохи дела и со скамейкой запасных. Она у днепрян на удивление короткая, пусть некоторые основные исполнители вернулись из лазарета.
Наверняка гости будут действовать максимально активно. «Днепр-1» имеет весьма приличный подбор исполнителей на всех позициях.
Статистика для ставок
- «Днепр-1» выиграл у харьковчан в 5 последних очных поединках
- «Металлист 1925» не побеждает с начала ноября
- Последний очный поединок соперников завершился викторией днепрян (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Днепр-1» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.37 и 1.63.
- 2.26Урал — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 14:15
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Прогноз: Днепряне сражаются за медали, и наверняка начнут встречу максимально агрессивно.
Атака днепрян явно постарается преуспеть, да и лидер атак команды Филиппов наверняка постарается улучшить свои результативные показатели.
Ставка: Победа «Днепра-1» в 1 тайме за 2.62.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеют обе команды.
Ставка: Обе забьют за 2.18