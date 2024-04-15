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    Днепряне быстро обидят команду Скрипника

    «Металлист 1925» — «Днепр-1». Ставка (к. 2.62) и прогноз на футбол, УПЛ, 15 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Металлист 1925» — «Днепр-1»
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    Александр Пихаленок
    15 апреля в 24-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Металлист 1925» и «Днепр-1». Начало игры — в 18:00 мск. «Металлист 1925» — «Днепр-1»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 15 Апреля 2024 года
    Металлист 1925
  • Украина. Премьер-лига
    •  Металлист 1925 18:00 Днепр-1 Днепр-1
  • Днепр
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    «Металлист 1925»

    Турнирное положение: Харьковчане отчаянно сражаются за выживание в классе сильнейших. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Металлист 1925» на 6 очков отстает от спасительной 12 позиции. Да и весенний отрезок чемпионата подопечные Виктора Скрипника проваливают.

    Последние матчи: в предыдущем туре УПЛ команда наконец-то разжилась баллом. «Металлист 1925» расписал мировую с «Колосом» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Металлист 1925» проиграл 3 раза при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Имея квалифицированный состав, харьковчане выиграли всего лишь 4 раза в чемпионате. Да и проигрывает команда Скрипника чаще всех в лиге — 14 раз.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит крайне убого. Слобожанам явно не хватает везения.

    Не особо вписался в игру команды Денис Гармаш. Опытный хавбек забил всего 1 мяч, после чего плотно осел в запасе.

    Харьковчане явно постараются дать бой одному из лидеров УПЛ. Должно же подопечных Скрипника наконец-то прорвать?!

    «Днепр-1»

    Турнирное положение: Днепряне нынче сражаются за самые высокие месте, но уже растеряли немало очков. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    За чемпионство команда Юрия Максимова уже вряд ли поборется. Зато «Днепр-1» еще способен оказаться в призерах.

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  • 08/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла победить. Днепряне упустили викторию над «Зарей» (2:2).

    В пяти своих последних матчах «Днепр-1» победил 2 раза. В этих поединках подопечные Максимова настреляли 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Результативен ведущий форвард команды Александр Филиппов, отличившийся 8 голами в чемпионате. очередной классный сезон выдает талантливейший хавбек Александр Пихаленок.

    Не сыграют: Владимир Адамюк — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Днепр-1» не радует особенно яркой игрой и результатами. Впрочем, свои очки команда чаще всего берет.

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    В кадровом плане у команды практически полный штиль. Кроме дисквалифицированного защитника Адамюка остальные игроки в строю.

    Плохи дела и со скамейкой запасных. Она у днепрян на удивление короткая, пусть некоторые основные исполнители вернулись из лазарета.

    Наверняка гости будут действовать максимально активно. «Днепр-1» имеет весьма приличный подбор исполнителей на всех позициях.

    Статистика для ставок

    • «Днепр-1» выиграл у харьковчан в 5 последних очных поединках

    • «Металлист 1925» не побеждает с начала ноября

    • Последний очный поединок соперников завершился викторией днепрян (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Днепр-1» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.37 и 1.63.

    Прогноз: Днепряне сражаются за медали, и наверняка начнут встречу максимально агрессивно.

    Атака днепрян явно постарается преуспеть, да и лидер атак команды Филиппов наверняка постарается улучшить свои результативные показатели.

    Ставка: Победа «Днепра-1» в 1 тайме за 2.62.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеют обе команды.

    Ставка: Обе забьют за 2.18

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    Ставка и прогноз на матч «Металлист 1925» — «Днепр-1» с коэффициентом 2.62. Дата матча: 15.04.2024. Прогнозы на футбол. Днепряне быстро обидят команду Скрипника
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