ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде» «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. Огненное шоу в Мадриде, спасительный Троссард и джокеры Хави Серия между «Айлендерс» и «Эдмонтоном»Обратно к истокам: Почему возвращение формата плей-офф «1-против-16» стало бы лучшим решением для НХЛ?
    Все новости спорта

    «Бернли» продлит неприятную серию «Брайтона»?

    «Бернли» — «Брайтон». Ставка (к. 3.48) и прогноз на чемпионат Англии 13 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Бернли Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Брайтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Венсан Компани
    «Бернли» сыграет на своем поле против «Брайтона» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 17:00 мск. «Бернли» — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Апреля 2024 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •

    «Бернли»

    Турнирное положение: «Бернли» по-прежнему занимает предпоследнее место в таблице АПЛ, набрав 19 очков в 32 матчах.

    Отставание от «Ноттингем Форест», который находится на 17-й строчке, составляет шесть очков.

    Бёрнли — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.503.902.02Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в прошлом туре «Бернли» проиграл на поле «Эвертона» со счетом 0:1. Но перед этим команда Венсана Компани выдала серию из четырех матчей без поражений. Ничего подобного ранее в текущей кампании с ней не случалось.

    Не сыграют: Дара О`Ши (дисквалификация), Аарон Рэмзи, Натан Рэдмонд, Лука Калеошо.

    Состояние команды: кажется, «Бернли» наконец-то освоился в элитном дивизионе, правда, случилось это слишком поздно.

    Все прогнозы на АПЛ

    Но в контексте предстоящей встречи с «Брайтоном» важно отметить, что «Бернли» в недавних матчах выглядел очень бодро. Команда Компани сыграла вничью с «Вест Хэмом», «Челси» и «Вулверхэмптоном», а также одержала победу над «Брентфордом».

    Кажется, «Бернли» готов как минимум к тому, чтобы напоследок хлопнуть дверью.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Брайтон» тем временем находится на десятой строчке, имея в своем активе 43 очка после 31 матча.

  • Дежавю на «Олд Траффорд». Расточительность «Ливерпуля» стоила «красным» лидерства в АПЛ
  • Итоги нового противостояния мерсисайдцев и «МЮ» — в нашем обзоре иностранной прессы
  • 08/04/2024

    • Последние матчи: в конце прошлой недели «Брайтон» проиграл на своем поле «Арсеналу» — 0:3.

    Теперь безвыигрышная серия «чаек» составляет уже три матча. Кажется, они уже смирились с тем, что в следующем сезоне будут играть только на внутренней арене.

    Не сыграют: Каору Митома, Солли Марч, Джеймс Милнер и Билли Гилмор.

    Состояние команды: в отличие от «Бернли», «Брайтону» сейчас не так легко в плане мотивации. Очевидно, что команда Роберто Де Дзерби так и останется где-то в середине таблицы, на большее тут вряд ли стоит рассчитывать.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Правда, проблема не только в мотивации. Плохая форма лидеров команды и травма Митомы подтверждают, что на одних только гениальных тактических задумках Де Дзерби далеко не уедешь.

    Статистика для ставок

    • «Бернли» одержал лишь одну победу в 14-ти предыдущих матчах в рамках АПЛ

    • «Бернли» хуже всех в этом сезоне играет на своем поле. Команда Компани набрала 9 очков в 16-ти домашних матчах

    • «Брайтон» одержал одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде в чемпионате Англии

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Бернли» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Брайтона» — за 2.01.

    Прогноз: доверять парням из «Бернли» не так-то легко, глядя на их результаты в течение сезона. Но сейчас они, кажется, способны уколоть одну из самых симпатичных команд лиги. Не факт, что гости смогут настроиться на матч, в котором соперник выйдет на поле, чтобы сражаться.

    Рекомендуемая ставка: победа «Бернли» за 3.48.

    Прогноз: начнут команды, может быть, осторожно, но во втором тайме одной из них точно придется рисковать. Скучно не будет.

    Ставка: тотал второго тайма больше 1,5 за 1,88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Палмейрас — Ливерпуль Монтевидео
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Насьональ
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Юта — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сакраменто — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Портленд — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Худжанд — Хосилот Фархор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Куктош — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пюник — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Витебск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рига — Даугавпилс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Бернли» — «Брайтон» с коэффициентом 3.48. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на футбол. «Бернли» продлит неприятную серию «Брайтона»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры