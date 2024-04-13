«Бернли» сыграет на своем поле против «Брайтона» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 17:00 мск. «Бернли» — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бернли»

Турнирное положение: «Бернли» по-прежнему занимает предпоследнее место в таблице АПЛ, набрав 19 очков в 32 матчах.

Отставание от «Ноттингем Форест», который находится на 17-й строчке, составляет шесть очков.

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Последние матчи: в прошлом туре «Бернли» проиграл на поле «Эвертона» со счетом 0:1. Но перед этим команда Венсана Компани выдала серию из четырех матчей без поражений. Ничего подобного ранее в текущей кампании с ней не случалось.

Не сыграют: Дара О`Ши (дисквалификация), Аарон Рэмзи, Натан Рэдмонд, Лука Калеошо.

Состояние команды: кажется, «Бернли» наконец-то освоился в элитном дивизионе, правда, случилось это слишком поздно.

Все прогнозы на АПЛ

Но в контексте предстоящей встречи с «Брайтоном» важно отметить, что «Бернли» в недавних матчах выглядел очень бодро. Команда Компани сыграла вничью с «Вест Хэмом», «Челси» и «Вулверхэмптоном», а также одержала победу над «Брентфордом».

Кажется, «Бернли» готов как минимум к тому, чтобы напоследок хлопнуть дверью.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» тем временем находится на десятой строчке, имея в своем активе 43 очка после 31 матча.

Последние матчи: в конце прошлой недели «Брайтон» проиграл на своем поле «Арсеналу» — 0:3.

Теперь безвыигрышная серия «чаек» составляет уже три матча. Кажется, они уже смирились с тем, что в следующем сезоне будут играть только на внутренней арене.

Не сыграют: Каору Митома, Солли Марч, Джеймс Милнер и Билли Гилмор.

Состояние команды: в отличие от «Бернли», «Брайтону» сейчас не так легко в плане мотивации. Очевидно, что команда Роберто Де Дзерби так и останется где-то в середине таблицы, на большее тут вряд ли стоит рассчитывать.

Правда, проблема не только в мотивации. Плохая форма лидеров команды и травма Митомы подтверждают, что на одних только гениальных тактических задумках Де Дзерби далеко не уедешь.

Статистика для ставок

«Бернли» одержал лишь одну победу в 14-ти предыдущих матчах в рамках АПЛ

«Бернли» хуже всех в этом сезоне играет на своем поле. Команда Компани набрала 9 очков в 16-ти домашних матчах

«Брайтон» одержал одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде в чемпионате Англии

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Бернли» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Брайтона» — за 2.01.

Прогноз: доверять парням из «Бернли» не так-то легко, глядя на их результаты в течение сезона. Но сейчас они, кажется, способны уколоть одну из самых симпатичных команд лиги. Не факт, что гости смогут настроиться на матч, в котором соперник выйдет на поле, чтобы сражаться.

Рекомендуемая ставка: победа «Бернли» за 3.48.

Прогноз: начнут команды, может быть, осторожно, но во втором тайме одной из них точно придется рисковать. Скучно не будет.

Ставка: тотал второго тайма больше 1,5 за 1,88.