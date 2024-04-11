«Милан» на своем поле сыграет против «Ромы» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Матч пройдет 11 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Милан» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Милан»

Путь в плей-офф: «Милан» вышел в плей-офф благодаря третьему месту в группе Лиги чемпионов, где проиграл первое «Боруссии» Дортмунд и второе ПСЖ, но оказался выше «Ньюкасла».

В 1/16 финала команда прошла «Ренн» (3:0 на своем поле и 2:3 в гостях), а также в 1/8 финала — пражскую «Славию» (4:2 дома и 3:1 на выезде).

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Последние матчи: в предыдущем туре итальянской Серии А хозяева выиграли. На своем поле «россонери» разгромили «Лечче» (3:0).

Этот успех стал седьмым кряду для коллектива последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии и Лигу Европы.

Все прогнозы на Лигу Европы

Не сыграют: Тшау, Калюлю, Алекс Хименес, Побега — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках во всех турнирах «Милан» не проиграл при семи победах и одной ничьей.

Эти результаты позволили клубу продолжать борьбу за победу в Лиге Европы, а также подняться на вторую строчку в чемпионате Италии, где уже вряд ли поборется за скудетто.

Рубен Лофтус-Чик — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с четырьмя голами.

«Рома»

Путь в плей-офф: «Рома» вышла в плей-офф благодаря второму месту в группе Лиги Европы, где уступила первое «Славии» Прага, но опередила «Серветт» и «Шерифф».

В 1/16 финала команда прошла «Фейеноорд» по пенальти (1:1 на выезде и 1:1 дома), а также в 1/8 финала — «Брайтона» (4:0 на своем поле и 0:1 в гостях).

Последние матчи: в предыдущем туре итальянской Серии А гости одержали победу. На своем поле римляне в дерби обыграли «Лацио» (1:0).

Эта победа стала для «джаллоросси» второй в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии.

Не сыграют: Азмун — травмирован. Дисквалифицирован — Ндика.

Состояние команды: в 11 последних поединках во всех турнирах «Рома» потерпела лишь одно поражение при семи победах и трех ничьих.

Такие результаты позволяют коллективу продолжать выступления в Лиге Европы, а также иметь неплохие шансы на выход в Лигу чемпионов, от которой отстает на три очка.

Ромелу Лукаку — лучший бомбардир команды в Лиге Европы, забив семь мячей.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Милана» было забито больше 2,5 голов

в семи последних матчах «Милан» выиграл

в четырех последних матчах «Ромы» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.55, победа «Ромы» — в 4.70.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в семи последних матчах хозяева выиграли. Сейчас у «россонери» отличная форма.

Гости не проиграли в трех последних поединках, но им будет сложно удержать соперника со столь отличной формой.

Ставка: «Милан» выиграет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10