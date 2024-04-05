«Чанчунь Ятай»
Турнирное положение: команда из города Чанчунь стартовала в новом сезоне чемпионата Китая не очень хорошо.
Чанчуньский коллектив в трех турах смог набрать только три очка и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.
Чанчунь Ятай — Шанхай Шэньхуа: коэффициенты букмекеров
В настоящий момент «Чанчунь Ятай» смог трижды поразить ворота соперника и пять раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлом туре подопечные Чэня Яна уступили «Тяньцзинь Тайгер» (0:1), а до этого переиграли «Циндао Хайниу» (1:0).
Перед этим «Чанчунь Ятай» также проиграл «Шаньдун Тайшань» (2:4).
Не сыграют: травм и дисквалификаций в команде нет.
Состояние команды: «Чанчунь Ятай» во время межсезонье существенно обновил состав, подписав целый ряд новых футболистов.
В команду, среди прочего, Гильерме, Роберт Берич и Лазар Росич, а также ряд китайских футболистов. Покинули коллектив Ненад Лукич и китайские игроки.
«Шанхай Шэньхуа»
Турнирное положение: команда из Шанхая лидирует в турнирной таблице китайской Суперлиги.
«Синие дьяволы» смогли добыть три победы в трех стартовых поединках и набрали девять пунктов.
Сейчас «Шанхай Шэньхуа» на два пункта опережают ближайших преследователей — «Тяньцзинь Тайгер», «Шанхай Порт» и «Бэйцзин Гоань».
Последние матчи: в первых трех турах сезона подопечные Леонида Слуцкого добыли три победы.
Повержены были «Мэйчжоу Хакка» (2:0), «Цингдао Вест Коаст» (2:0) и «Шаньдун Тайшань» (3:0).
До этого также были победа над «Шанхай Порт» (1:0) в Суперкубке Китая.
Не сыграют: травмы и дисквалификации отсутствуют.
Состояние команды: «Шанхай Шэньхуа» прекрасно стартовал в новом сезоне и теперь является главным претендентом на чемпионский титул.
Главное зимнее изменение в команде — приход на тренерский мостик российского специалиста Леонида Слуцкого. Сразу же после этого «Шанхай Шэньхуа» смог выиграть Суперкубок Китая.
Также в команду пришли, среди прочего, Андре Луис и Вилсон Манафа.
Статистика для ставок
- «Шанхай Шэньхуа» выиграл 4 матча подряд
- «Шанхай Шэньхуа» не проигрывает «Чанчунь Ятай» на протяжении 5 матчей
- «Чанчунь Ятай» выиграл только 1 из последних 6 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шэньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.10, а победа «Чанчунь Ятай» — в 7.00.
ТБ 2,5 оценивается в 1.73, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.00.
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Прогноз: «Шанхай Шэньхуа» уверенно стартовал и еще не пропускал в этом сезоне, поэтому существует большая вероятность, что команда Леонида Слуцкого продолжит играть «сухо».
Ставка: «Чанчунь Ятай» не забьет за 2.02.
Прогноз: также думается, что продолжится победная серия «Шанхай Шэньхуа», который должен выигрывать уверенно.
Ставка: победа «Шанхай Шэньхуа» с форой-1 за 1.72.