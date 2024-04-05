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    Продлит ли команда Леонида Слуцкого победную серию?

    «Чанчунь Ятай» — «Шанхай Шэньхуа». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 5 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чанчунь Ятай» — «Шанхай Шэньхуа»
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    Леонид Слуцкий
    В рамках 4-го тура китайской Суперлиги 5 апреля пройдет матч «Чанчунь Ятай» — «Шанхай Шэньхуа». Начало — 10:30 (мск). «Чанчунь Ятай» — «Шанхай Шэньхуа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 05 Апреля 2024 года

    «Чанчунь Ятай»

    Турнирное положение: команда из города Чанчунь стартовала в новом сезоне чемпионата Китая не очень хорошо.

    Чанчуньский коллектив в трех турах смог набрать только три очка и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.

    Чанчунь Ятай — Шанхай Шэньхуа: коэффициенты букмекеров

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    В настоящий момент «Чанчунь Ятай» смог трижды поразить ворота соперника и пять раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре подопечные Чэня Яна уступили «Тяньцзинь Тайгер» (0:1), а до этого переиграли «Циндао Хайниу» (1:0).

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    Перед этим «Чанчунь Ятай» также проиграл «Шаньдун Тайшань» (2:4).

    Не сыграют: травм и дисквалификаций в команде нет.

    Состояние команды: «Чанчунь Ятай» во время межсезонье существенно обновил состав, подписав целый ряд новых футболистов.

    В команду, среди прочего, Гильерме, Роберт Берич и Лазар Росич, а также ряд китайских футболистов. Покинули коллектив Ненад Лукич и китайские игроки.

    «Шанхай Шэньхуа»

    Турнирное положение: команда из Шанхая лидирует в турнирной таблице китайской Суперлиги.

    «Синие дьяволы» смогли добыть три победы в трех стартовых поединках и набрали девять пунктов.

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    • Сейчас «Шанхай Шэньхуа» на два пункта опережают ближайших преследователей — «Тяньцзинь Тайгер», «Шанхай Порт» и «Бэйцзин Гоань».

    Последние матчи: в первых трех турах сезона подопечные Леонида Слуцкого добыли три победы.

    Повержены были «Мэйчжоу Хакка» (2:0), «Цингдао Вест Коаст» (2:0) и «Шаньдун Тайшань» (3:0).

    До этого также были победа над «Шанхай Порт» (1:0) в Суперкубке Китая.

    Не сыграют: травмы и дисквалификации отсутствуют.

    Состояние команды: «Шанхай Шэньхуа» прекрасно стартовал в новом сезоне и теперь является главным претендентом на чемпионский титул.

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    Главное зимнее изменение в команде — приход на тренерский мостик российского специалиста Леонида Слуцкого. Сразу же после этого «Шанхай Шэньхуа» смог выиграть Суперкубок Китая.

    Также в команду пришли, среди прочего, Андре Луис и Вилсон Манафа.

    Статистика для ставок

    • «Шанхай Шэньхуа» выиграл 4 матча подряд

    • «Шанхай Шэньхуа» не проигрывает «Чанчунь Ятай» на протяжении 5 матчей

    • «Чанчунь Ятай» выиграл только 1 из последних 6 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шэньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.10, а победа «Чанчунь Ятай» — в 7.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.73, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.00.

    Прогноз: «Шанхай Шэньхуа» уверенно стартовал и еще не пропускал в этом сезоне, поэтому существует большая вероятность, что команда Леонида Слуцкого продолжит играть «сухо».

    Ставка: «Чанчунь Ятай» не забьет за 2.02.

    Прогноз: также думается, что продолжится победная серия «Шанхай Шэньхуа», который должен выигрывать уверенно.

    Ставка: победа «Шанхай Шэньхуа» с форой-1 за 1.72.

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    Ставка и прогноз на матч «Чанчунь Ятай» — «Шанхай Шэньхуа» с коэффициентом 2.02. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на футбол. Продлит ли команда Леонида Слуцкого победную серию?
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