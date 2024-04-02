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    Вернется ли «Ноттингем Форест» в зону вылета?

    «Ноттингем Форест» — «Фулхэм». Ставка за 1.95 и прогноз на АПЛ 2 апреля 2024 года

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    «Ноттингем Форест» — фаворит матча
    «Ноттингем Форест» — «Фулхэм». Матч пройдет в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги, начало — 21:30 (мск) «Ноттингем Форест» — «Фулхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Апреля 2024 года
    Ноттингем Форест
  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 21:30 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Ноттингем Форест» занимает 17-е место вне зоны вылета. В его активе 36 забитых мячей, в пассиве — 52 пропущенных мяча.

    Команда по дополнительным показателям опережает зону вылета — 18-ю позицию, поэтому находится в самом разгаре борьбы за место в элитном дивизионе.

    Ноттингем Форест — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле набрал один балл. «Лесники» поделили очки с «Кристал Пэлас» (1:1).

    Эта ничья стала второй кряду для клуба в два поединка, которые пришлись на Премьер-лигу, причем оба завершились с одинаковым счетом 1:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Монтиель, Авонийи, Нуну Тавареш и Айна — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах «Ноттингем Форест» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.

    Такая серия позволяет коллективу находиться вне зоны вылета, но все для него крайне важно набирать по максимуму очков, чтобы не опуститься в «трясину».

    Крис Вуд — лучший бомбардир команды с 10-ю голами в АПЛ.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Фулхэм» занимает 12-е место, отставая на восемь очков от зоны еврокубков. Он забил 46 мячей, пропустил — 47.

    Очевидно, что в такой ситуации команде нельзя терять очки, если она всерьез рассчитывает на участие в континентальных турнирах.

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    • Последние матчи: «Дачники» в последней игре АПЛ потеряли очки. На чужом поле они разошлись миром с «Шеффилд Юнайтед» (3:3).

    Таким образом, в трех последних поединках (все — в рамках АПЛ), клуб одержал лишь одну победу при одной ничьей и одном поражении.

    Не сыграют: Травмирован — Боли, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних играх во всех турнирах «Фулхэм» потерпел лишь два поражения при четырех победах и трех ничьих.

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    Очевидно, что коллективу необходимо серьезно прибавлять, чтобы проявить нужную стабильность для достижения своих турнирных целей.

    Родриго Мунис — самый результативный игрок «Фулхэма» в АПЛ с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Ноттингем Форест» было забито меньше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Ноттингем Форест» проиграл

    • в восьми последних матчах «Фулхэма» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.35, победа «Фулхэма» — в 2.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в восьми последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов. Поединки лондонцев как правило имеют высокую результативность.

    В пяти последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов, но с таким соперником эта статистика обещает не сработать.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован такой сценарий.

    Ставка: «Фулхэм» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.35

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    Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Фулхэм» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Ноттингем Форест» в зону вылета?
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