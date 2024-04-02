«Ноттингем Форест» — «Фулхэм». Матч пройдет в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги, начало — 21:30 (мск) «Ноттингем Форест» — «Фулхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» занимает 17-е место вне зоны вылета. В его активе 36 забитых мячей, в пассиве — 52 пропущенных мяча.

Команда по дополнительным показателям опережает зону вылета — 18-ю позицию, поэтому находится в самом разгаре борьбы за место в элитном дивизионе.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле набрал один балл. «Лесники» поделили очки с «Кристал Пэлас» (1:1).

Эта ничья стала второй кряду для клуба в два поединка, которые пришлись на Премьер-лигу, причем оба завершились с одинаковым счетом 1:1.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Монтиель, Авонийи, Нуну Тавареш и Айна — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в шести последних матчах «Ноттингем Форест» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.

Такая серия позволяет коллективу находиться вне зоны вылета, но все для него крайне важно набирать по максимуму очков, чтобы не опуститься в «трясину».

Крис Вуд — лучший бомбардир команды с 10-ю голами в АПЛ.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» занимает 12-е место, отставая на восемь очков от зоны еврокубков. Он забил 46 мячей, пропустил — 47.

Очевидно, что в такой ситуации команде нельзя терять очки, если она всерьез рассчитывает на участие в континентальных турнирах.

Последние матчи: «Дачники» в последней игре АПЛ потеряли очки. На чужом поле они разошлись миром с «Шеффилд Юнайтед» (3:3).

Таким образом, в трех последних поединках (все — в рамках АПЛ), клуб одержал лишь одну победу при одной ничьей и одном поражении.

Не сыграют: Травмирован — Боли, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних играх во всех турнирах «Фулхэм» потерпел лишь два поражения при четырех победах и трех ничьих.

Очевидно, что коллективу необходимо серьезно прибавлять, чтобы проявить нужную стабильность для достижения своих турнирных целей.

Родриго Мунис — самый результативный игрок «Фулхэма» в АПЛ с восемью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Ноттингем Форест» было забито меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Ноттингем Форест» проиграл

в восьми последних матчах «Фулхэма» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.35, победа «Фулхэма» — в 2.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в восьми последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов. Поединки лондонцев как правило имеют высокую результативность.

В пяти последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов, но с таким соперником эта статистика обещает не сработать.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован такой сценарий.

Ставка: «Фулхэм» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.35