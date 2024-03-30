«Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас». Матч пройдет в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги, начало — 18:00 (мск) «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» занимает 18-е место — как раз в зоне вылета. В его активе 35 забитых мячей, в пассиве — 51 пропущенный мяч.

Команда на один балл отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому находится в самом разгаре борьбы за место в элитном дивизионе.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле набрал один балл. «Лесники» поделили очки со своим конкурентом «Лутон Таун» (1:1).

Эта ничья прервала серию поражений клуба в четыре поединка, которые пришлись на только на Премьер-лигу, но и на Кубок Англии.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Монтиель, Авонийи, Нуну Тавареш и Айна — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах «Ноттингем Форест» ни разу не выиграл при четырех поражениях и одной ничьей.

Такая серия не позволяет коллективу выбраться из зоны вылета, так что ему крайне важно набирать по максимуму очков, чтобы в итоге остаться в элите.

Крис Вуд — лучший бомбардир команды с девятью голами в АПЛ.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: По итогам 28 матчей АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 14-е место с 29 очками и разницей мячей 33-48.

Команда на восемь очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому может чувствовать себя относительно безопасно.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. Лондонцы поделили очки с «Лутон Таун» — 1:1.

После этого «Орлы» провели еще один поединок, в котором в рамках товарищеской встречи обыграли в Испании норвежский «Будё-Глимт».

Не сыграют: Травмированные — Джонстон, Рак-Саки, Матеус Франса, Гехи, Олисе, Холдинг, Дукуре, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти поединках (все — в рамках АПЛ) «Кристал Пэлас» потерпел лишь одно поражение при двух победах и двух ничьих.

Такие результаты хотя и не позволяют клубу далеко отдалиться от зоны вылета, но все же их достаточно, чтобы чувствовать себя относительно комфортно.

Эзе, Олисе и Эдуар — лучшие бомбардиры команды с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Ноттингем Форест» проиграл

в четырех последних матчах «Ноттингем Форест» было забито меньше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Кристал Пэлас» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.40, победа «Кристал Пэлас» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: шести из восьми последних матчей гостей забивали обе команды. В частности такой расклад сработал в двух из трех последних их матчей.

В трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал, но результативность лондонцев обещает оказать здесь решающее влияние.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.25