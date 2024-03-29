«Шагадам»
Турнирное положение: «Шагадам» в нынешнем сезоне вряд ли поборется за высокие места. Сейчас команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.
При этом «Шагадам» стартовал не столь продуктивно. В 3 турах чемпионата команда сумела набрать лишь 3 зачетных балла.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Туркменистана команда проиграла. «Шагадам» уступил «Ахалу» со счетом 0:1.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шагадам» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Да и с атакой у «Шагадама» все складывается не столь позитивно.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно скромно. Победила она лишь «Алтын Асыр» (2:1).
Вот только поединки против ташкентского «Ашхабада» для команды проходят неудачно. Из 5 последних матчей она выиграла один раз при 3 поражениях.
И уж совсем очевидно, что «Шагадам» постарается разжиться очками. Хозяева намерены дать бой более сильному оппоненту.
«Ашхабад»
Турнирное положение: Эта команда явно поборется за чемпионский титул. На текущий момент она пребывает на 2 строчке таблицы.
Да и вообще, «Ашхабад» пока ни разу не проиграл в новом чемпионате. А вот забила команда всего 4 мяча в 3 сыгранных турах.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Ашхабад» с минимальным счетом переиграл «Мерв».
До того команда переиграла еще и «Энергетик». «Ашхабад» отправил в ворота соперника три безответных мяча.
Между тем, в первом туре чемпионата команда потеряла два очка. Дома «Ашхабад» не смог переиграть земляков из «Копетдага» (0:0).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: В нынешнем своем состоянии клуб будет бороться за самые высокие места. Прогресс команды очевиден.
В пяти своих последних матчах команда выиграла 2 раза. Причем забить ей удалось 6 мячей при 7 пропущенных.
Между тем, «Ашхабад» еще не пропустил ни одного мяча в новом чемпионате. Да и подбор игроков у команды, по местным меркам, достаточно качественный.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать активно. Команда явно намерена выбиться в лидеры чемпионата.
Статистика для ставок
- «Ашхабад» выиграл в 2 своих последних матчах
- «Ашхабад» еще ни разу не пропустил в чемпионате
- Обе команды в среднем забивают 1 гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ашхабад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 4.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с практически идентичными коэффициентами — 1.91 и 1.90.
- 2.15Алдиер — Кара-Балта: прогноз и ставкаЗавтра в 10:30
- 2.07Палмейрас — Новоризонтиньо: прогноз и ставкаЗавтра в 03:35
- 2.23Динамо Самарканд — Металлург Бекабад: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: Гости намерены побороться за чемпионский титул, так что явно будут активны в атаке.
Гости смотрятся сильнее соперника, и уж точно начнут встречу с агрессивных атакующих действий.
Ставка: Победа «Ашхабада» в 1 тайме за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.82