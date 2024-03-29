В рамках 4-го тура чемпионата Туркменистана 29 марта пройдет матч «Шагадам» — «Ашхабад». Начало — 13:00 (мск). «Шагадам» — «Ашхабад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шагадам»

Турнирное положение: «Шагадам» в нынешнем сезоне вряд ли поборется за высокие места. Сейчас команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

При этом «Шагадам» стартовал не столь продуктивно. В 3 турах чемпионата команда сумела набрать лишь 3 зачетных балла.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Туркменистана команда проиграла. «Шагадам» уступил «Ахалу» со счетом 0:1.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шагадам» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Да и с атакой у «Шагадама» все складывается не столь позитивно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно скромно. Победила она лишь «Алтын Асыр» (2:1).

Вот только поединки против ташкентского «Ашхабада» для команды проходят неудачно. Из 5 последних матчей она выиграла один раз при 3 поражениях.

И уж совсем очевидно, что «Шагадам» постарается разжиться очками. Хозяева намерены дать бой более сильному оппоненту.

«Ашхабад»

Турнирное положение: Эта команда явно поборется за чемпионский титул. На текущий момент она пребывает на 2 строчке таблицы.

Да и вообще, «Ашхабад» пока ни разу не проиграл в новом чемпионате. А вот забила команда всего 4 мяча в 3 сыгранных турах.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Ашхабад» с минимальным счетом переиграл «Мерв».

До того команда переиграла еще и «Энергетик». «Ашхабад» отправил в ворота соперника три безответных мяча.

Между тем, в первом туре чемпионата команда потеряла два очка. Дома «Ашхабад» не смог переиграть земляков из «Копетдага» (0:0).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: В нынешнем своем состоянии клуб будет бороться за самые высокие места. Прогресс команды очевиден.

В пяти своих последних матчах команда выиграла 2 раза. Причем забить ей удалось 6 мячей при 7 пропущенных.

Между тем, «Ашхабад» еще не пропустил ни одного мяча в новом чемпионате. Да и подбор игроков у команды, по местным меркам, достаточно качественный.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать активно. Команда явно намерена выбиться в лидеры чемпионата.

Статистика для ставок

«Ашхабад» выиграл в 2 своих последних матчах

«Ашхабад» еще ни разу не пропустил в чемпионате

Обе команды в среднем забивают 1 гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ашхабад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 4.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с практически идентичными коэффициентами — 1.91 и 1.90.

Прогноз: Гости намерены побороться за чемпионский титул, так что явно будут активны в атаке.

Гости смотрятся сильнее соперника, и уж точно начнут встречу с агрессивных атакующих действий.

Ставка: Победа «Ашхабада» в 1 тайме за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.82