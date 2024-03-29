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    «Шагадаму» ничего не светит?!

    «Шагадам» — «Ашхабад». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 29 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шагадам» — «Ашхабад»
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    «Шагадам»
    В рамках 4-го тура чемпионата Туркменистана 29 марта пройдет матч «Шагадам» — «Ашхабад». Начало — 13:00 (мск). «Шагадам» — «Ашхабад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Шагадам»

    Турнирное положение: «Шагадам» в нынешнем сезоне вряд ли поборется за высокие места. Сейчас команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Шагадам» стартовал не столь продуктивно. В 3 турах чемпионата команда сумела набрать лишь 3 зачетных балла.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Туркменистана команда проиграла. «Шагадам» уступил «Ахалу» со счетом 0:1.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шагадам» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Да и с атакой у «Шагадама» все складывается не столь позитивно.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно скромно. Победила она лишь «Алтын Асыр» (2:1).

    Вот только поединки против ташкентского «Ашхабада» для команды проходят неудачно. Из 5 последних матчей она выиграла один раз при 3 поражениях.

    И уж совсем очевидно, что «Шагадам» постарается разжиться очками. Хозяева намерены дать бой более сильному оппоненту.

    «Ашхабад»

    Турнирное положение: Эта команда явно поборется за чемпионский титул. На текущий момент она пребывает на 2 строчке таблицы.

    Да и вообще, «Ашхабад» пока ни разу не проиграл в новом чемпионате. А вот забила команда всего 4 мяча в 3 сыгранных турах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Ашхабад» с минимальным счетом переиграл «Мерв».

    До того команда переиграла еще и «Энергетик». «Ашхабад» отправил в ворота соперника три безответных мяча.

    Между тем, в первом туре чемпионата команда потеряла два очка. Дома «Ашхабад» не смог переиграть земляков из «Копетдага» (0:0).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: В нынешнем своем состоянии клуб будет бороться за самые высокие места. Прогресс команды очевиден.

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    В пяти своих последних матчах команда выиграла 2 раза. Причем забить ей удалось 6 мячей при 7 пропущенных.

    Между тем, «Ашхабад» еще не пропустил ни одного мяча в новом чемпионате. Да и подбор игроков у команды, по местным меркам, достаточно качественный.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать активно. Команда явно намерена выбиться в лидеры чемпионата.

    Статистика для ставок

    • «Ашхабад» выиграл в 2 своих последних матчах

    • «Ашхабад» еще ни разу не пропустил в чемпионате

    • Обе команды в среднем забивают 1 гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ашхабад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 4.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с практически идентичными коэффициентами — 1.91 и 1.90.

    Прогноз: Гости намерены побороться за чемпионский титул, так что явно будут активны в атаке.

    Гости смотрятся сильнее соперника, и уж точно начнут встречу с агрессивных атакующих действий.

    Ставка: Победа «Ашхабада» в 1 тайме за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.82

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    Ставка и прогноз на матч «Шагадам» — «Ашхабад» с коэффициентом 2.27. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на футбол. «Шагадаму» ничего не светит?!
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