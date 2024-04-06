В рамках 31-го тура чемпионата Италии 6 апреля пройдет матч «Милан» — «Лечче». Начало — 16:00 (мск). «Милан» — «Лечче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Милан» занимает второе место с 65 очками и разницей мячей 57-34.

Команда на 14 очков отстает от лидера «Интера» и на шесть баллов опережает второй в таблице «Ювентус», поэтому вряд ли его турнирные позиции по ходу сезона изменятся.

Милан — Лечче: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.385.108.50Бонус$9500

Последние матчи: клуб в прошлом туре сумел одержать очередную победу. На выезде он обыграл непростого соперника в лице «Фиорентины» (2:1).

Перед этим «россонери» также выиграли, и также в гостях. На этот раз им удалось переиграть «Верону» (3:1), забив три мяча.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Калюлю, Кьяер, Алекс Хименес, Побега — травмы. Дисквалифицирован — Лофтус-Чик.

Состояние команды: в семи последних поединках во всех турнирах «Милан» ни разу не проиграл, а на сегодня у него победная серия в шесть игр в разных турнирах.

Такие результаты все равно не позволят ему настичь без пяти минут чемпиона «Интер», но зато вряд ли оставляют шансы «Ювентусу» вернуться на вторую строчку.

Оливье Жиру — лучший бомбардир команды в Серии А с 12-ю голами, что позволяет ему занимать третье место во всей лиге.

«Лечче»

Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Лечче» занимает 13-е место вне зоны вылета с 29 очками и разницей мячей 26-45.

Команда на четыре балла опережает зону вылета — 18-ю строчку, поэтому все еще пребывает в самом разгаре борьбы за выживание.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. Гости грядущей игры довольствовались «сухой» мировой с «Ромой» (0:0).

Эта ничья стала второй по ходу безвыигрышной мини-серии в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство.

Не сыграют: Корфицен, Каба и Дермаку — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках Серии А) «Лечче» одержал одну победу при четырех поражениях и двух ничьих.

Словом, команда демонстрирует не лучшую форму, поэтому все еще рискует опуститься в «трясину» и понизиться в классе.

Никола Крстович — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Милана» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Милана» было забито больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Лечче» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.37. Ничья — в 5,00, победа «Лечче» — в 8.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в шести последних матчах хозяева выиграли. В четырех из пяти последних их матчей было забито больше 2,5 голов.

В девяти из 14 последних матчей гости проиграли, при этом столь результативный соперник позволяет рассчитывать на минимум три гола в игре.

Ставка: «Милан» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют обе команды при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45