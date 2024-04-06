«Милан»
Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Милан» занимает второе место с 65 очками и разницей мячей 57-34.
Команда на 14 очков отстает от лидера «Интера» и на шесть баллов опережает второй в таблице «Ювентус», поэтому вряд ли его турнирные позиции по ходу сезона изменятся.
Милан — Лечче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре сумел одержать очередную победу. На выезде он обыграл непростого соперника в лице «Фиорентины» (2:1).
Перед этим «россонери» также выиграли, и также в гостях. На этот раз им удалось переиграть «Верону» (3:1), забив три мяча.
Не сыграют: Калюлю, Кьяер, Алекс Хименес, Побега — травмы. Дисквалифицирован — Лофтус-Чик.
Состояние команды: в семи последних поединках во всех турнирах «Милан» ни разу не проиграл, а на сегодня у него победная серия в шесть игр в разных турнирах.
Такие результаты все равно не позволят ему настичь без пяти минут чемпиона «Интер», но зато вряд ли оставляют шансы «Ювентусу» вернуться на вторую строчку.
Оливье Жиру — лучший бомбардир команды в Серии А с 12-ю голами, что позволяет ему занимать третье место во всей лиге.
«Лечче»
Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Лечче» занимает 13-е место вне зоны вылета с 29 очками и разницей мячей 26-45.
Команда на четыре балла опережает зону вылета — 18-ю строчку, поэтому все еще пребывает в самом разгаре борьбы за выживание.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. Гости грядущей игры довольствовались «сухой» мировой с «Ромой» (0:0).
Эта ничья стала второй по ходу безвыигрышной мини-серии в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство.
Не сыграют: Корфицен, Каба и Дермаку — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках Серии А) «Лечче» одержал одну победу при четырех поражениях и двух ничьих.
Словом, команда демонстрирует не лучшую форму, поэтому все еще рискует опуститься в «трясину» и понизиться в классе.
Никола Крстович — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Милана» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Милана» было забито больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Лечче» было забито меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.37. Ничья — в 5,00, победа «Лечче» — в 8.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.73 и 2.10.
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Прогноз: в шести последних матчах хозяева выиграли. В четырех из пяти последних их матчей было забито больше 2,5 голов.
В девяти из 14 последних матчей гости проиграли, при этом столь результативный соперник позволяет рассчитывать на минимум три гола в игре.
Ставка: «Милан» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют обе команды при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45