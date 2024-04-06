В рамках 32-го тура чемпионата Англии 6 апреля пройдет матч «Эвертон» — «Бернли». Начало — 17:00 (мск). «Эвертон» — «Бернли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ирискам» еще предстоит побороться за место в АПЛ на будущий сезон. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Эвертон» на 4 очка опережает зону вылета. Да и с победами у «ирисок» складывается не столь позитивно — всего 8 викторий.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один пункт. «Эвертон» не дал себя обыграть «Ньюкаслу» (1:1).

В пяти своих последних матчах «ириски» проиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Причем «Эвертон» не выигрывает уже без малого 3 месяца. Да и реализация хромает на обе ноги: всего 31 гол в 30 матчах.

Не сыграют: Арно Данжума, Льюис Доббин — травмированы.

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Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Эвертон» выглядит неубедительно. Да и за выживание еще предстоит знатно побороться.

Матчи против «Бернли» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Эвертон» выиграл трижды при 2 коллизиях.

«Ирискам» срочно нужно побеждать. Да и в двух очных поединках команда уверенно победила «кларетовых» — 3:0 и 2:0.

«Бернли»

Турнирное положение: «Кларетовые» явно стоят на вылет из элиты. На текущий момент команда осела на 19 строчке таблицы.

Причем «Бернли» на 6 очков отстает от спасительной 17 позиции. Да и реализация прихрамывает: всего 32 гола в 31 матче.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один пункт. «Бернли» дома не смог переиграть «вулвз» (1:1).

Более того, в 5 последних поединках «кларетовые» выиграли всего 1 раз. В этих матчах было забито 7 мячей при 8 пропущенных.

Причем в последних матчах команда Венсана Компани прибавила. «Бернли» не проигрывает уже 4 матча кряду.

Не сыграют: Нэйтан Редмонд, Арон Рэмзи, Лука Колеошо — травмированы.

Состояние команды: ныне «Бернли» пытается спасти от вылета. Вот только слишком многое было потеряно в первой части чемпионата.

А вот проблемы в обороне все никак не удается решить. В текущем чемпионате «Бернли» пропустил уже 66 мячей в свои ворота.

Да и проигрывают «кларетовые» уж очень часто. В пассиве у команды Компани уже 20 поражений в нынешнем чемпионате.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот «ирисок». «Бернли» явно постарается максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Бернли» имеет действующую четырехматчевую серию без побед

Обе команды забивают в среднем гол за матч

«Бернли» выиграл всего 4 раза в нынешнем чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 4.21, а победа оппонента — в скромные 5.18.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.85 и 2.11.

Прогноз: «Ириски» имеют сильный состав, и явно начнут встречу активно.

«Эвертон» наверняка постарается оторваться от группы аутсайдеров, да и оппонент имеет проблемы с надежностью тылов.

Ставка: Победа «Эвертона» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.11