«Эвертон»
Турнирное положение: «Ирискам» еще предстоит побороться за место в АПЛ на будущий сезон. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Эвертон» на 4 очка опережает зону вылета. Да и с победами у «ирисок» складывается не столь позитивно — всего 8 викторий.
Эвертон — Бёрнли: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один пункт. «Эвертон» не дал себя обыграть «Ньюкаслу» (1:1).
В пяти своих последних матчах «ириски» проиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Причем «Эвертон» не выигрывает уже без малого 3 месяца. Да и реализация хромает на обе ноги: всего 31 гол в 30 матчах.
Не сыграют: Арно Данжума, Льюис Доббин — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Эвертон» выглядит неубедительно. Да и за выживание еще предстоит знатно побороться.
Матчи против «Бернли» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Эвертон» выиграл трижды при 2 коллизиях.
«Ирискам» срочно нужно побеждать. Да и в двух очных поединках команда уверенно победила «кларетовых» — 3:0 и 2:0.
«Бернли»
Турнирное положение: «Кларетовые» явно стоят на вылет из элиты. На текущий момент команда осела на 19 строчке таблицы.
Причем «Бернли» на 6 очков отстает от спасительной 17 позиции. Да и реализация прихрамывает: всего 32 гола в 31 матче.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один пункт. «Бернли» дома не смог переиграть «вулвз» (1:1).
Более того, в 5 последних поединках «кларетовые» выиграли всего 1 раз. В этих матчах было забито 7 мячей при 8 пропущенных.
Причем в последних матчах команда Венсана Компани прибавила. «Бернли» не проигрывает уже 4 матча кряду.
Не сыграют: Нэйтан Редмонд, Арон Рэмзи, Лука Колеошо — травмированы.
Состояние команды: ныне «Бернли» пытается спасти от вылета. Вот только слишком многое было потеряно в первой части чемпионата.
А вот проблемы в обороне все никак не удается решить. В текущем чемпионате «Бернли» пропустил уже 66 мячей в свои ворота.
Да и проигрывают «кларетовые» уж очень часто. В пассиве у команды Компани уже 20 поражений в нынешнем чемпионате.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот «ирисок». «Бернли» явно постарается максимально преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Бернли» имеет действующую четырехматчевую серию без побед
- Обе команды забивают в среднем гол за матч
- «Бернли» выиграл всего 4 раза в нынешнем чемпионате
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 4.21, а победа оппонента — в скромные 5.18.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.85 и 2.11.
- 1.80Лилль — Марсель: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Айнтрахт — Вердер: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 3.15Падерборн — Герта: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Ириски» имеют сильный состав, и явно начнут встречу активно.
«Эвертон» наверняка постарается оторваться от группы аутсайдеров, да и оппонент имеет проблемы с надежностью тылов.
Ставка: Победа «Эвертона» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.11