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    «Ириски» быстро добьются своего

    «Эвертон» — «Бернли». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, АПЛ, 6 апреля 2024 года

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    Доминик Кальверт-Льюин
    В рамках 32-го тура чемпионата Англии 6 апреля пройдет матч «Эвертон» — «Бернли». Начало — 17:00 (мск). «Эвертон» — «Бернли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Апреля 2024 года
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    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Ирискам» еще предстоит побороться за место в АПЛ на будущий сезон. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эвертон» на 4 очка опережает зону вылета. Да и с победами у «ирисок» складывается не столь позитивно — всего 8 викторий.

    Эвертон — Бёрнли: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один пункт. «Эвертон» не дал себя обыграть «Ньюкаслу» (1:1).

    В пяти своих последних матчах «ириски» проиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Причем «Эвертон» не выигрывает уже без малого 3 месяца. Да и реализация хромает на обе ноги: всего 31 гол в 30 матчах.

    Не сыграют: Арно Данжума, Льюис Доббин — травмированы.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Эвертон» выглядит неубедительно. Да и за выживание еще предстоит знатно побороться.

    Матчи против «Бернли» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Эвертон» выиграл трижды при 2 коллизиях.

    «Ирискам» срочно нужно побеждать. Да и в двух очных поединках команда уверенно победила «кларетовых» — 3:0 и 2:0.

    «Бернли»

    Турнирное положение: «Кларетовые» явно стоят на вылет из элиты. На текущий момент команда осела на 19 строчке таблицы.

    Причем «Бернли» на 6 очков отстает от спасительной 17 позиции. Да и реализация прихрамывает: всего 32 гола в 31 матче.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один пункт. «Бернли» дома не смог переиграть «вулвз» (1:1).

    Более того, в 5 последних поединках «кларетовые» выиграли всего 1 раз. В этих матчах было забито 7 мячей при 8 пропущенных.

    Причем в последних матчах команда Венсана Компани прибавила. «Бернли» не проигрывает уже 4 матча кряду.

    Не сыграют: Нэйтан Редмонд, Арон Рэмзи, Лука Колеошо — травмированы.

    Состояние команды: ныне «Бернли» пытается спасти от вылета. Вот только слишком многое было потеряно в первой части чемпионата.

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    А вот проблемы в обороне все никак не удается решить. В текущем чемпионате «Бернли» пропустил уже 66 мячей в свои ворота.

    Да и проигрывают «кларетовые» уж очень часто. В пассиве у команды Компани уже 20 поражений в нынешнем чемпионате.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот «ирисок». «Бернли» явно постарается максимально преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Бернли» имеет действующую четырехматчевую серию без побед

    • Обе команды забивают в среднем гол за матч

    • «Бернли» выиграл всего 4 раза в нынешнем чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 4.21, а победа оппонента — в скромные 5.18.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.85 и 2.11.

    Прогноз: «Ириски» имеют сильный состав, и явно начнут встречу активно.

    «Эвертон» наверняка постарается оторваться от группы аутсайдеров, да и оппонент имеет проблемы с надежностью тылов.

    Ставка: Победа «Эвертона» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.11

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    Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Бернли» с коэффициентом 2.20. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на футбол. «Ириски» быстро добьются своего
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