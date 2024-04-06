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    Упадет ли «Майнц» в зону вылета?

    «Майнц» — «Дармштадт». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Бундеслига, 6 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Дармштадт»
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    «Майнц» — фаворит матча
    В рамках 28-го тура чемпионата Германии 6 апреля пройдет матч «Майнц» — «Дармштадт». «Майнц» — «Дармштадт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Апреля 2024 года
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  • Германия. Бундеслига
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    «Майнц»

    Турнирное положение: По итогам 27 туров немецкой Бундеслиги «Майнц» занимает 16-ю позицию в зоне плей-офф за право сыграть в элите.

    Команда на один балл опережает зону вылета — 17-ю позицию, тогда как от безопасной 15-й строчки она отстает на шесть очков.

    Майнц — Дармштадт 98: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре сыграл вничью. На чужом поле он сумел отобрать очки у «РБ Лейпциг» (0:0).

    Перед этим «Карнавальщикам» удалось переиграть «Бохум» (2:0) также на выезде, благодаря чему они выбрались из зоны вылета.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Лайч, Белль — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти поединках (все — в Бундеслиге) «Майнц» одержал лишь одну победу при двух поражениях и двух ничьих.

    С одной стороны такие результаты не сулят особых перспектив, с другой — прогресс в последних двух матчах настраивает выглядят оптимистично.

    Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

    «Дармштадт»

    Турнирное положение: «Дармштадт» занимает последнее, 18-е место с 14 очками. В его активе 28 забитых мячей, в пассиве — 67.

    Команда отстает от безопасной 15-й позиции на 12 очков, а также от 16-й строчки, что в зоне плей-офф за место в элите, на шесть баллов.

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  • 02/04/2024

    • Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре сыграли в результативную ничью с «Бохумом» (2:2) на чужом поле.

    Эта ничья прервала серию поражений клуба в три поединка, которые пришлись на немецкое первенство.

    Не сыграют: Хонсак, Скарке, Торсьелло, Нюрнбергер, Мехлем и Хорнби — травмированы, дисквалифицирован — Гьясула.

    Состояние команды: в 21 последнем матче — официальных (в Бундеслиге) и товарищеских — «Дармштадт» ни разу не выиграл при 14 поражениях и семи ничьих.

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    Понятно, что с такой формой коллектив практически обречен на понижение в классе во Вторую Бундеслигу, и на финише сезона вряд ли для него что-то изменится в лучшую сторону.

    Тим Скарке, который сейчас травмирован, — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Майнца» было забито меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Майнц» не выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Дармштадта» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.80, победа «Дармштадта» — в 7.60.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.18 и 1.68.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали обе команды. Этот же расклад сыграл в их двух последних поединках.

    В пяти из восьми последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой расклад.

    Ставка: «Майнц» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.45

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    Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Дармштадт» с коэффициентом 1.87. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на футбол. Упадет ли «Майнц» в зону вылета?
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