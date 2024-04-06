В рамках 32-го тура чемпионата Англии 6 апреля пройдет матч «Астон Вилла» — «Брентфорд». Начало — 17:00 (мск). «Астон Вилла» — «Брентфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» в нынешнем сезоне выглядят просто великолепно. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Астон Вилла» сражается за выход в Лигу чемпионов. Однако на пятки наступает «Тоттенхэм», имеющий матч в запасе.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разочаровала. «Астон Вилла» по всем статьям уступила «Манчестер Сити» (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Причем «Астон Вилла» до последней неудачи не проигрывала в 3 матчах подряд. Да потенциал для роста у команды явно имеется.

Не сыграют: Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Олли Уоткинс — травмированы.

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Астон Вилла» выглядит недостаточно уверенно. Да и глубины состава для попадания в топ-4 может не хватить.

Матчи против «Брентфорда» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Астон Вилла» выиграла 2 раз при одной коллизии.

При этом «вилланы» в матче первого круга переиграли лондонцев (2:1). Вот только лазарет команды все никак не опустевает…

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» в нынешнем сезоне сражается за выживание в элите английского футбола. На текущий момент команда пребывает на 15 строчке таблицы.

Причем «Брентфорд» на 6 очков опережает опасную зону. Да и выиграли лондонцы всего 7 раз в нынешнем чемпионате.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один пункт. «Брентфорд» дома не смог одолеть «Брайтон» (0:0).

Более того, в 5 последних поединках лондонцы проиграли дважды при 3 паритетах. В этих матчах было забито 5 мячей при 7 пропущенных.

А вот не побеждает «Брентфорд» уже почти 2 месяца. Да и пропускает команда явно многовато: 55 мячей в 31 поединке АПЛ.

Не сыграют: Бен Ми, Арон Хики — травмированы.

Состояние команды: ныне «Брентфорд» пытается сохранить комфортный гандикап от группы аутсайдеров. Да и с реализацией у команды относительный порядок — 42 мяча в 31 поединке.

Явно ощущается отсутствие Бена Ми. Ведущий защитник лондонцев получил очень неприятную травму.

Причем «вилланов» команда не обыгрывает уже 2 года. Да и предпосылок исправить это положение дел нынче маловато.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться взять хотя бы балл. «Брентфорд» явно постарается сыграть вторым номером.

Статистика для ставок

«Брентфорд» не побеждает уже 8 матчей кряду

Лидер атак «вилланов» Олли Уоткинс забил 16 мячей в чемпионате

«Брентфорд» два года не обыгрывает «Астон Виллу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 4.31, а победа оппонента — в скромные 4.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.48 и 2.47.

Прогноз: «Вилланы» нынче выглядят явно сильнее оппонента, и наверняка сыграют с позиции силы.

«Астон Вилла» борется за топ-4, и уж точно начнет встречу максимально агрессивно.

Ставка: Победа «Астон Виллы» в 1 тайме за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.47