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    «Вилланы» начнут без раскачки

    «Астон Вилла» — «Брентфорд». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, АПЛ, 6 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Брентфорд»
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    Люка Динь
    В рамках 32-го тура чемпионата Англии 6 апреля пройдет матч «Астон Вилла» — «Брентфорд». Начало — 17:00 (мск). «Астон Вилла» — «Брентфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Апреля 2024 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 17:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» в нынешнем сезоне выглядят просто великолепно. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Астон Вилла» сражается за выход в Лигу чемпионов. Однако на пятки наступает «Тоттенхэм», имеющий матч в запасе.

    Астон Вилла — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разочаровала. «Астон Вилла» по всем статьям уступила «Манчестер Сити» (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Причем «Астон Вилла» до последней неудачи не проигрывала в 3 матчах подряд. Да потенциал для роста у команды явно имеется.

    Не сыграют: Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Олли Уоткинс — травмированы.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Астон Вилла» выглядит недостаточно уверенно. Да и глубины состава для попадания в топ-4 может не хватить.

    Матчи против «Брентфорда» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Астон Вилла» выиграла 2 раз при одной коллизии.

    При этом «вилланы» в матче первого круга переиграли лондонцев (2:1). Вот только лазарет команды все никак не опустевает…

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» в нынешнем сезоне сражается за выживание в элите английского футбола. На текущий момент команда пребывает на 15 строчке таблицы.

    Причем «Брентфорд» на 6 очков опережает опасную зону. Да и выиграли лондонцы всего 7 раз в нынешнем чемпионате.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один пункт. «Брентфорд» дома не смог одолеть «Брайтон» (0:0).

    Более того, в 5 последних поединках лондонцы проиграли дважды при 3 паритетах. В этих матчах было забито 5 мячей при 7 пропущенных.

    А вот не побеждает «Брентфорд» уже почти 2 месяца. Да и пропускает команда явно многовато: 55 мячей в 31 поединке АПЛ.

    Не сыграют: Бен Ми, Арон Хики — травмированы.

    Состояние команды: ныне «Брентфорд» пытается сохранить комфортный гандикап от группы аутсайдеров. Да и с реализацией у команды относительный порядок — 42 мяча в 31 поединке.

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    Явно ощущается отсутствие Бена Ми. Ведущий защитник лондонцев получил очень неприятную травму.

    Причем «вилланов» команда не обыгрывает уже 2 года. Да и предпосылок исправить это положение дел нынче маловато.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться взять хотя бы балл. «Брентфорд» явно постарается сыграть вторым номером.

    Статистика для ставок

    • «Брентфорд» не побеждает уже 8 матчей кряду

    • Лидер атак «вилланов» Олли Уоткинс забил 16 мячей в чемпионате

    • «Брентфорд» два года не обыгрывает «Астон Виллу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 4.31, а победа оппонента — в скромные 4.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.48 и 2.47.

    Прогноз: «Вилланы» нынче выглядят явно сильнее оппонента, и наверняка сыграют с позиции силы.

    «Астон Вилла» борется за топ-4, и уж точно начнет встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Победа «Астон Виллы» в 1 тайме за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.47

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    Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Брентфорд» с коэффициентом 2.18. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на футбол. «Вилланы» начнут без раскачки
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