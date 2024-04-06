«Кельн»
Турнирное положение: По итогам 27-ми туров немецкой Бундеслиги «Кельн» занимает 17-ю позицию в зоне вылета.
Команда на семь очков отстает от безопасного 15-го места, тогда как от зоны плей-офф за право остаться в элите она отстает на один балл.
Кёльн — Бохум: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. По ходу игры против «Аугсбурга» он уступал в счете, но отыгрался — 1:1.
Эта ничья стала для «Козлов» третьей в четырех последних поединках, которые прошли в рамках чемпионата Германии и товарищеской встречи.
Не сыграют: Диль, Ут, Килиан, Дитц — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних восьми поединках (все — в Бундеслиге) «Кельн» ни разу не выиграл при трех поражениях и пяти ничьих.
Такие результаты не позволяют клубу быть вне зоны вылета, но близость к зоне плей-офф сохраняет для него неплохие шансы остаться в элите.
Дави Сельке — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.
«Бохум»
Турнирное положение: По итогам 27 туров немецкой Бундеслиги «Бохум» занимает 15-ю позицию вне зоны вылета.
Команда на семь очков опережает зону вылета — 17-ю позицию, тогда как зону плей-офф за право сыграть в элите — 16-ю позицию — на шесть очков.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. По ходу игры он вел 2:0 к середине второго тайма, но все же сыграл вничью 2:2.
Эта ничья прервала серию поражений в четыре поединка, которые также пришлись на чемпионат Германии.
Не сыграют: Пасьенсия, Квартенг, Тьед, Толба, Эссер — у всех травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних восьми поединках (все — в Бундеслиге) «Бохум» ни разу не выиграл при пяти ничьих и трех ничьих.
Такие результаты не позволяют коллективу выбраться из зоны вылета, поэтому в грядущем поединке ему важно набрать хоть какие-то очки.
Такума Асано — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Кельна» было забито больше 2,5 голов
- в пяти из восьми последних матчей «Кельн» сыграл вничью
- в семи из девяти последних матчей «Бохума» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кельн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.70, победа «Бохума» — в 3.15.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 2.05 и 1.80.
- 1.80Лилль — Марсель: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Айнтрахт — Вердер: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 3.15Падерборн — Герта: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Их поединки в последнее время весьма результативны.
В пяти из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в четырех из пяти последних матчей гости проиграли.
Ставка: «Кельн» выиграет за 2.25