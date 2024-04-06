В рамках 28-го тура чемпионата Германии 6 апреля пройдет матч «Кельн» — «Бохум». «Кельн» — «Бохум»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кельн»

Турнирное положение: По итогам 27-ми туров немецкой Бундеслиги «Кельн» занимает 17-ю позицию в зоне вылета.

Команда на семь очков отстает от безопасного 15-го места, тогда как от зоны плей-офф за право остаться в элите она отстает на один балл.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. По ходу игры против «Аугсбурга» он уступал в счете, но отыгрался — 1:1.

Эта ничья стала для «Козлов» третьей в четырех последних поединках, которые прошли в рамках чемпионата Германии и товарищеской встречи.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Диль, Ут, Килиан, Дитц — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних восьми поединках (все — в Бундеслиге) «Кельн» ни разу не выиграл при трех поражениях и пяти ничьих.

Такие результаты не позволяют клубу быть вне зоны вылета, но близость к зоне плей-офф сохраняет для него неплохие шансы остаться в элите.

Дави Сельке — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

«Бохум»

Турнирное положение: По итогам 27 туров немецкой Бундеслиги «Бохум» занимает 15-ю позицию вне зоны вылета.

Команда на семь очков опережает зону вылета — 17-ю позицию, тогда как зону плей-офф за право сыграть в элите — 16-ю позицию — на шесть очков.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. По ходу игры он вел 2:0 к середине второго тайма, но все же сыграл вничью 2:2.

Эта ничья прервала серию поражений в четыре поединка, которые также пришлись на чемпионат Германии.

Не сыграют: Пасьенсия, Квартенг, Тьед, Толба, Эссер — у всех травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних восьми поединках (все — в Бундеслиге) «Бохум» ни разу не выиграл при пяти ничьих и трех ничьих.

Такие результаты не позволяют коллективу выбраться из зоны вылета, поэтому в грядущем поединке ему важно набрать хоть какие-то очки.

Такума Асано — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Кельна» было забито больше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Кельн» сыграл вничью

в семи из девяти последних матчей «Бохума» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кельн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.70, победа «Бохума» — в 3.15.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 2.05 и 1.80.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Их поединки в последнее время весьма результативны.

В пяти из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в четырех из пяти последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Кельн» выиграет за 2.25