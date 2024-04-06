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    Колосков назвал фаворитов Евро-2024

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью LiveSport назвал фаворитов предстоящего чемпионата Европы в Германии.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Франция сохранила Дешама с лучшим подбором игроков за последние годы. Англия, если будет смотреть только на футбол, тоже должна быть в финале.

    Составы групп? Там только группа "смерти" с Испанией, Италией и Хорватией. Да и с учетом выхода четырех третьих команд в ней ничего смертельного. Хорваты резко сдали по сравнению с Москвой. Ничего нового, яркого, чтобы их возносить в статус фаворитов, там не вижу. Итальянцы мастеровитее, но без звезд. В Испании есть вундеркинды, безусловно, но еще сыроватые. Это я к тому, что явных фаворитов нет ни в одной группе. Остальные вообще все примерно равные.

    Кто из фаворитов может провалиться? После тяжелейшего европейского сезона все будет зависеть от того, как кто подготовится, какие нагрузки, разгрузки даст тренер. Тут надо и угадать. Предыдущие три Евро никто из фаворитов на раннем этапе не вылетал. На мира марокканцы, египтяне могли кого-то убрать, в Европе такое маловероятно. Там попадают непредсказуемые команды, здесь такого нет.

    Другое дело, как правильно отметил Гершкович, немцы иногда больше думают не об известном духе, а о каких-то разноцветных повязках. То же самое англичане, вместо того, чтобы готовиться, играть, вставали на колено. Во всяком случае, голова их не была занята футболом на все сто. Энрике параллельно вел какие-то эфиры на испанском телевидении. Вот вам и результат в Катаре для этих команд. Полная собранность, максимальная самоотдача при прочих равных будут решать все», — заявил Колосков.

    С полным интервью Вячеслава Колоскова можете ознакомиться по этой ссылке.

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