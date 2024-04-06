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    Поднимется ли «Борнмут» в топ-10?

    «Лутон Таун» — «Борнмут». Ставка за 1.80 и прогноз на АПЛ 6 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Борнмут»
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    «Борнмут» — фаворит матча
    «Лутон Таун» — «Борнмут». Матч пройдет в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги, начало — 17:00 (мск) «Лутон Таун» — «Борнмут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Апреля 2024 года
    Лутон Таун
  • Лутон
    •  Лутон Таун 17:00 Борнмут Борнмут
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    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: «Лутон Таун» занимает 18-е место в зоне вылета. В его активе 43 мяча, в пассиве — 64 пропущенных.

    Команда находится в зону вылете, уступая безопасной 17-й строчке на три очка, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе английского футбола.

    Лутон Таун — Борнмут: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Шляпники» в последней игре АПЛ потерпели поражение. На чужом поле они уступили «Арсеналу» (0:2), пропустив два безоветных мяча.

    Это поражение стало восьмым в 10 последних поединках, что говорит о серьезных проблемах клуба, а значит угроза вылета маячит уже вовсю.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Травмированные — Бурк, Ошо, Белл, Поттс, Самби Локонга, Браун, Адебайо, Локьер, Накамба, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11-ти последних играх во всех турнирах «Лутон Таун» не смог победить при трех ничьих и восьми поражениях.

    Закономерно, что с такой формой коллектив оказался в зоне вылета, поэтому еще одна потеря очков рискует погрузить его еще глубже в «трясину».

    Элайджа Адебайо — самый результативный игрок «Лутона» в АПЛ с девятью голами, но проблема в том, что он травмирован.

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» занимает 11-е место — далековато от зоны вылета. В его активе 44 забитых мячей, в пассиве — 53 пропущенных мячей.

    Команда на 19 очков опережает «трясину» — 18-ю строчку, поэтому уже точно не вылетит, тогда как отставание в семь баллов от зоны еврокубков дает какие-никакие шансы на Лигу конференций.

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  • 02/04/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. «Вишни» с минимальным счетом обыграли «Кристал Пэлас» (1:0).

    В трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, коллектив только выигрывал, где общая разница мячей составила 7-4.

    Не сыграют: Синистерра, Мефам, Фредерикс, Сенеси — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах «Борнмут» ни разу не проиграл при четырех победах и лишь одной ничьей.

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    Такая серия помогла клубу с юга Англии прийти в себя, и не только еще дальше оторваться от зоны вылета, но сохранять шансы на еврокубки.

    Доминик Соланке — самый результативный игрок команды с 16 голами в АПЛ, где занимает второе место в списке лучших бомбардиров.

    Статистика для ставок

    • в 11 из 14 последних матчей «Лутона» было забито больше 2,5 голов

    • в 10 из 11 последних матчей «Лутона» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Борнмут» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 4.05, победа «Лутона» — в 3.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.55.

    Прогноз: в 10 из 11 последних матчей хозяев забивали обе команды. При этом в 11 из 14 их последних матчей было забито больше 2,5 голов.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей забивали оба соперника при тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Борнмут» победит за 1.87

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    Ставка и прогноз на матч «Лутон Таун» — «Борнмут» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Борнмут» в топ-10?
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