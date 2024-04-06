«Унион»
Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Бундеслиге. После 27-и туров «Унион» занимает 12-е место в таблице с 29-ю очками в активе.
По сути, команда уже не претендует на еврокубки по итогам нынешнего сезона, отставая от 6-й позиции на 12 баллов. К тому же, «Унион» — один из худших в лиге по результативности (25 забитых голов в 27-и встречах).
Унион — Байер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» (0:0). Встречей ранее «Унион» обыграл «Вердер» (2:1), забив все голы во 2-м тайме.
За последние 5 матчей в Бундеслиге команда выиграла лишь 1 раз, а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. За этот период «Унион» забила 4 гола при 7-и пропущенных.
Не сыграют: Якоб Буск и Яник Хаберер (у обоих — травмы).
Состояние команды: На протяжении всего сезона «Унион» более менее стабильно набирал очки, но команда все никак не может выдать серию для того, чтобы прыгнуть высоко.
Интересно, что «Унион» отбирал очки у «Байера» на своем поле в прошлом сезоне, сыграв вничью со счетом 0:0. Берлинская команда нанесла только 1 удар в створ ворот.
«Байер»
Турнирное положение: Команда уже практически гарантировала себе победу в чемпионате Германии нынешнего сезона. «Байер» занимает 1-е место в таблице с 73 очками в активе.
Команда Хаби Алонсо опережает «Баварию» на 13 баллов за 7 туров до конца чемпионата. Учитывая то, что «Байер» еще не проиграл ни одного официального матча в нынешнем сезоне, эти парни вряд-ли упустят чемпионство.
Последние матчи: В прошедшей встрече «Байер» разгромил «Фортуну» (4:0) и вышел в финал Кубка Германии. В последнем туре Бундеслиги команда разобралась с «Хоффенхаймом» (2:1).
Подопечные Хаби Алонсо выигрывают на протяжении 5-и последних матчей во всех турнирах. За этот период «Байер» забил 14 голов при 5-и пропущенных.
Не сыграет: Артур (травма сухожилия).
Состояние команды: До конца сезона осталось не так много матчей, поэтому «Байер» вполне может остаться непобедимым — большая заслуга в этом есть и у Хаби Алонсо.
Стоит отметить, что леверкузенская команда — лучшая в лиге по результатам гостевых встреч, набрав на чужом поле 35 очков из 42-х возможных.
К тому же, в последних 5-и очных встречах с «Унионом» «Байер» ни разу не проиграл, а в прошедшем поединке и вовсе разгромил берлинскую команду со счетом 4:0.
Статистика для ставок
- В последних 3-х очных встречах «Байер» не пропустил ни одного гола, забив при этом 9 раз
- В 3-х из 4-х последних матчей «Унион» не забил ни одного гола
- У «Байера» продолжается победная серия, которая насчитывает 5 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Байера» — 1.55, победа «Униона» — 6.10, ничья — 4.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 1.98 соответственно.
- 1.80Лилль — Марсель: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Айнтрахт — Вердер: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 3.15Падерборн — Герта: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Можно предположить, что «Байер» вновь уверенно обыграет «Унион».
Ставка: Победа «Байера» с форой (-1.5) за 2.50.
Прогноз: Судя по последним матчам, команды вполне способны выдать результативный футбол.
Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.82.