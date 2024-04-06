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    «Унион» — «Байер». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Бундеслига, 6 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Байер»
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    «Байер»
    В субботу, 6 апреля, в 28-м туре немецкой Бундеслиги «Унион» на своем поле примет «Байер». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Унион» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Апреля 2024 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 16:30 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Унион»

    Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Бундеслиге. После 27-и туров «Унион» занимает 12-е место в таблице с 29-ю очками в активе.

    По сути, команда уже не претендует на еврокубки по итогам нынешнего сезона, отставая от 6-й позиции на 12 баллов. К тому же, «Унион» — один из худших в лиге по результативности (25 забитых голов в 27-и встречах).

    Унион — Байер: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» (0:0). Встречей ранее «Унион» обыграл «Вердер» (2:1), забив все голы во 2-м тайме.

    За последние 5 матчей в Бундеслиге команда выиграла лишь 1 раз, а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. За этот период «Унион» забила 4 гола при 7-и пропущенных.

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    Не сыграют: Якоб Буск и Яник Хаберер (у обоих — травмы).

    Состояние команды: На протяжении всего сезона «Унион» более менее стабильно набирал очки, но команда все никак не может выдать серию для того, чтобы прыгнуть высоко.

    Интересно, что «Унион» отбирал очки у «Байера» на своем поле в прошлом сезоне, сыграв вничью со счетом 0:0. Берлинская команда нанесла только 1 удар в створ ворот.

    «Байер»

    Турнирное положение: Команда уже практически гарантировала себе победу в чемпионате Германии нынешнего сезона. «Байер» занимает 1-е место в таблице с 73 очками в активе.

    Команда Хаби Алонсо опережает «Баварию» на 13 баллов за 7 туров до конца чемпионата. Учитывая то, что «Байер» еще не проиграл ни одного официального матча в нынешнем сезоне, эти парни вряд-ли упустят чемпионство.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече «Байер» разгромил «Фортуну» (4:0) и вышел в финал Кубка Германии. В последнем туре Бундеслиги команда разобралась с «Хоффенхаймом» (2:1).

    Подопечные Хаби Алонсо выигрывают на протяжении 5-и последних матчей во всех турнирах. За этот период «Байер» забил 14 голов при 5-и пропущенных.

    Не сыграет: Артур (травма сухожилия).

    Состояние команды: До конца сезона осталось не так много матчей, поэтому «Байер» вполне может остаться непобедимым — большая заслуга в этом есть и у Хаби Алонсо.

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    Стоит отметить, что леверкузенская команда — лучшая в лиге по результатам гостевых встреч, набрав на чужом поле 35 очков из 42-х возможных.

    К тому же, в последних 5-и очных встречах с «Унионом» «Байер» ни разу не проиграл, а в прошедшем поединке и вовсе разгромил берлинскую команду со счетом 4:0.

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х очных встречах «Байер» не пропустил ни одного гола, забив при этом 9 раз

    • В 3-х из 4-х последних матчей «Унион» не забил ни одного гола

    • У «Байера» продолжается победная серия, которая насчитывает 5 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Байера» — 1.55, победа «Униона» — 6.10, ничья — 4.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 1.98 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Байер» вновь уверенно обыграет «Унион».

    Ставка: Победа «Байера» с форой (-1.5) за 2.50.

    Прогноз: Судя по последним матчам, команды вполне способны выдать результативный футбол.

    Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.82.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Унион» — «Байер» с коэффициентом 2.50. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на футбол. Вы все еще думаете, что этот «Байер» возможно обыграть?
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