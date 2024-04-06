«Урал» — «Крылья Советов»: счет матча 1:2, обзор голов

обыгралина чужом поле (2:1) в матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

В составе гостей дублем отметился полузащитник команды Амар Рахманович, который забил свои голы на 16-й и 79-й минутах встречи. Второй мяч футболист забил с пенальти.

У «Урала» 1 гол записал на свой счет Алексей Каштанов на 41-й минуте, успешно реализовав одиннадцатиметровый удар.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Крылья Советов 1:2 Голы: 0:1 Амар Рахманович (16'), 1:1 Алексей Каштанов (пенальти) (41'), 1:2 Амар Рахманович (пенальти) (79') Урал: Илья Помазун, Силвие Бегич, Егор Филипенко, Итало, Мингиян Бевеев, Кики, Тимур Аюпов, Ибраима Сиссе, Илья Ишков, Алексей Ионов, Алексей Каштанов Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Роман Ежов, Никита Салтыков, Амар Рахманович, Orozco F.

После этого матча «Крылья Советов» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 33 очками в активе. «Урал» — на 13-й позиции (20 баллов).