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    «Молотобойцы» загонят «волков»

    «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм». Ставка (к. 2.83) и прогноз на футбол, АПЛ, 6 апреля 2024 года

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    «Вест Хэм»
    В рамках 32-го тура чемпионата Англии 6 апреля пройдет матч «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм». Начало — 17:00 (мск). «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Апреля 2024 года
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    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Волки» привычно являются середняками АПЛ. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вулверхэмптон» выиграл столько же матчей, сколько и проиграл — 12. Да и вообще, «вулвз» уже спокойно доигрывают чемпионат.

    Вулверхэмптон — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Вулверхэмптон» расписал мировую с «Бернли» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вулверхэмптон» выиграл всего однажды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Причем «Вулверхэмптон» не выигрывал в 3 последних матчах. Да и для роста у команды явно имеется надлежащий кадровый потенциал.

    Не сыграют: Педру Нету, Хван Хи Чхан — травмированы.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вулверхэмптон» выглядит недостаточно убедительно. Да и мотивация на оставшиеся туры достаточно скромная.

    Матчи против «Вест Хэма» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Вулверхэмптон» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    «Волкам» явно недостает пресловутой стабильности. Да и травмы лидеров не дают возможности сыграть в оптимальном сочетании.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 7 строчке таблицы.

    Причем «Вест Хэм» на 12 очков отстает от топ-5. Да и выиграли лондонцы всего 12 раз в нынешнем чемпионате.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один пункт. «Вест Хэм» дома подписал мировое соглашение с «Тоттенхэмом» (1:1).

    Более того, в 5 последних поединках лондонцы выиграли всего однажды. В этих матчах было забито 12 мячей при 8 пропущенных.

    А вот в АПЛ «Вест Хэм» не выигрывает уже месяц. Да и недавнее обидное поражение от «Ньюкасла» (3:4) явно ударило по амбициям «молотобойцев».

    Не сыграют: Альфонс Ареоля — травмирован.

    Состояние команды: ныне «Вест Хэм» пытается приблизиться к зоне еврокубков. Да и с реализацией у команды относительный порядок — 50 забитых мячей в 31 поединке.

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    А вот проблемы в обороне все никак не удается решить. «Вест Хэм» пропустил уже 55 мячей в свои ворота.

    Причем в Лиге Европы команда продвинулась в 1/4 финала. «Молотобойцы» разгромили «Фрайбург» со счетом 5:0.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот «волков». «Вест Хэм» явно постарается сыграть первым номером.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие не побеждают уже в 3 матчах кряду

    • «Молотобойцы» уже месяц не побеждают в матчах АПЛ

    • «Вест Хэм» выиграл в матче первого круга (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 2.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.79 и 2.18.

    Прогноз: «Молотобойцы» нынче выглядят явно сильнее оппонента, и наверняка сыграют с позиции силы.

    «Вест Хэм» борется за выход в еврокубки, тогда как «волки» почти утратили мотивацию на заключительную часть сезона.

    Ставка: Победа «Вест Хэма» за 2.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.18

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    Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.83. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на футбол. «Молотобойцы» загонят «волков»
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