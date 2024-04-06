В рамках 32-го тура чемпионата Англии 6 апреля пройдет матч «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм». Начало — 17:00 (мск). «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Волки» привычно являются середняками АПЛ. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Вулверхэмптон» выиграл столько же матчей, сколько и проиграл — 12. Да и вообще, «вулвз» уже спокойно доигрывают чемпионат.

Вулверхэмптон — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.553.652.70Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Вулверхэмптон» расписал мировую с «Бернли» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вулверхэмптон» выиграл всего однажды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Причем «Вулверхэмптон» не выигрывал в 3 последних матчах. Да и для роста у команды явно имеется надлежащий кадровый потенциал.

Не сыграют: Педру Нету, Хван Хи Чхан — травмированы.

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вулверхэмптон» выглядит недостаточно убедительно. Да и мотивация на оставшиеся туры достаточно скромная.

Матчи против «Вест Хэма» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Вулверхэмптон» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

«Волкам» явно недостает пресловутой стабильности. Да и травмы лидеров не дают возможности сыграть в оптимальном сочетании.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 7 строчке таблицы.

Причем «Вест Хэм» на 12 очков отстает от топ-5. Да и выиграли лондонцы всего 12 раз в нынешнем чемпионате.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один пункт. «Вест Хэм» дома подписал мировое соглашение с «Тоттенхэмом» (1:1).

Более того, в 5 последних поединках лондонцы выиграли всего однажды. В этих матчах было забито 12 мячей при 8 пропущенных.

А вот в АПЛ «Вест Хэм» не выигрывает уже месяц. Да и недавнее обидное поражение от «Ньюкасла» (3:4) явно ударило по амбициям «молотобойцев».

Не сыграют: Альфонс Ареоля — травмирован.

Состояние команды: ныне «Вест Хэм» пытается приблизиться к зоне еврокубков. Да и с реализацией у команды относительный порядок — 50 забитых мячей в 31 поединке.

А вот проблемы в обороне все никак не удается решить. «Вест Хэм» пропустил уже 55 мячей в свои ворота.

Причем в Лиге Европы команда продвинулась в 1/4 финала. «Молотобойцы» разгромили «Фрайбург» со счетом 5:0.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот «волков». «Вест Хэм» явно постарается сыграть первым номером.

Статистика для ставок

И те, и другие не побеждают уже в 3 матчах кряду

«Молотобойцы» уже месяц не побеждают в матчах АПЛ

«Вест Хэм» выиграл в матче первого круга (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.79 и 2.18.

Прогноз: «Молотобойцы» нынче выглядят явно сильнее оппонента, и наверняка сыграют с позиции силы.

«Вест Хэм» борется за выход в еврокубки, тогда как «волки» почти утратили мотивацию на заключительную часть сезона.

Ставка: Победа «Вест Хэма» за 2.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.18