В рамках 32-го тура чемпионата Англии 6 апреля пройдет матч «Фулхэм» — «Ньюкасл». Начало — 17:00 (мск). «Фулхэм» — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» фактически обезопасили себя от вылета из АПЛ. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Фулхэм» потенциально способен подняться в район первой семерки. Да и вообще, игра лондонцев смотрится симпатично.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата лондонцы потерпели поражение. «Фулхэм» уступил «Ноттингем Форесту» (1:3).

В пяти своих последних матчах «Фулхэм» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Причем «Фулхэм» не выигрывал в 2 своих последних матчах. Да и оборона команды в этих поединках дала результативный сбой 6 раз.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Фулхэм» выглядит не столь убедительно. Так что пора бы лондонцам прибавлять!

Матчи против «Ньюкасла» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Фулхэм» проиграл все 5.

«Коттеджерам» явно недостает пресловутой стабильности. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 8 строчке таблицы.

Причем «Ньюкасл» на 13 очков отстает от идущего пятым «Тоттенхэма». Да и проигрывают «сороки» уж слишком часто — 12 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один пункт. «Ньюкасл» дома подписал мировое соглашение с «Эвертоном» (1:1).

Более того, в 5 последних поединках «сороки» выиграли 2 раза. В этих матчах было забито 10 мячей при 9 пропущенных.

А вот на выезде «Ньюкасл» не выигрывает уже почти 2 месяца. Да и вообще, нынешний сезон рискует стать для клуба неудачным.

Не сыграют: Свен Ботман, Льюис Майли, Жоэлинтон, Джамаль Ласкеллес, Ник Поп, Каллам Уилсон — травмированы.

Состояние команды: ныне «Ньюкасл» пытается приблизиться к зоне еврокубков. Вот только переполненный лазарет не дает возможности сыграть в оптимальном составе.

А вот проблемы в обороне все никак не удается решить. В нынешнем чемпионате «Ньюкасл» пропустил уже 52 мяча в свои ворота.

Причем с атакой у «сорок» полный порядок. Игроки команды отличились 64 точными ударами в 30 поединках АПЛ.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот «дачников». «Ньюкасл» явно постарается сыграть первым номером.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» выиграл у «дачников» в 5 последних очных поединках

«Сороки» не попускали от «Фулхэма» в 3 последних очных встречах

«Ньюкасл» выиграл в матче первого круга (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 4.01, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.48 и 2.47.

Прогноз: «Сороки» нынче выглядят явно сильнее оппонента, и явно будут активны в атаке.

«Ньюкасл» борется за выход в еврокубки, тогда как «дачники» почти утратили мотивацию на заключительную часть сезона.

Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.47