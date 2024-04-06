«Фулхэм»
Турнирное положение: «Дачники» фактически обезопасили себя от вылета из АПЛ. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Фулхэм» потенциально способен подняться в район первой семерки. Да и вообще, игра лондонцев смотрится симпатично.
Фулхэм — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата лондонцы потерпели поражение. «Фулхэм» уступил «Ноттингем Форесту» (1:3).
В пяти своих последних матчах «Фулхэм» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Причем «Фулхэм» не выигрывал в 2 своих последних матчах. Да и оборона команды в этих поединках дала результативный сбой 6 раз.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Фулхэм» выглядит не столь убедительно. Так что пора бы лондонцам прибавлять!
Матчи против «Ньюкасла» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Фулхэм» проиграл все 5.
«Коттеджерам» явно недостает пресловутой стабильности. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не делись.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 8 строчке таблицы.
Причем «Ньюкасл» на 13 очков отстает от идущего пятым «Тоттенхэма». Да и проигрывают «сороки» уж слишком часто — 12 раз.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один пункт. «Ньюкасл» дома подписал мировое соглашение с «Эвертоном» (1:1).
Более того, в 5 последних поединках «сороки» выиграли 2 раза. В этих матчах было забито 10 мячей при 9 пропущенных.
А вот на выезде «Ньюкасл» не выигрывает уже почти 2 месяца. Да и вообще, нынешний сезон рискует стать для клуба неудачным.
Не сыграют: Свен Ботман, Льюис Майли, Жоэлинтон, Джамаль Ласкеллес, Ник Поп, Каллам Уилсон — травмированы.
Состояние команды: ныне «Ньюкасл» пытается приблизиться к зоне еврокубков. Вот только переполненный лазарет не дает возможности сыграть в оптимальном составе.
А вот проблемы в обороне все никак не удается решить. В нынешнем чемпионате «Ньюкасл» пропустил уже 52 мяча в свои ворота.
Причем с атакой у «сорок» полный порядок. Игроки команды отличились 64 точными ударами в 30 поединках АПЛ.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот «дачников». «Ньюкасл» явно постарается сыграть первым номером.
Статистика для ставок
- «Ньюкасл» выиграл у «дачников» в 5 последних очных поединках
- «Сороки» не попускали от «Фулхэма» в 3 последних очных встречах
- «Ньюкасл» выиграл в матче первого круга (3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 4.01, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.48 и 2.47.
- 1.80Лилль — Марсель: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Айнтрахт — Вердер: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 3.15Падерборн — Герта: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Сороки» нынче выглядят явно сильнее оппонента, и явно будут активны в атаке.
«Ньюкасл» борется за выход в еврокубки, тогда как «дачники» почти утратили мотивацию на заключительную часть сезона.
Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.47