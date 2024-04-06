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    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 32-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити»

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    Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» открывает 32-й тур АПЛ гостевым матчем с «Кристал Пэлас». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!
    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Манчестер Сити :
    Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Джоэл Уорд, Йоаким Андерсен, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Хефферсон Лерма, Уилл Хьюз, Адам Уортон, Эберечи Эзе, Жан-Филипп Матета, Джордан Айю Манчестер Сити: Штефан Ортега, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Рико Льюис, Джек Грилиш, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Хулиан Альварес, Филип Фоден, Жереми Доку

    До матча

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 30-ти матчах. На счету команды 7 побед, 9 ничьих и 14 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 34:50.

    В прошлом туре АПЛ «орлы» играли в гостях против «Борнмута» (0:1). Исход встречи решил единственный гол форварда «вишен» Клюйверта, забитый на 79-й минуте встречи.

    Таким образом, «Кристал Пэлас» продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате до четырех матчей. Ранее лондонцы сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (1:1) и «Лутоном» (1:1), а до этого уступили «Тоттенхэму» (1:3).

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    «Манчестер Сити»

    «Горожане» на данный момент идут третьими в турнирной таблице АПЛ. На счету «Манчестер Сити» 67 очков в 30-ти матчах. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 67:29.

    В эту среду подопечные Хосепа Гвардиолы принимали у себя дома «Астон Виллу» Унаи Эмери. «Манчестер Сити» одержал разгромную победу (4:1), благодаря хет-трику Фодена и голу Родри.

    Ранее «горожане» дважды сыграли вничью с главными соперниками в чемпионской гонке — «Арсеналом» (1:1) и «Ливерпулем» (1:1). Беспроигрышная серия «Манчестер Сити» в АПЛ на данный момент составляет 15 матчей (11 побед и 4 ничьих).

    Личные встречи

    Матч первого круга АПЛ завершился вничью — 2:2. Всего в 10-ти последних встречах на счету «Манчестер Сити» 6 побед, «Кристал Пэлас» оказался сильнее в одном случае и еще трижды команды поделили очки.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.13.

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