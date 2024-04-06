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    Сумеет ли «Лидс» совершить блицкриг?

    «Ковентри» — «Лидс». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 5 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри» — «Лидс»
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    Уилфред Гнонто
    В рамках 41-го тура чемпионата Англии 5 апреля пройдет матч «Ковентри» — «Лидс». Начало — 17:00 (мск). «Ковентри» — «Лидс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 06 Апреля 2024 года
    Ковентри Сити
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    «Ковентри»

    Турнирное положение: «Ковентри» в нынешнем сезоне пытается пробиться в плей-офф. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ковентри» лишь на 4 пункта отстает от идущего шестым «Норвича». Правда, у команды еще имеется матч в запасе.

    Ковентри Сити — Лидс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разочаровала. «Ковентри» в родных стенах уступил «Кардиффу» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ковентри» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота лишь 6.

    Причем «Ковентри» до последней неудачи выиграл 4 раза кряду. Да и потенциал побороться за выход в АПЛ у команды явно имеется.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ковентри» выглядит весьма симпатично. Да и глубины состава для попадания в топ-6 точно должно хватить.

    Матчи против «Лидса» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ковентри» выиграл 1 раз при двух поражениях.

    При этом «Ковентри» не проигрывает «Лидсу» уже 13 лет. А вот в первом круге была зафиксирована ничья (1:1).

    «Лидс»

    Турнирное положение: «Лидс» в нынешнем сезоне сражается за возвращение в элиту английского футбола. На текущий момент команда пребывает на 2 строчке таблицы.

    Причем «Лидс» лишь на один пункт отстает от лидера «Ипсвича». Да и оборона команды выглядит монолитно: 31 пропущенный мяч в 40 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Лидс» дома расправился с «Халл Сити» (3:1).

    Более того, в 5 последних поединках команда 4 раза выиграла при одной ничьей. В этих матчах было забито 10 мячей при 3 пропущенных.

    Наверняка вернется в состав Уилфред Гнонто. Итальянский форвард настрелял уже 7 мячей в чемпионате, и останавливаться на этом не собирается.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Лидс» пытается сохранить место в дуэте лидеров Чемпионшипа. Да и с реализацией у команды полный порядок — 75 мячей в 40 поединках.

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    Отличный сезон выдает Кристенсио Саммервилл. Голландец уже успел наколотить 17 мячей в ворота соперников.

    Блистает и Дэниел Джеймс. Хавбек «Лидса» забил уже 13 мячей, присовокупив к ним еще 7 голевых передач.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть три очка. «Лидс» постарается привычно преуспеуть в атаке.

    Статистика для ставок

    • «Лидс» не проигрывает 6 матчей кряду

    • До последнего поражения «Ковентри» выиграл 4 раза подряд

    • «Лидс» не обыгрывает «Ковентри» уже 13 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 3.68.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.21.

    Прогноз: «Лидс» нынче выглядит сильнее оппонента, и наверняка сыграет с позиции силы.

    «Лидс» намерен напрямую выйти в АПЛ, и уж точно начнет встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Победа «Лидса» в 1 тайме за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.21

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Ковентри» — «Лидс» с коэффициентом 2.43. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Лидс» совершить блицкриг?
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