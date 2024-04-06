В рамках 26-го тура чемпионата России 6 апреля пройдет матч «Акрон» — «Торпедо». Начало — 16:00 (мск). «Акрон» — «Торпедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы все мечтают о повышении в классе. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

При этом «Акрон» имеет столько же очков, сколько и лидирующие «Химки». Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла один пункт. «Акрон» не сумел переиграть «Нефтехимик» (1:1).

Вообще, в 4 весенних матчах «Акрон» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Причем тольяттинцы не проигрывают в 3 матчах кряду. Да и свои очки «Акрон» набирает относительно исправно и стабильно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: тольяттинцы имеют надежные тылы. При этом атака команды выглядит куда менее привлекательно.

Матчи против торпедовцев для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Акрон» выиграл и проиграл по 2 раза.

И уж совсем очевидно, что «Акрон» постарается воспользоваться проблемами москвичей. Вот только проблемы в атаке никуда не делись.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы уже вряд ли покусятся на выход в РПЛ. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Торпедо» нынче куда ближе к опасной зоне, нежели к группе лидеров. Да и под Олегом Кононовым кресло уже качается вовсю…

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда сумела победить. «Торпедо» минимально одолело КАМАЗ.

Причем до того команда Кононова уступила хабаровчанам (0:2). Да и вообще, в трех первых матчах весны торпедовцы не забивали.

Вообще, «Торпедо» явно пробуксовывает. Да и последняя победа никак не говорит о преодолении кризиса.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: у москвичей имеются заметные проблемы в плане реализации. «Торпедо» забило всего 20 мячей в 24 матчах.

Да и матчи с крепкими оппонентами частенько складываются неудачно. Зато обороняются москвичи достаточно монолитно: 23 пропущенных мячей в 24 поединках.

Да и проигрывает «Торпедо» частенько — 9 раз. Плюс неудачный весенний старт в купе с шатанием кресла под Кононовым позитива явно не прибавляют.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Торпедо» явно постарается развить успех, достигнутый в предыдущем туре.

Статистика для ставок

В 4 стартовых весенних матчах торпедовцы забили всего 1 мяч

Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч

В матче первого круга успех сопутствовал москвичам (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.31.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.44 и 1.54.

Прогноз: Тольяттинцы нынче выглядят монолитнее команды Кононова, к тому же играют на своем поле.

Торпедовцы проводят откровенно непростой цикл, к тому же забивают с огромной натугой.

Ставка: Победа «Акрона» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.03