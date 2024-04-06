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    «Локомотив» обыграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии

    «Трактор» — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Локомотив
    В третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина «Локомотив» на выезде победил «Трактор» со счетом 2:1.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе победителей шайбы забросили Егор Аверин и Георгий Иванов, а за челябинцев забил Семен Дер-Аргучинцев.

    КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч
    «Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Аверин — 1 (Рафиков, Сергеев), 2:38 — 0:1. Иванов — 4 (Сергеев, Рафиков), 33:33 — 0:2. Дер-Аргучинцев — 4 (бол., Ткачев, Шабанов), 57:12 — 1:2Вратари: Мыльников (56:25 — 57:12, 57:21 — 58:56, 59:12) — ИсаевШтраф: 0 — 8Броски: 30 (6+9+15) — 28 (10+11+7)

    «Локомотив» выигрывает в серии до четырех побед со счетом 3-0. Для выхода в финал Кубка Гагарина им осталось выиграть одну игру. Четвертый матч пройдет 8 апреля в Челябинске.

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