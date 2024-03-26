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    Белорусы быстро расправятся с Мальтой

    Мальта — Белоруссия. Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мальта — Белоруссия
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    Белоруссия
    В рамках международного товарищеского поединка 26 марта пройдет матч Мальта — Белоруссия. Начало — 21:00 (мск). Мальта — Белоруссия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2024 года
    Мальта
  • Валлетта
    •  Мальта 21:00 Белоруссия Белоруссия
  • Минск
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    Мальта

    Турнирное положение: Мальтийцы свой последний отбор на Евро провалили. Команда проиграла все 8 своих поединков.

    При этом Мальта заняла 5 место в своей отборочной группе. В 8 матчах она сумела забить всего лишь 2 мяча.

    Мальта — Белоруссия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла ничейный результат. Мальта дала бой сборной Словении (2:2).

    До того команда уступила сборной Англии (0:2). Да и матч с украинцами Мальте откровенно не удался — поражение 1:3.

    В 5 последних матчах команда проиграла 4 раза. В них Мальта настреляла 3 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела откровенно слабо. При этом Мальта забивает с огромнейшей натугой.

    А вот не побеждали мальтийцы в 5 своих последних поединках. Обыграла Мальта лишь сборную Гибралтара (1:0).

    И уж совсем очевидно, что Мальта постарается сыграть как можно надежнее в обороне. Да и соперника сложно назвать грандом.

    Белоруссия

    Турнирное положение: Эта сборная снова не поедет на чемпионат Европы. Белоруссия в отборочной группе финишировала на 4 месте.

    Проблем у сборной вагон и маленькая тележка. Белоруссия с большой натугой забивает, причем даже в матчах с не самыми сильными оппонентами.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. Белорусы проиграли сборной Черногории (0:2).

    До того команда переиграла косоваров (1:0). Да и Андорру удалось одолеть с минимальным счетом.

    Вот только атака команды явно разочаровывает. В 5 своих последних поединках Белоруссия забила всего 5 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Белоруссия вряд ли способна на что-то серьезное. «Сябрам» явно нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

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    Даже в поединках со слабым оппонентами белорусы не впечатляют. Да и состав команды постоянно тасуется.

    Матчи с мальтийцами для команды складываются традиционно успешно. Из трех последних очных поединков Белоруссия победила 2 раза.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать первым номером. Белоруссия постарается наконец-то преуспеть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Мальта не побеждала в 5 своих последних матчах

    • Белоруссия еще ни разу не проигрывала мальтийцам

    • Последний раз Мальта забивала «сябрам» почти 29 лет назад

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Белоруссия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.62.

    Прогноз: Белорусы явно сильнее оппонента, и наверняка сразу будут активны в атаке.

    Мальта крайне слабо выглядит в атаке, да и вообще испытывает сложности в организации игры.

    Ставка: Победа Белоруссии в 1 тайме за 2.42.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют 2 и более мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    Ставка и прогноз на матч Мальта — Белоруссия с коэффициентом 2.42. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Белорусы быстро расправятся с Мальтой
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