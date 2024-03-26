В рамках международного товарищеского поединка 26 марта пройдет матч Мальта — Белоруссия. Начало — 21:00 (мск). Мальта — Белоруссия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Мальта

Турнирное положение: Мальтийцы свой последний отбор на Евро провалили. Команда проиграла все 8 своих поединков.

При этом Мальта заняла 5 место в своей отборочной группе. В 8 матчах она сумела забить всего лишь 2 мяча.

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Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла ничейный результат. Мальта дала бой сборной Словении (2:2).

До того команда уступила сборной Англии (0:2). Да и матч с украинцами Мальте откровенно не удался — поражение 1:3.

В 5 последних матчах команда проиграла 4 раза. В них Мальта настреляла 3 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда выглядела откровенно слабо. При этом Мальта забивает с огромнейшей натугой.

А вот не побеждали мальтийцы в 5 своих последних поединках. Обыграла Мальта лишь сборную Гибралтара (1:0).

И уж совсем очевидно, что Мальта постарается сыграть как можно надежнее в обороне. Да и соперника сложно назвать грандом.

Белоруссия

Турнирное положение: Эта сборная снова не поедет на чемпионат Европы. Белоруссия в отборочной группе финишировала на 4 месте.

Проблем у сборной вагон и маленькая тележка. Белоруссия с большой натугой забивает, причем даже в матчах с не самыми сильными оппонентами.

Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. Белорусы проиграли сборной Черногории (0:2).

До того команда переиграла косоваров (1:0). Да и Андорру удалось одолеть с минимальным счетом.

Вот только атака команды явно разочаровывает. В 5 своих последних поединках Белоруссия забила всего 5 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Белоруссия вряд ли способна на что-то серьезное. «Сябрам» явно нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

Даже в поединках со слабым оппонентами белорусы не впечатляют. Да и состав команды постоянно тасуется.

Матчи с мальтийцами для команды складываются традиционно успешно. Из трех последних очных поединков Белоруссия победила 2 раза.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать первым номером. Белоруссия постарается наконец-то преуспеть в плане реализации.

Статистика для ставок

Мальта не побеждала в 5 своих последних матчах

Белоруссия еще ни разу не проигрывала мальтийцам

Последний раз Мальта забивала «сябрам» почти 29 лет назад

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Белоруссия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.62.

Прогноз: Белорусы явно сильнее оппонента, и наверняка сразу будут активны в атаке.

Мальта крайне слабо выглядит в атаке, да и вообще испытывает сложности в организации игры.

Ставка: Победа Белоруссии в 1 тайме за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют 2 и более мячей на двоих.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20