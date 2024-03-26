Мальта
Турнирное положение: Мальтийцы свой последний отбор на Евро провалили. Команда проиграла все 8 своих поединков.
При этом Мальта заняла 5 место в своей отборочной группе. В 8 матчах она сумела забить всего лишь 2 мяча.
Мальта — Белоруссия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла ничейный результат. Мальта дала бой сборной Словении (2:2).
До того команда уступила сборной Англии (0:2). Да и матч с украинцами Мальте откровенно не удался — поражение 1:3.
В 5 последних матчах команда проиграла 4 раза. В них Мальта настреляла 3 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела откровенно слабо. При этом Мальта забивает с огромнейшей натугой.
А вот не побеждали мальтийцы в 5 своих последних поединках. Обыграла Мальта лишь сборную Гибралтара (1:0).
И уж совсем очевидно, что Мальта постарается сыграть как можно надежнее в обороне. Да и соперника сложно назвать грандом.
Белоруссия
Турнирное положение: Эта сборная снова не поедет на чемпионат Европы. Белоруссия в отборочной группе финишировала на 4 месте.
Проблем у сборной вагон и маленькая тележка. Белоруссия с большой натугой забивает, причем даже в матчах с не самыми сильными оппонентами.
Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. Белорусы проиграли сборной Черногории (0:2).
До того команда переиграла косоваров (1:0). Да и Андорру удалось одолеть с минимальным счетом.
Вот только атака команды явно разочаровывает. В 5 своих последних поединках Белоруссия забила всего 5 мячей.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде Белоруссия вряд ли способна на что-то серьезное. «Сябрам» явно нужно прибавлять во всех игровых компонентах.
Даже в поединках со слабым оппонентами белорусы не впечатляют. Да и состав команды постоянно тасуется.
Матчи с мальтийцами для команды складываются традиционно успешно. Из трех последних очных поединков Белоруссия победила 2 раза.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать первым номером. Белоруссия постарается наконец-то преуспеть в плане реализации.
Статистика для ставок
- Мальта не побеждала в 5 своих последних матчах
- Белоруссия еще ни разу не проигрывала мальтийцам
- Последний раз Мальта забивала «сябрам» почти 29 лет назад
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Белоруссия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.62.
- 3.00Грузия — Греция: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.05Уэльс — Польша: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 1.78Украина — Исландия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
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Прогноз: Белорусы явно сильнее оппонента, и наверняка сразу будут активны в атаке.
Мальта крайне слабо выглядит в атаке, да и вообще испытывает сложности в организации игры.
Ставка: Победа Белоруссии в 1 тайме за 2.42.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют 2 и более мячей на двоих.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20