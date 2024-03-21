В рамках 3-го тура квалификации чемпионата мира 21 марта пройдет матч Тайвань — Кыргызстан. Начало — 13:00 (мск). Тайвань — Кыргызстан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Тайвань

Турнирное положение: Тайваньцы нынешнюю квалификацию проваливают. В своем квартете они находятся на 4 месте.

При этом Тайвань в 2 матчах выиграла не набрала ни одного очка. Команда даже не забила ни разу, пропустив 4 гола.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Тайвань уступил Малайзии (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Тайвань выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

До неудачи с малайцами команда уступила еще и Оману. Соперник забил в ворота Тайваня три безответных мяча.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма нестабильно. Да и оборона действует не столь уверенно.

Тем не менее, математические шансы на 2 место еще не потеряны. Вот только нужно срочно добывать очки.

И уж совсем очевидно, что Тайвань будет пытаться набрать первые баллы. Номинальные хозяева явно постараются дать бой киргизам.

Кыргызстан

Турнирное положение: Киргизы активно сражаются за 2 место в группе. Отставание от него измеряется лишь дополнительными показателями.

В 2 поединках отборочного цикла Кыргызстан выиграл и проиграл по разу. Да и забила команда всего 4 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в своем последнем матче команда добыла один зачетный балл. Киргизы в рамках Кубка Азии не сумели переиграть Оман (1:1).

До того команда уступила аравийцам (0:2). А вот в текущем отборе оманцев одолеть все-таки удалось (1:0).

Наверняка в этом поединке Кыргызстан будет действовать первым номером. Да и в последнее время игра команды несколько преобразилась.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Кыргызстан вполне способен пробраться в следующий круг отбора. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Серия без побед составляет уже 3 матча. Да и матчи с соперниками приличного уровня даются команде крайне сложно.

Потенциал у команды достаточно высокий. Кыргызстан обидным образом уступил малайцам (3:4), но вполне может выиграть в оставшихся поединках группы.

И уж совсем очевидно, что гости будут максимально активны в атаке. Соперников уровня Тайваня киргизы должны обуздать!

Статистика для ставок

Кыргызстан не выигрывал в 3 своих последних поединках

Тайвань в 2 своих последних матчах не забивал

Сборная Тайваня еще не набрала ни одного очка в группе

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кыргызстан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.02 и 1.80.

Прогноз: И те, и другие явно мотивированы поднатореть в плане реализации, чем и займутся в этой встрече.

Киргизы смотрятся несколько увереннее, но и оппонент явно способен показать зубы.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.31