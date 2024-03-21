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    В ожидании голевого шоу?!

    Тайвань — Кыргызстан. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, квалификация чемпионата мира 2026, 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Тайвань — Кыргызстан
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    Сборная Кыргызстана
    В рамках 3-го тура квалификации чемпионата мира 21 марта пройдет матч Тайвань — Кыргызстан. Начало — 13:00 (мск). Тайвань — Кыргызстан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Тайвань

    Турнирное положение: Тайваньцы нынешнюю квалификацию проваливают. В своем квартете они находятся на 4 месте.

    При этом Тайвань в 2 матчах выиграла не набрала ни одного очка. Команда даже не забила ни разу, пропустив 4 гола.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Тайвань уступил Малайзии (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Тайвань выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    До неудачи с малайцами команда уступила еще и Оману. Соперник забил в ворота Тайваня три безответных мяча.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма нестабильно. Да и оборона действует не столь уверенно.

    Тем не менее, математические шансы на 2 место еще не потеряны. Вот только нужно срочно добывать очки.

    И уж совсем очевидно, что Тайвань будет пытаться набрать первые баллы. Номинальные хозяева явно постараются дать бой киргизам.

    Кыргызстан

    Турнирное положение: Киргизы активно сражаются за 2 место в группе. Отставание от него измеряется лишь дополнительными показателями.

    В 2 поединках отборочного цикла Кыргызстан выиграл и проиграл по разу. Да и забила команда всего 4 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда добыла один зачетный балл. Киргизы в рамках Кубка Азии не сумели переиграть Оман (1:1).

    До того команда уступила аравийцам (0:2). А вот в текущем отборе оманцев одолеть все-таки удалось (1:0).

    Наверняка в этом поединке Кыргызстан будет действовать первым номером. Да и в последнее время игра команды несколько преобразилась.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Кыргызстан вполне способен пробраться в следующий круг отбора. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.

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    Серия без побед составляет уже 3 матча. Да и матчи с соперниками приличного уровня даются команде крайне сложно.

    Потенциал у команды достаточно высокий. Кыргызстан обидным образом уступил малайцам (3:4), но вполне может выиграть в оставшихся поединках группы.

    И уж совсем очевидно, что гости будут максимально активны в атаке. Соперников уровня Тайваня киргизы должны обуздать!

    Статистика для ставок

    • Кыргызстан не выигрывал в 3 своих последних поединках

    • Тайвань в 2 своих последних матчах не забивал

    • Сборная Тайваня еще не набрала ни одного очка в группе

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Кыргызстан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.02 и 1.80.

    Прогноз: И те, и другие явно мотивированы поднатореть в плане реализации, чем и займутся в этой встрече.

    Киргизы смотрятся несколько увереннее, но и оппонент явно способен показать зубы.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.31

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    Ставка и прогноз на матч Тайвань — Кыргызстан с коэффициентом 2.02. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. В ожидании голевого шоу?!
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