Тайвань
Турнирное положение: Тайваньцы нынешнюю квалификацию проваливают. В своем квартете они находятся на 4 месте.
При этом Тайвань в 2 матчах выиграла не набрала ни одного очка. Команда даже не забила ни разу, пропустив 4 гола.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Тайвань уступил Малайзии (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Тайвань выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
До неудачи с малайцами команда уступила еще и Оману. Соперник забил в ворота Тайваня три безответных мяча.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма нестабильно. Да и оборона действует не столь уверенно.
Тем не менее, математические шансы на 2 место еще не потеряны. Вот только нужно срочно добывать очки.
И уж совсем очевидно, что Тайвань будет пытаться набрать первые баллы. Номинальные хозяева явно постараются дать бой киргизам.
Кыргызстан
Турнирное положение: Киргизы активно сражаются за 2 место в группе. Отставание от него измеряется лишь дополнительными показателями.
В 2 поединках отборочного цикла Кыргызстан выиграл и проиграл по разу. Да и забила команда всего 4 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: в своем последнем матче команда добыла один зачетный балл. Киргизы в рамках Кубка Азии не сумели переиграть Оман (1:1).
До того команда уступила аравийцам (0:2). А вот в текущем отборе оманцев одолеть все-таки удалось (1:0).
Наверняка в этом поединке Кыргызстан будет действовать первым номером. Да и в последнее время игра команды несколько преобразилась.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде Кыргызстан вполне способен пробраться в следующий круг отбора. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Серия без побед составляет уже 3 матча. Да и матчи с соперниками приличного уровня даются команде крайне сложно.
Потенциал у команды достаточно высокий. Кыргызстан обидным образом уступил малайцам (3:4), но вполне может выиграть в оставшихся поединках группы.
И уж совсем очевидно, что гости будут максимально активны в атаке. Соперников уровня Тайваня киргизы должны обуздать!
Статистика для ставок
- Кыргызстан не выигрывал в 3 своих последних поединках
- Тайвань в 2 своих последних матчах не забивал
- Сборная Тайваня еще не набрала ни одного очка в группе
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Кыргызстан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.02 и 1.80.
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Прогноз: И те, и другие явно мотивированы поднатореть в плане реализации, чем и займутся в этой встрече.
Киргизы смотрятся несколько увереннее, но и оппонент явно способен показать зубы.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.
Ставка: Обе забьют за 2.31