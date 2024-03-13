В рамках 1/16 финала плей-офф пути регионов Кубка России 13 марта пройдет матч «Волгарь» — «Ахмат». Начало — 15:30 (мск). «Волгарь» — «Ахмат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Волгарь»

Турнирное положение: Астраханцы в нынешнем сезоне выступают ужасно. На данный момент команда находится на последнем 20 месте турнирной таблицы первой лиги.

При этом «Волгарь» на 4 очка отстает от спасительной 15 позиции. Астраханцы выиграли всего 4 матча из 22.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела неудачу. «Волгарь» по всем статьям уступил «Химкам» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Волгарь» проиграл трижды при 2 паритетах. В этих поединках игроки команды забили всего лишь 2 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Крайне слабый рестарт сезона для команды стал настоящим ударом. Да и реализация хромает на обе ноги: всего 18 голов в 21 матче.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда явно не выглядела боеспособным коллективом. А вот в Кубке России астраханцы намерены пошуметь!

Матчи против «Ахмата» для команды исторически складываются неудачно. Из 4 очных поединков «Волгарь» проиграл в трех.

И уж совсем очевидно, что «Волгарь» постарается дать бой полпреду элиты. Тем паче, на родной арене астраханцы явно не будут лишь обороняться.

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненцы в нынешнем сезоне ни на что серьезное не претендуют. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Ахмат» только-только выбрался из опасной зоны. Правда, и отрыв от нее составляет лишь один балл.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда не смогла добыть даже балл. «Ахмат» проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:2.

А вот до того грозненцы добились минимальной виктории над «Уралом». Правда, забивает команда в среднем меньше гола за матч.

Вообще, «Ахмат» пока никак не может найти свою игру. Да и особо распыляться на Кубок команде будет крайне сложно.

Не сыграют: Гамид Агаларов — травмирован.

Состояние команды: Пока что «Ахмату» явно не хватает забивного форварда. Гамид Агаларов с этой ролью не справляется, отличившись лишь 3 голами в чемпионате. Да и он сейчас в лазарете.

Плюс матчи с более-менее крепкими соперниками частенько складываются сложно. Да и состав требует обновления.

Грозненцы выиграли лишь 5 раз в РПЛ. Да и оборона нередко допускает результативные ошибки: 25 пропущенных мячей.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться сыграть на классе. «Ахмат», при всех своих проблемах, просто обязан проходить аутсайдера первого дивизиона.

Статистика для ставок

«Ахмат» еще ни разу в истории не проигрывал астраханцам

Обе команды в среднем забивают меньше гола за матч

Астраханцы не выигрывали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 5.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.07 и 1.76.

Прогноз: Грозенцы явно сильнее соперника, а значит, будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.

«Ахмат» традиционно успешно противостоит астраханцам, которые к тому же переживают явный кризис жанра.

Ставка: Победа «Ахмата» в 1 тайме за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой бартер.

Ставка: Обе забьют за 2.06