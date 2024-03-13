«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» занимает 13-е место — далековато от зоны вылета. В его активе 37 забитых мячей, в пассиве — 49 пропущенных мячей.
Команда на 11 очков отстает от трясины — 18-й строчки, поэтому может чувствовать относительно комфортно с точки зрения сохранения места в элите.
Борнмут — Лутон Таун: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. «Вишни» разошлись миром с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).
В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при одной ничьей и одной победе.
Не сыграют: Соланке, Келли, Ааронс, Фредерикс, Хилл, Сенеси — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах «Борнмут» одержал одну победу при четырех ничьих и трех поражениях.
Эта победа над «Бернли» помогла клубу с юга Англии прийти в себя и еще дальше оторваться от зоны вылета, так что наверняка сохраняет позитивный настрой.
Доминик Соланке — лучший бомбардир команды с 14 голами в АПЛ, где занимает пятое место.
«Лутон Таун»
Турнирное положение: По итогам 27 матчей АПЛ «Лутон Таун» занимает 18-е место с 21 баллом и разницей мячей 38-55.
Команда на три очка отстает от безопасной 17-й позиции, поэтому ее место в элитном дивизионе следующего сезона находится под серьезным вопросом.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. «Шляпники» разошлись миром с «Кристал Пэлас» (1:1), хотя к 90+6-й минуте выигрывали.
Эта ничья прервала серию в пять поражений во всех турнирах, что говорит о каком-никаком выходе из кризиса новичка элитного дивизиона.
Не сыграют: Травмированные — Белл, Поттс, Самби Локонга, Браун, Адебайо, Накамба, Локьер, Андерсен, Джонсон, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: на сегодня «Лутон Таун» имеет безвыигрышную серию в семь матчей, пять последних из которых закончились поражениями.
Такие результаты серьезно подрывает шансы команды на спасение в Премьер-лиге спустя год после повышения в классе.
Адебайо — лучший бомбардир клуба в АПЛ с девятью голами, но из-за травмы не поможет клубу в грядущем поединке.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Борнмута» было забито меньше 2,5 голов
- в семи из восьми последних матчей «Борнмут» не выиграл
- в девяти из 10 последних матчей «Лутона» было забито больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.70, победа «Лутона» — в 6.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.48 и 2.65.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости проиграли. При этом в этих поединках было забито больше 2,5 голов.
Между тем, хозяева все же превосходят соперника по классу.
Ставка: «Борнмут» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: чуть менее рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в шести из семи последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93