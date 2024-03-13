«Борнмут» — «Лутон Таун». Отложенный матч пройдет в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги, начало — 22:30 (мск) «Борнмут» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» занимает 13-е место — далековато от зоны вылета. В его активе 37 забитых мячей, в пассиве — 49 пропущенных мячей.

Команда на 11 очков отстает от трясины — 18-й строчки, поэтому может чувствовать относительно комфортно с точки зрения сохранения места в элите.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. «Вишни» разошлись миром с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при одной ничьей и одной победе.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Соланке, Келли, Ааронс, Фредерикс, Хилл, Сенеси — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах «Борнмут» одержал одну победу при четырех ничьих и трех поражениях.

Эта победа над «Бернли» помогла клубу с юга Англии прийти в себя и еще дальше оторваться от зоны вылета, так что наверняка сохраняет позитивный настрой.

Доминик Соланке — лучший бомбардир команды с 14 голами в АПЛ, где занимает пятое место.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: По итогам 27 матчей АПЛ «Лутон Таун» занимает 18-е место с 21 баллом и разницей мячей 38-55.

Команда на три очка отстает от безопасной 17-й позиции, поэтому ее место в элитном дивизионе следующего сезона находится под серьезным вопросом.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. «Шляпники» разошлись миром с «Кристал Пэлас» (1:1), хотя к 90+6-й минуте выигрывали.

Эта ничья прервала серию в пять поражений во всех турнирах, что говорит о каком-никаком выходе из кризиса новичка элитного дивизиона.

Не сыграют: Травмированные — Белл, Поттс, Самби Локонга, Браун, Адебайо, Накамба, Локьер, Андерсен, Джонсон, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: на сегодня «Лутон Таун» имеет безвыигрышную серию в семь матчей, пять последних из которых закончились поражениями.

Такие результаты серьезно подрывает шансы команды на спасение в Премьер-лиге спустя год после повышения в классе.

Адебайо — лучший бомбардир клуба в АПЛ с девятью голами, но из-за травмы не поможет клубу в грядущем поединке.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Борнмута» было забито меньше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчей «Борнмут» не выиграл

в девяти из 10 последних матчей «Лутона» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.70, победа «Лутона» — в 6.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.48 и 2.65.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости проиграли. При этом в этих поединках было забито больше 2,5 голов.

Между тем, хозяева все же превосходят соперника по классу.

Ставка: «Борнмут» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: чуть менее рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в шести из семи последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93