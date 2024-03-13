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    Избежит ли «Лутон» поражения от «Борнмута»?

    «Борнмут» — «Лутон Таун». Ставка (к. 2.00) и прогноз на чемпионат Англии на 13 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Лутон Таун»
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    «Борнмут» — фаворит матча
    «Борнмут» — «Лутон Таун». Отложенный матч пройдет в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги, начало — 22:30 (мск) «Борнмут» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Марта 2024 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 22:30 Лутон Таун Лутон Таун
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    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» занимает 13-е место — далековато от зоны вылета. В его активе 37 забитых мячей, в пассиве — 49 пропущенных мячей.

    Команда на 11 очков отстает от трясины — 18-й строчки, поэтому может чувствовать относительно комфортно с точки зрения сохранения места в элите.

    Борнмут — Лутон Таун: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. «Вишни» разошлись миром с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при одной ничьей и одной победе.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Соланке, Келли, Ааронс, Фредерикс, Хилл, Сенеси — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах «Борнмут» одержал одну победу при четырех ничьих и трех поражениях.

    Эта победа над «Бернли» помогла клубу с юга Англии прийти в себя и еще дальше оторваться от зоны вылета, так что наверняка сохраняет позитивный настрой.

    Доминик Соланке — лучший бомбардир команды с 14 голами в АПЛ, где занимает пятое место.

    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: По итогам 27 матчей АПЛ «Лутон Таун» занимает 18-е место с 21 баллом и разницей мячей 38-55.

    Команда на три очка отстает от безопасной 17-й позиции, поэтому ее место в элитном дивизионе следующего сезона находится под серьезным вопросом.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. «Шляпники» разошлись миром с «Кристал Пэлас» (1:1), хотя к 90+6-й минуте выигрывали.

    Эта ничья прервала серию в пять поражений во всех турнирах, что говорит о каком-никаком выходе из кризиса новичка элитного дивизиона.

    Не сыграют: Травмированные — Белл, Поттс, Самби Локонга, Браун, Адебайо, Накамба, Локьер, Андерсен, Джонсон, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: на сегодня «Лутон Таун» имеет безвыигрышную серию в семь матчей, пять последних из которых закончились поражениями.

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    Такие результаты серьезно подрывает шансы команды на спасение в Премьер-лиге спустя год после повышения в классе.

    Адебайо — лучший бомбардир клуба в АПЛ с девятью голами, но из-за травмы не поможет клубу в грядущем поединке.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Борнмута» было забито меньше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Борнмут» не выиграл

    • в девяти из 10 последних матчей «Лутона» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.70, победа «Лутона» — в 6.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.48 и 2.65.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости проиграли. При этом в этих поединках было забито больше 2,5 голов.

    Между тем, хозяева все же превосходят соперника по классу.

    Ставка: «Борнмут» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: чуть менее рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в шести из семи последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93

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    Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Лутон Таун» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 13.03.2024. Прогнозы на футбол. Избежит ли «Лутон» поражения от «Борнмута»?
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