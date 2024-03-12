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    Сможет ли ЦСКА выйти в полуфинал Кубка России?

    ЦСКА — «Ростов». Ставка за 1.84 и прогноз футбол, Кубок России, 12 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Ростов»
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    ЦСКА
    12 марта в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России ЦСКА в родных стенах сыграет против «Ростова». Начало игры — в 20:15 по мск. ЦСКА — «Ростов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала 12 Марта 2024 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 20:15 Ростов Ростов
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    ЦСКА

    Путь в плей-офф: Команда заняла 1-е место на групповом этапе Кубка России с 11-ю очками в активе после 6-и туров. ЦСКА напрямую вышел в четвертьфинал турнира.

    Отметим, что 1-й матч между армейцами и «Ростовом» закончился со счетом 1:1. Команды забили все голы еще в 1-м тайме. К тому же, ЦСКА вполне мог проиграть, ведь игровое преимущество было на стороне ростовчан.

    ЦСКА — Ростов: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В 1-й встрече после зимней паузы ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1), упустив преимущество на 90+4-й минуте. В следующем матче армейцы обыграли «Крыльев Советов» (2:0).

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    За последние 5 официальных матчей ЦСКА по 2 раза победил и сыграл вничью, а также проиграл «Краснодару» (0:1). За этот период армейцы забили 6 голов при 3-х пропущенных.

    Состояние команды: Судя по последнему матчу Кубка России ЦСКА вполне может уступить «Ростову». К тому же, армейцы проводят не самый удачный сезон, чередуя хорошие матчи с плохими.

    ЦСКА уже обыгрывал «Ростов» в нынешнем сезоне. В рамках 17-го тура РПЛ армейцы одолели своего соперника со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

    «Ростов»

    Путь в плей-офф: Команда успешно выступила на групповом этапе Кубка России, заняв 2-е место с 11-ю очками в активе. «Ростов» напрямую вышел в четвертьфинал и попал сразу на ЦСКА.

    На групповом этапе команда Валерия Карпина сыграла довольно сдержанно, забив и пропустив по 7 голов за 6 встреч. К тому же, в последнее время «Ростов» очень надежен в обороне.

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    • Последние матчи: За прошедшие 5 официальных встреч подопечные Карпина по 2 раза выиграли и сыграли вничью, а также 1 раз проиграли. За этот период «Ростов» пропустил всего 4 гола при 5-и забитых.

    После зимней паузы команда в 2-х матчах одержала 2 победы. Сначала «Ростов» обыграл «Крылья Советов» (2:0), а затем команда одолела одного из лидеров РПЛ «Краснодар» (2:1).

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    Состояние команды: Кажется, что ближе к концу нынешнего сезона «Ростов» прибавляет и продолжает гнуть свою линию. Судя по 1-му матчу с ЦСКА в Кубке России, у «Ростова» точно будут шансы победить.

    Несмотря на это, подопечные Карпина — одни из худших в Премьер-лиге по результатам гостевых встреч, занимая предпоследнее 15-е место в лиге по этому показателю, набрав всего 3 очка из 27-и возможных.

    Статистика для ставок

    • «Ростов» пропустил только 1 гол в 3-х официальных матчах подряд

    • В 2-х из 3-х последних очных встреч команда непременно забивали друг другу

    • ЦСКА не проигрывает на протяжении 8-и матчей подряд на своем поле

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.75, а победа «Ростова» — в 4.40.

    ТБ 2.5 оценивается в 1.91, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.89.

    Прогноз: В последнее время обе команды довольно часто играли результативно. Можно предположить, что ЦСКА и «Ростову» удастся забить друг другу.

    Ставка: Обе забьют за 1.84.

    Прогноз: «Ростов» ужасно играет на чужом поле в нынешнем сезоне.

    Ставка: Победа ЦСКА за 1.83.

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    Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Ростов» с коэффициентом 1.84. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли ЦСКА выйти в полуфинал Кубка России?
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