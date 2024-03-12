12 марта в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России ЦСКА в родных стенах сыграет против «Ростова». Начало игры — в 20:15 по мск. ЦСКА — «Ростов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Путь в плей-офф: Команда заняла 1-е место на групповом этапе Кубка России с 11-ю очками в активе после 6-и туров. ЦСКА напрямую вышел в четвертьфинал турнира.

Отметим, что 1-й матч между армейцами и «Ростовом» закончился со счетом 1:1. Команды забили все голы еще в 1-м тайме. К тому же, ЦСКА вполне мог проиграть, ведь игровое преимущество было на стороне ростовчан.

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Последние матчи: В 1-й встрече после зимней паузы ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1), упустив преимущество на 90+4-й минуте. В следующем матче армейцы обыграли «Крыльев Советов» (2:0).

Все прогнозы на футбол

За последние 5 официальных матчей ЦСКА по 2 раза победил и сыграл вничью, а также проиграл «Краснодару» (0:1). За этот период армейцы забили 6 голов при 3-х пропущенных.

Состояние команды: Судя по последнему матчу Кубка России ЦСКА вполне может уступить «Ростову». К тому же, армейцы проводят не самый удачный сезон, чередуя хорошие матчи с плохими.

ЦСКА уже обыгрывал «Ростов» в нынешнем сезоне. В рамках 17-го тура РПЛ армейцы одолели своего соперника со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

«Ростов»

Путь в плей-офф: Команда успешно выступила на групповом этапе Кубка России, заняв 2-е место с 11-ю очками в активе. «Ростов» напрямую вышел в четвертьфинал и попал сразу на ЦСКА.

На групповом этапе команда Валерия Карпина сыграла довольно сдержанно, забив и пропустив по 7 голов за 6 встреч. К тому же, в последнее время «Ростов» очень надежен в обороне.

Последние матчи: За прошедшие 5 официальных встреч подопечные Карпина по 2 раза выиграли и сыграли вничью, а также 1 раз проиграли. За этот период «Ростов» пропустил всего 4 гола при 5-и забитых.

После зимней паузы команда в 2-х матчах одержала 2 победы. Сначала «Ростов» обыграл «Крылья Советов» (2:0), а затем команда одолела одного из лидеров РПЛ «Краснодар» (2:1).

Состояние команды: Кажется, что ближе к концу нынешнего сезона «Ростов» прибавляет и продолжает гнуть свою линию. Судя по 1-му матчу с ЦСКА в Кубке России, у «Ростова» точно будут шансы победить.

Несмотря на это, подопечные Карпина — одни из худших в Премьер-лиге по результатам гостевых встреч, занимая предпоследнее 15-е место в лиге по этому показателю, набрав всего 3 очка из 27-и возможных.

Статистика для ставок

«Ростов» пропустил только 1 гол в 3-х официальных матчах подряд

В 2-х из 3-х последних очных встреч команда непременно забивали друг другу

ЦСКА не проигрывает на протяжении 8-и матчей подряд на своем поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.75, а победа «Ростова» — в 4.40.

ТБ 2.5 оценивается в 1.91, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.89.

Прогноз: В последнее время обе команды довольно часто играли результативно. Можно предположить, что ЦСКА и «Ростову» удастся забить друг другу.

Ставка: Обе забьют за 1.84.

Прогноз: «Ростов» ужасно играет на чужом поле в нынешнем сезоне.

Ставка: Победа ЦСКА за 1.83.