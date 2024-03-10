В рамках 28-го тура чемпионата Испании 10 марта пройдет матч «Бетис» — «Вильярреал». Начало — 23:00 (мск). «Бетис» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Бетису» еще предстоит побороться за сохранение нынешней позиции. Да и вообще, плотность в таблице достаточно высокая.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сыграла неудачно. «Бетис» проиграл «Атлетико» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» добыл всего одну победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

А вот из Лиги конференций севильцы вылетели. По сумме двух встреч они уступили загребскому «Динамо».

Не сыграют: Иско, Айтор Руибаль — травмированы. Герман Песселья — дисквалифицирован.

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Состояние команды: в последних матчах команда явно не преуспевает. При этом «Бетис» в среднем забивает чуть больше гола за матч.

Матчи против «Вильярреал» для команды исторически складываются довольно сложно. Из пяти очных поединков «Бетис» выиграл и проиграл по 2 раза.

При этом севильцы в 3 последних очных встречах добыли 2 виктории. А вот не проигрывала сопернику команда уже 2 года.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» в нынешнем сезоне является середняком лиги. На текущий момент команда пребывает на 12 строчке таблицы.

Причем «Вильярреал» уж слишком часто терпит поражения — 11 раз. Да и пропускает команда частенько: 49 мячей в 27 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Вильярреал» переиграл «Гранаду» (5:1).

Причем до того команда сумела одолеть «Реал Сосьедад» (3:1). Да и вообще, «желтой субмарине» место среди лидеров!

Вообще, «Вильярреал» имеет серьезные кадровые проблемы. Сразу ряд ведущих игроков находятся в клубном лазарете.

Не сыграют: Рауль Альбиоль, Альфонсо Педраса, Йереми Пино, Рамон Террац, Хуан Фойт — травмированы.

Состояние команды: ныне «Вильярреал» нестабилен. Плюс болезненная оплеуха от «Марселя» в Лиге Европы (0:4) явно не пройдет бесследно.

Правда, с реализацией у команды относительный порядок. Игроки «Вильярреала» наколотили 43 мяча в 27 поединках Примеры.

Плюс ко всему, «Вильярреал» способен прибавить. Даже оставшиеся в строю исполнители могут выдать нужный результат в виде выхода в еврокубки.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. Да и оппонент не преуспевает в плане реализации.

Статистика для ставок

«Бетис» 2 года не проигрывает «Вильярреалу»

«Вильярреал» до неудачи в Лиге Европы выиграл дважды кряду

Севильцы пропускают в среднем гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.73, а победа оппонента — в скромные 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.83 и 2.14.

Прогноз: Севильцы в последнее время регулярно затапливали «желтую субмарину».

«Бетис» играет в родных стенах, и уж точно воспользуется кадровыми проблемами соперника.

Ставка: Победа «Бетиса» за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.73