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    «Бетис» традиционно затопит «желтую субмарину»

    «Бетис» — «Вильярреал». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Примера, 10 марта 2024 года

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    В рамках 28-го тура чемпионата Испании 10 марта пройдет матч «Бетис» — «Вильярреал». Начало — 23:00 (мск). «Бетис» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Марта 2024 года
    Бетис
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    •  Бетис 23:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бетису» еще предстоит побороться за сохранение нынешней позиции. Да и вообще, плотность в таблице достаточно высокая.

    Бетис — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сыграла неудачно. «Бетис» проиграл «Атлетико» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» добыл всего одну победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    А вот из Лиги конференций севильцы вылетели. По сумме двух встреч они уступили загребскому «Динамо».

    Не сыграют: Иско, Айтор Руибаль — травмированы. Герман Песселья — дисквалифицирован.

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    Состояние команды: в последних матчах команда явно не преуспевает. При этом «Бетис» в среднем забивает чуть больше гола за матч.

    Матчи против «Вильярреал» для команды исторически складываются довольно сложно. Из пяти очных поединков «Бетис» выиграл и проиграл по 2 раза.

    При этом севильцы в 3 последних очных встречах добыли 2 виктории. А вот не проигрывала сопернику команда уже 2 года.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Вильярреал» в нынешнем сезоне является середняком лиги. На текущий момент команда пребывает на 12 строчке таблицы.

    Причем «Вильярреал» уж слишком часто терпит поражения — 11 раз. Да и пропускает команда частенько: 49 мячей в 27 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Вильярреал» переиграл «Гранаду» (5:1).

    Причем до того команда сумела одолеть «Реал Сосьедад» (3:1). Да и вообще, «желтой субмарине» место среди лидеров!

    Вообще, «Вильярреал» имеет серьезные кадровые проблемы. Сразу ряд ведущих игроков находятся в клубном лазарете.

    Не сыграют: Рауль Альбиоль, Альфонсо Педраса, Йереми Пино, Рамон Террац, Хуан Фойт — травмированы.

    Состояние команды: ныне «Вильярреал» нестабилен. Плюс болезненная оплеуха от «Марселя» в Лиге Европы (0:4) явно не пройдет бесследно.

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    Правда, с реализацией у команды относительный порядок. Игроки «Вильярреала» наколотили 43 мяча в 27 поединках Примеры.

    Плюс ко всему, «Вильярреал» способен прибавить. Даже оставшиеся в строю исполнители могут выдать нужный результат в виде выхода в еврокубки.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. Да и оппонент не преуспевает в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Бетис» 2 года не проигрывает «Вильярреалу»

    • «Вильярреал» до неудачи в Лиге Европы выиграл дважды кряду

    • Севильцы пропускают в среднем гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.73, а победа оппонента — в скромные 3.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.83 и 2.14.

    Прогноз: Севильцы в последнее время регулярно затапливали «желтую субмарину».

    «Бетис» играет в родных стенах, и уж точно воспользуется кадровыми проблемами соперника.

    Ставка: Победа «Бетиса» за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

    Ставка: Ничья за 3.73

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    Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Вильярреал» с коэффициентом 2.11. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на футбол. «Бетис» традиционно затопит «желтую субмарину»
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