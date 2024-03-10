«Бетис»
Турнирное положение: «Бетис» в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Бетису» еще предстоит побороться за сохранение нынешней позиции. Да и вообще, плотность в таблице достаточно высокая.
Бетис — Вильярреал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сыграла неудачно. «Бетис» проиграл «Атлетико» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» добыл всего одну победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
А вот из Лиги конференций севильцы вылетели. По сумме двух встреч они уступили загребскому «Динамо».
Не сыграют: Иско, Айтор Руибаль — травмированы. Герман Песселья — дисквалифицирован.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: в последних матчах команда явно не преуспевает. При этом «Бетис» в среднем забивает чуть больше гола за матч.
Матчи против «Вильярреал» для команды исторически складываются довольно сложно. Из пяти очных поединков «Бетис» выиграл и проиграл по 2 раза.
При этом севильцы в 3 последних очных встречах добыли 2 виктории. А вот не проигрывала сопернику команда уже 2 года.
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Вильярреал» в нынешнем сезоне является середняком лиги. На текущий момент команда пребывает на 12 строчке таблицы.
Причем «Вильярреал» уж слишком часто терпит поражения — 11 раз. Да и пропускает команда частенько: 49 мячей в 27 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Вильярреал» переиграл «Гранаду» (5:1).
Причем до того команда сумела одолеть «Реал Сосьедад» (3:1). Да и вообще, «желтой субмарине» место среди лидеров!
Вообще, «Вильярреал» имеет серьезные кадровые проблемы. Сразу ряд ведущих игроков находятся в клубном лазарете.
Не сыграют: Рауль Альбиоль, Альфонсо Педраса, Йереми Пино, Рамон Террац, Хуан Фойт — травмированы.
Состояние команды: ныне «Вильярреал» нестабилен. Плюс болезненная оплеуха от «Марселя» в Лиге Европы (0:4) явно не пройдет бесследно.
Правда, с реализацией у команды относительный порядок. Игроки «Вильярреала» наколотили 43 мяча в 27 поединках Примеры.
Плюс ко всему, «Вильярреал» способен прибавить. Даже оставшиеся в строю исполнители могут выдать нужный результат в виде выхода в еврокубки.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. Да и оппонент не преуспевает в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Бетис» 2 года не проигрывает «Вильярреалу»
- «Вильярреал» до неудачи в Лиге Европы выиграл дважды кряду
- Севильцы пропускают в среднем гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.73, а победа оппонента — в скромные 3.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.83 и 2.14.
- 1.70Урал — Зенит: прогноз и ставка
- 1.85Манчестер Юнайтед — Эвертон: прогноз и ставка
- 2.28Бавария — Майнц: прогноз и ставка
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Севильцы в последнее время регулярно затапливали «желтую субмарину».
«Бетис» играет в родных стенах, и уж точно воспользуется кадровыми проблемами соперника.
Ставка: Победа «Бетиса» за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.
Ставка: Ничья за 3.73