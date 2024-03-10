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    «Оружейники» возьмут три очка в игре с «Бургасом»

    «Эйбар» — «Бургос». Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 10 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Бургос»
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    «Эйбар»
    В воскресенье, 10 марта, в 30-м туре испанской Сегунды «Эйбар» в родных стенах сыграет против «Бургоса». Начало игры — в 20:30 по мск. «Эйбар» — «Бургос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 10 Марта 2024 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 20:30 Бургос Бургос
  • Испания. Сегунда
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    «Эйбар»

    Турнирное положение: «Эйбар» с 49 набранными баллами идет на второй позиции. Однако третью строку, которая уже не дает право на прямой билет в элиту, опережает лишь на очко.

    Баски в текущем первенстве добились 14 викторий, семь встреч свели вничью и потерпели восемь фиаско, разница мячей составляет 46:33.

    Последние матчи: На прошлых выходных «оружейники» смогли в выездном поединке обыграть лидера чемпионата «Леганес» со счетом 2:0. А игровым туром ранее они дома проиграли со счетом 2:3 «Эспаньолу», ведя по ходу матча 2:0. И этой неудачей они прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Эйбар» за прошедшие девять встреч в рамках Сегунды проиграл только один раз. Также в этот период коллектив добился пяти выигрышей и три матча свел вничью. А в отрезке последних десяти поединках чемпионата команда не смогла отличиться только в одном случае.

    «Бургос»

    Турнирное положение: Клуб из Кастилии на данный момент в таблице второго испанского дивизиона идет с 45 очками на шестой строке, которая дает билет в плей-офф, но всего на балл опережает седьмую позицию.

    «Бургос» в этом розыгрыше Сегунде выиграл 13 встреч из 29 проведенных, шесть раз сыграл вничью и десять игр проиграл, разница мячей составляет 38:37.

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    • Последние матчи: «Бело-черные» превосходно провели свои две последние встречи чемпионата, обе их выиграв. Сперва в этом отрезке они переиграли со счетом 1:0 хихонский «Спортинг», а затем разгромили «Картахену» 3:0.

    Не сыграют: Хонатан Кабайеро будет пропускать этот поединок из-за дисквалификации.

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    Состояние команды: Вот уже восемь поединков подряд «Бургос» играет бескомпромиссно. В этот период он добыл пять викторий, каждый раз побеждая на своем поле, и три матча проиграл. Причем все фиаско в этот период были гостевыми.

    Статистика для ставок

    • Дома у «Эйбара» за минувшие 12 игр одно фиаско и семь викторий

    • «Бургос» в гостях не может выиграть в четырех последних матчах, трижды проиграв за это время

    • «Эйбар» выиграл у «Бургоса» в восьми из девяти предыдущих очных игр при одном фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Эйбара» букмекеры дают коэффициент 2.50. Ничья оценена в 3.54, а победа «Бургоса» оценена в 4.77.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.32 и 1.60 соответственно.

    Прогноз: Здесь напрашивается ставка на викторию «Эйбара», ведь он дома выступает очень даже неплохо, а «Бургос» в гостях совсем не радует своих фанов. К тому же баски удачно играют против предстоящего противника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Эйбара» за 1.79.

    Прогноз: Плюс к этому ставим здесь также на то, что хозяева в этом поединке смогут забить больше одного гола, так как в предыдущих двух поединках они отличались по два раза, а также зачастую немало забивают предстоящему противнику.

    Ставка: ИТ «Эйбара» больше 1,5 за 1.80.

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    Ставка и прогноз на матч «Эйбар» — «Бургос» с коэффициентом . Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на футбол. «Оружейники» возьмут три очка в игре с «Бургасом»
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