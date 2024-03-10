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    «Байер» и «Вольфсбург» забьют друг другу

    «Байер» — «Вольфсбург». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 10 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Вольфсбург»
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    «Байер»
    В воскресенье, 10 марта, в 25-м туре немецкой Бундеслиги «Байер» в родных стенах сыграет против «Вольфсбурга». Начало игры — в 21:30 по мск. «Байер» — «Вольфсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Марта 2024 года
    Байер
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    «Байер»

    Турнирное положение: после 24 туров Бундеслиги «Байер» лидирует в турнирной таблице.

    «Фармацевты» имеют в своем активе целых 64 очка, ни разу не проиграли и на десять пунктов опережают вторую «Баварию».

    Байер — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров

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    Команда забила 61 мяч и только лишь 16 пропустила в свои.

    Последние матчи: в последнем туре подопечные Хаби Алонсо взяли верх над «Кельном» (2:0), а до этого одолели «Майнц» (2:1), «Хайденхайм» (2:1) и разгромили «Баварию» (3:0).

    Среди недели леверкузенцы сыграли вничью с «Карабахом» (2:2) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Ранее «Байер» пробился уже в полуфинал Кубка Германии, переиграв «Штутгарт» (3:2).

    Не сыграют: травмированы Артур и Виктор Бонифаце, а дисквалифицирован Джереми Фримпонг.

    Состояние команды: леверкузенцы в этом сезоне являются лучшей командой Европы, поскольку до сих пор не проиграли ни одной игры во всех турнирах.

    Во время зимнего трансферного окна «Байер» смог сохранить команду и всех своих лидеров. Также был взят в аренду Борха Иглесиас. Летом сделать это будет сложнее, особенно это касается наставника команды Хаби Алонсо, за которым выстраивается очередь.

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «волки» в последнее время выступают очень плохо и уже находятся не так далеко от зоны вылета.

    Сейчас «зелено-белые» имеют в своем активе 25 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице, опережая 16-й «Кельн» на 8 пунктов.

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    • Команда из одноименного города смогла 30 раз поразить ворота соперника и 39 раз пропустила в свои.

    Последние матчи:в прошлом туре коллектив из Вольфсбурга уступила «Штутгарту» (2:3), а до этого сыграл вничью с «Айнтрахтом» (2:2) и «Боруссией» (1:1).

    Перед этим «Вольфсбург» проиграл «Униону» (0:1) и поделил очки с «Хоффенхаймом» (2:2), «Кельном» (1:1), «Хайденхаймом» (1:1) и «Майнцем» (1:1).

    Последняя победа была еще 25 ноября прошлого года в матче с «Лейпцигом» (2:1).

    Не сыграют: наставник команды Нико Ковач не сможет рассчитывать на травмированных Рожерио и Маттиаса Свандберга, а также дисквалифицированного Йоакима Мехле.

    Состояние команды: «Вольфсбург» уже точно не сможет рассчитывать на высокие места, а вот чтоб окончательно отстраниться от зоны вылета, необходимо одержать несколько побед, которых уже очень давно не было.

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    Зимой в команду пришел только Кевин Беренс, а вот покинули коллектив Николя Козза, Феликс Ланге и Филипп Шульц.

    Статистика для ставок

    • Беспроигрышная серия «Байера» достигла уже 33 матчей, что является рекордом для леверкузенского клуба

    • «Вольфсбург» не может выиграть на протяжении 9 матчей

    • «Байер» не проигрывает «Вольфсбургу» на протяжении 4 игр

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.60, а победа «Вольфсбурга» — в 9.00.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.58, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Прогноз: ситуации у команд противоположные. «Байер» на кураже и в отличной форме, а «Вольфсбург» не может выиграть и находится не в лучшем расположении духа.

    Думается, что «Байер» сможет добыть уверенную победу и продолжит свою отличную серию.

    Ставка: победа «Байера» с форой-1,5 за 1.90.

    Прогноз: «Вольфсбург» хоть и не может выиграть в последних матчах, но практически всегда забивает, поэтому логичным выглядит ставка, что обе команды забьют.

    Ставка: обе забьют за 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Вольфсбург» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на футбол. «Байер» и «Вольфсбург» забьют друг другу
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