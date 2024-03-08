«Барселона» сыграет на своем поле против «Мальорки» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 8 марта, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Мальорка»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» занимает третье место, набрав в 27 матчах 58 очков. Отставание от «Реала» составляет восемь очков, но мечта о чемпионском титуле по-прежнему жива.

Последние матчи: в прошлое воскресенье «Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» — 0:0. Для выездного матча, а тем более в Бильбао, это вполне приемлемый результат. Но по содержанию это был самый настоящий кошмар, всем, кто смотрел, можно только посочувствовать.

Барселона — Мальорка: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.474.707.10Бонус$9500

Беспроигрышная серия каталонцев составляет уже семь матчей. То есть у них пока ни одного поражения с тех пор, как Хави объявил, что покинет команду после завершения сезона. Правда, на этом отрезке у сине-гранатовых лишь четыре победы.

Не сыграют: Педри, Френки де Йонг, Алехандро Бальде, Гави, Рональд Араухо (дисквалификация), Маркос Алонсо и, возможно, Ферран Торрес. Также появилась информация о том, что Ламин Ямаль может пропустить ближайшую игру из-за проблем в коленом.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: у «Барсы» снова серьезные кадровые проблемы. В матче с «Атлетиком» получили травмы Френки де Йонг и Педри. И если нидерландец где-то через месяц должен вернуться, то для испанца, сезон, похоже, завершен.

По сути, у «Барселоны» теперь образовалась дыра в центре полузащиты. Хави обязательно что-нибудь придумает, но таких игроков полноценно заменить почти невозможно. Отсутствие Араухо в предстоящем матче тоже может стать серьезной проблемой.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» после 27 туров находится на 15-й строчке, имея в своем активе 27 очков. Отрыв от зоны вылета составляет восемь очков.

Последние матчи: на прошлой неделе «Мальорка» четвертый раз в своей истории вышла в финал Кубка Испании. В полуфинале клуб с Балеарских островов выиграл по сумме двух матчей у «Реал Сосьедада».

На радостях команда Хавьера Агирре через несколько дней одержала домашнюю победу над «Жироной» (1:0) в рамках Ла Лиги.

После совсем неудачной игры с «Атлетиком» (0:4) в начале февраля «Мальорка» провела шесть матчей, в которых потерпела лишь одно поражение.

Не сыграют: Омар Маскарель и Пабло Маффео.

Состояние команды: «Мальорка» в порядке, просто так эта команда ничего не отдает. С учетом кадровых возможностей она действительно показывает достойный футбол и при этом порой удивляет результатами. Агирре, похоже, нашел общий язык с командой. Видно, что игроки и тренер на одной волне.

Статистика для ставок

«Барселона» выиграла 10 из 14 домашних матчей в текущем сезоне Ла Лиги

«Барселона» пропустила 14 мячей в шести предыдущих матчах Ла Лиги на своем поле

«Мальорка» до сих пор одержала лишь одну гостевую победу в чемпионате Испании, еще в пяти случаях была зафиксирована ничья

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.48, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Мальорки» — за 6.90.

Прогноз: сложно сказать, о чем в «Барсе» сейчас больше думают — о встрече с «Мальоркой» или о матче с «Наполи», который состоится в начале следующей недели.

Учитывая серьезные проблемы с составом, не исключено, что в пятницу Хави будет экспериментировать, чтобы против неаполитанцев не пришлось играть молодежи. В общем, «Барсу» ждет непростая игра, у гостей будет возможность потрепать нервы самому проблемному топ-клубу Европы.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.41.

Прогноз: «Барса» почти все время будет атаковать, поэтому есть смысл рассмотреть ставку на угловые хозяев поля.

Ставка: тотал угловых «Барселоны» больше 6,5 за 2.12.