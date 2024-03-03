«Леганес»
Турнирное положение: На текущий момент коллектив из пригорода Мадрида лидирует в Сегунде с 50 набранными очками, но третью строку опережает лишь на четыре пункта.
За всю турнирную дистанцию «Леганес» одержал 14 викторий, восемь встреч свел вничью и шесть раз уступал, забил 40 голов при 18 пропущенных.
Леганес — Эйбар: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре «огурцы» в Сантердере проиграли местному «Расингу» со счетом 1:2, забив при этом первыми. Перед этим же они не знали горечи фиаско на протяжении трех встреч кряду, выиграв одну из них.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных у «Леганеса» нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Леганес» не лучшим образом проводит свой последний отрезок из пяти матчей. В этот период коллектив смог добыть лишь одну викторию, обыграв дома аутсайдера. Также он дважды расписал мировые по 0:0 и дважды проиграл в гостях.
«Эйбар»
Турнирное положение: «Эйбар» с 46 набранными баллами идет на третьей позиции. Однако от второй строки, которая дает право на прямой билет в элиту, он отстает лишь на очко.
Баски в текущем первенстве добились 13 викторий, семь встреч свели вничью и потерпели восемь фиаско, разница мячей составляет 44:33.
Последние матчи: В минувшем игровом дне «оружейники» дома проиграли со счетом 2:3 «Эспаньолу», ведя по ходу матча 2:0. И этой неудачей они прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию.
Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.
Состояние команды: Свой последний матч «Эйбар» проиграл, но перед этим не уступал на протяжении семи поединков кряду. В этот удачный для себя период коллектив добился четырех выигрышей и три матча свел вничью.
Статистика для ставок
- На своем поле «Леганес» не проигрывает 13 матчей подряд, выиграв восемь из них
- У «Эйбара» на выезде всего лишь одна виктория за минувшие семь игр чемпионата
- «Леганес» выиграл у «Эйбара» в двух из трех последних очных игр при одной ничьей
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Леганеса» букмекеры дают коэффициент 2.50. Ничья оценена в 3.00, а победа «Эйбара» оценена в 3.10.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.69 и 1.46 соответственно.
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Прогноз: В этом противостоянии ставим с 0 форой на «Леганес», ведь он дома выступает весьма успешно, а вот «Эйбар» в гостях совсем не впечатляет.
Рекомендуемая ставка: победа «Леганеса» с форой 0 за 1.78.
Прогноз: Плюс к этому ставим здесь также на крайне низовой тотал, так как обе команды вряд ли будут сильно открываться и наверняка изберут сугубо защитный вариант игры.
Ставка: ТМ 2,0 за 1.80.