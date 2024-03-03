ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Допрыгались. Промесу грозит тюрьма, «Спартаку» — провальная концовка сезона «Бавария» — «Боруссия Дортмунд»Что смотреть в марте: «Ливерпуль» — «Ман Сити», Der Klassiker, Лига чемпионов, квалификация Евро-2024 Федор ЧаловЦСКА — «Оренбург». Онлайн
    Все новости спорта

    Лидеры Сегунды сыграют скучно

    «Леганес» — «Эйбар». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 3 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Леганес Прогнозы на Эйбар
    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Эйбар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Леганес»
    В воскресенье, 3 марта, в 29-м туре испанской Сегунды «Леганес» в родных стенах сыграет против «Эйбара». Начало игры — в 23:00 по мск. «Леганес» — «Эйбар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 03 Марта 2024 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 23:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
    •

    «Леганес»

    Турнирное положение: На текущий момент коллектив из пригорода Мадрида лидирует в Сегунде с 50 набранными очками, но третью строку опережает лишь на четыре пункта.

    За всю турнирную дистанцию «Леганес» одержал 14 викторий, восемь встреч свел вничью и шесть раз уступал, забил 40 голов при 18 пропущенных.

    Леганес — Эйбар: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.702.853.05Бонус$9500
    •

    Последние матчи: В прошлом туре «огурцы» в Сантердере проиграли местному «Расингу» со счетом 1:2, забив при этом первыми. Перед этим же они не знали горечи фиаско на протяжении трех встреч кряду, выиграв одну из них.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных у «Леганеса» нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Леганес» не лучшим образом проводит свой последний отрезок из пяти матчей. В этот период коллектив смог добыть лишь одну викторию, обыграв дома аутсайдера. Также он дважды расписал мировые по 0:0 и дважды проиграл в гостях.

    «Эйбар»

    Турнирное положение: «Эйбар» с 46 набранными баллами идет на третьей позиции. Однако от второй строки, которая дает право на прямой билет в элиту, он отстает лишь на очко.

    Баски в текущем первенстве добились 13 викторий, семь встреч свели вничью и потерпели восемь фиаско, разница мячей составляет 44:33.

  • Трансферный дайджест. 20-26 февраля
  • Жиру еще пошумит в Европе, Осимхен наконец-то сменит клуб, а «Байер» сохранит своих лидеров
  • 26/02/2024

    • Последние матчи: В минувшем игровом дне «оружейники» дома проиграли со счетом 2:3 «Эспаньолу», ведя по ходу матча 2:0. И этой неудачей они прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: Свой последний матч «Эйбар» проиграл, но перед этим не уступал на протяжении семи поединков кряду. В этот удачный для себя период коллектив добился четырех выигрышей и три матча свел вничью.

    Статистика для ставок

    • На своем поле «Леганес» не проигрывает 13 матчей подряд, выиграв восемь из них

    • У «Эйбара» на выезде всего лишь одна виктория за минувшие семь игр чемпионата

    • «Леганес» выиграл у «Эйбара» в двух из трех последних очных игр при одной ничьей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Леганеса» букмекеры дают коэффициент 2.50. Ничья оценена в 3.00, а победа «Эйбара» оценена в 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.69 и 1.46 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии ставим с 0 форой на «Леганес», ведь он дома выступает весьма успешно, а вот «Эйбар» в гостях совсем не впечатляет.

    Рекомендуемая ставка: победа «Леганеса» с форой 0 за 1.78.

    Прогноз: Плюс к этому ставим здесь также на крайне низовой тотал, так как обе команды вряд ли будут сильно открываться и наверняка изберут сугубо защитный вариант игры.

    Ставка: ТМ 2,0 за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.11
  • Прогноз на матч Енисей — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сокол — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Удинезе — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бохум — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Эйбар» с коэффициентом 1.78. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на футбол. Лидеры Сегунды сыграют скучно
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры