В воскресенье, 3 марта, в 29-м туре испанской Сегунды «Леганес» в родных стенах сыграет против «Эйбара». Начало игры — в 23:00 по мск. «Леганес» — «Эйбар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Леганес»

Турнирное положение: На текущий момент коллектив из пригорода Мадрида лидирует в Сегунде с 50 набранными очками, но третью строку опережает лишь на четыре пункта.

За всю турнирную дистанцию «Леганес» одержал 14 викторий, восемь встреч свел вничью и шесть раз уступал, забил 40 голов при 18 пропущенных.

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Последние матчи: В прошлом туре «огурцы» в Сантердере проиграли местному «Расингу» со счетом 1:2, забив при этом первыми. Перед этим же они не знали горечи фиаско на протяжении трех встреч кряду, выиграв одну из них.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных у «Леганеса» нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Леганес» не лучшим образом проводит свой последний отрезок из пяти матчей. В этот период коллектив смог добыть лишь одну викторию, обыграв дома аутсайдера. Также он дважды расписал мировые по 0:0 и дважды проиграл в гостях.

«Эйбар»

Турнирное положение: «Эйбар» с 46 набранными баллами идет на третьей позиции. Однако от второй строки, которая дает право на прямой билет в элиту, он отстает лишь на очко.

Баски в текущем первенстве добились 13 викторий, семь встреч свели вничью и потерпели восемь фиаско, разница мячей составляет 44:33.

Последние матчи: В минувшем игровом дне «оружейники» дома проиграли со счетом 2:3 «Эспаньолу», ведя по ходу матча 2:0. И этой неудачей они прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.

Состояние команды: Свой последний матч «Эйбар» проиграл, но перед этим не уступал на протяжении семи поединков кряду. В этот удачный для себя период коллектив добился четырех выигрышей и три матча свел вничью.

Статистика для ставок

На своем поле «Леганес» не проигрывает 13 матчей подряд, выиграв восемь из них

У «Эйбара» на выезде всего лишь одна виктория за минувшие семь игр чемпионата

«Леганес» выиграл у «Эйбара» в двух из трех последних очных игр при одной ничьей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Леганеса» букмекеры дают коэффициент 2.50. Ничья оценена в 3.00, а победа «Эйбара» оценена в 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.69 и 1.46 соответственно.

Прогноз: В этом противостоянии ставим с 0 форой на «Леганес», ведь он дома выступает весьма успешно, а вот «Эйбар» в гостях совсем не впечатляет.

Рекомендуемая ставка: победа «Леганеса» с форой 0 за 1.78.

Прогноз: Плюс к этому ставим здесь также на крайне низовой тотал, так как обе команды вряд ли будут сильно открываться и наверняка изберут сугубо защитный вариант игры.

Ставка: ТМ 2,0 за 1.80.