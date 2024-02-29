В рамках 1/2 финала Кубка Нидерландов 29 февраля пройдет матч «Фейеноорд» — «Гронинген». Начало — 22:00 (мск). «Фейеноорд» — «Гронинген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: «Фейеноорд» в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 2 месте, отставая от ПСВ на 10 очков.

При этом атака команды выглядит достаточно неплохо. В 23 матчах роттердамцы наколотили уже 58 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата роттердамцы взяли три очка. «Фейеноорд» переиграл «Алмере Сити» (2:0).

Вообще, в 5 своих матчах «Фейеноорд» выиграл 3 раза при двух ничьих. Вот только роттердамцы вылетели из Лиги Европы от «Ромы» в серии пенальти.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 7 мячей. Причем в свои ворота было пропущено всего 2 гола.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: очевидно, что бороться за чемпионство в Эредивизии будет проблематично. ПСВ сильно оторвался. А вот взять Кубок роттердамцам по силам.

Поединки против «Гронингена» для команды проходят традиционно удачно. В 5 последних очных встречах «Фейеноорд» выиграл 2 раза при 3 ничьих.

В двух последних очных поединках роттердамцы обыгрывали «Гронинген». Причем в них команда не пропустила ни разу — 3:0 и 1:0.

«Гронинген»

Турнирное положение: «Гронинген» в нынешнем сезоне сражается за возвращение в Эредивизию. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы второго по силе голландского дивизиона.

Команда забила 43 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 22.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего две победы. А вот проиграл «Гронинген» лишь «Дордрехту» (0:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается не особо удачно. Победы даются натужно, и пока непонятно, за счет чего удастся побороться за одно из двух первых проходных мест.

При этом оборона «драконов» привычно действует монолитно. «Гронинген» в среднем пропускает меньше гола за матч.

В своем предыдущем поединке «Гронинген» снова потерял важнейшие очки. Команда дома не смогла переиграть «Хельмонд» (0:0).

И уж точно гости в этой встрече будут стараться сыграть на максимуме. Мотивация дать бой гранду голландского футбола у «Гронингена» огромнейшая.

Статистика для ставок

Роттердамцы не проигрывают «Гронингену» уже 5 лет

«Гронинген» не пропускал в 3 своих последних матчах

«Фейеноорд» не проигрывает с середины декабря

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 9.20, а победа оппонента — в скромные 22.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.33 и 2.93.

Прогноз: «Гронинген» явно мотивирован дать бой роттердамцам, в чем вполне способен преуспеть.

Роттердамцы могут банально недооценить соперника, так что стоит ожидать забитого гола от гостей.

Ставка: Обе забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники второй тайм завершат вничью.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 4.25