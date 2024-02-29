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    «Фейеноорд» забьет и… пропустит?!

    «Фейеноорд» — «Гронинген». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Нидерландов, 29 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Фейеноорд
    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Гронинген»
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    «Фейеноорд»
    В рамках 1/2 финала Кубка Нидерландов 29 февраля пройдет матч «Фейеноорд» — «Гронинген». Начало — 22:00 (мск). «Фейеноорд» — «Гронинген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: «Фейеноорд» в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 2 месте, отставая от ПСВ на 10 очков.

    При этом атака команды выглядит достаточно неплохо. В 23 матчах роттердамцы наколотили уже 58 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата роттердамцы взяли три очка. «Фейеноорд» переиграл «Алмере Сити» (2:0).

    Вообще, в 5 своих матчах «Фейеноорд» выиграл 3 раза при двух ничьих. Вот только роттердамцы вылетели из Лиги Европы от «Ромы» в серии пенальти.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 7 мячей. Причем в свои ворота было пропущено всего 2 гола.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: очевидно, что бороться за чемпионство в Эредивизии будет проблематично. ПСВ сильно оторвался. А вот взять Кубок роттердамцам по силам.

    Поединки против «Гронингена» для команды проходят традиционно удачно. В 5 последних очных встречах «Фейеноорд» выиграл 2 раза при 3 ничьих.

    В двух последних очных поединках роттердамцы обыгрывали «Гронинген». Причем в них команда не пропустила ни разу — 3:0 и 1:0.

    «Гронинген»

    Турнирное положение: «Гронинген» в нынешнем сезоне сражается за возвращение в Эредивизию. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы второго по силе голландского дивизиона.

    Команда забила 43 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 22.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего две победы. А вот проиграл «Гронинген» лишь «Дордрехту» (0:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается не особо удачно. Победы даются натужно, и пока непонятно, за счет чего удастся побороться за одно из двух первых проходных мест.

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    При этом оборона «драконов» привычно действует монолитно. «Гронинген» в среднем пропускает меньше гола за матч.

    В своем предыдущем поединке «Гронинген» снова потерял важнейшие очки. Команда дома не смогла переиграть «Хельмонд» (0:0).

    И уж точно гости в этой встрече будут стараться сыграть на максимуме. Мотивация дать бой гранду голландского футбола у «Гронингена» огромнейшая.

    Статистика для ставок

    • Роттердамцы не проигрывают «Гронингену» уже 5 лет

    • «Гронинген» не пропускал в 3 своих последних матчах

    • «Фейеноорд» не проигрывает с середины декабря

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 9.20, а победа оппонента — в скромные 22.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.33 и 2.93.

    Прогноз: «Гронинген» явно мотивирован дать бой роттердамцам, в чем вполне способен преуспеть.

    Роттердамцы могут банально недооценить соперника, так что стоит ожидать забитого гола от гостей.

    Ставка: Обе забьют за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники второй тайм завершат вничью.

    Ставка: Ничья во 2 тайме за 4.25

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    «Фейеноорд» — «Гронинген»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 29.02.2024. Прогнозы на футбол. «Фейеноорд» забьет и… пропустит?!
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