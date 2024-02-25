В рамках 23-го тура чемпионата Франции 25 февраля пройдет матч «Марсель» — «Монпелье». Начало — 22:45 (мск). «Марсель» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы в нынешнем сезоне пока не борется за самые высокие места. На данный момент команда находится на 7 месте.

При этом атака команды выглядит не лучшим образом. В 22 матчах игроки марсельцы смогли забить всего лишь 29 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проявила свои лучшие качества. Марсельцы прошли в следующий раунд Лиги Европы, уверенно расправившись с донецким «Шахтером» (3:1).

Вообще, в 5 своих матчах «Марсель» выиграл всего 1 раз при 2 коллизиях. В минувшем же туре чемпионата команда уступила «Бресту» (0:1).

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 6 мячей. Причем в свои ворота марсельцы пропустили столько же.

Не сыграют: Валентин Ронжье — травмирован.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: смена тренера уже начинает себя оправдывать. Жан-Луи Гассе быстро включился в работу, и явно поднимет команду повыше в Лиге 1.

Поединки против «Монпелье» для команды проходят традиционно успешно. В 5 последних очных встречах «Марсель» выиграл дважды при 3 паритетах.

Марсельцам пора возвращаться на победный путь в чемпионате. Да и отставание от зоны еврокубков составляет всего 6 очков.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Монпелье» в нынешнем сезоне сражается за сохранение места в Лиге 1. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

Команда забила 24 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 27.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего одна виктория. А вот проиграл «Монпелье» трижды, причем кряду.

Не сыграют: Вахби Хазри, Кристофер Жульен — травмированы.

Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается крайне неудачно. Опасная зона совсем рядом. Отрыв от нее измеряется лишь дополнительными показателями.

При этом выиграла команда всего 5 раз в чемпионате. Зато оборона команда выглядит относительно неплохо.

В своем предыдущем поединке «Монпелье» наконец-то победил. Команда дома уверенно расправилась с «Мецем» (3:0).

И уж точно гости в этой встрече будут довольны даже ничьей. Последняя победа над марсельцами случилась еще 5 лет назад.

Статистика для ставок

«Монпелье» не побеждал марсельцев уже 5 лет

«Марсель» 5 из 6 своих мячей в последних матчах забил во 2 тайме

«Монпелье» до последней виктории уступил трижды подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.09, а победа оппонента — в скромные 5.02.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.87 и 2.08.

Марсель — Монпелье: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.703.954.80Бонус$9500

Прогноз: Марсельцы под руководством Гассе явно будут прибавлять, так что ждем от них острых атак.

«Марсель» наверняка начнет поединок максимально активно, так что стоит ожидать от хозяев блицкрига.

Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом матче будут действовать осторожно.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.08