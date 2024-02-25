«Марсель»
Турнирное положение: Марсельцы в нынешнем сезоне пока не борется за самые высокие места. На данный момент команда находится на 7 месте.
При этом атака команды выглядит не лучшим образом. В 22 матчах игроки марсельцы смогли забить всего лишь 29 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проявила свои лучшие качества. Марсельцы прошли в следующий раунд Лиги Европы, уверенно расправившись с донецким «Шахтером» (3:1).
Вообще, в 5 своих матчах «Марсель» выиграл всего 1 раз при 2 коллизиях. В минувшем же туре чемпионата команда уступила «Бресту» (0:1).
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 6 мячей. Причем в свои ворота марсельцы пропустили столько же.
Не сыграют: Валентин Ронжье — травмирован.
Состояние команды: смена тренера уже начинает себя оправдывать. Жан-Луи Гассе быстро включился в работу, и явно поднимет команду повыше в Лиге 1.
Поединки против «Монпелье» для команды проходят традиционно успешно. В 5 последних очных встречах «Марсель» выиграл дважды при 3 паритетах.
Марсельцам пора возвращаться на победный путь в чемпионате. Да и отставание от зоны еврокубков составляет всего 6 очков.
«Монпелье»
Турнирное положение: «Монпелье» в нынешнем сезоне сражается за сохранение места в Лиге 1. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
Команда забила 24 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 27.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего одна виктория. А вот проиграл «Монпелье» трижды, причем кряду.
Не сыграют: Вахби Хазри, Кристофер Жульен — травмированы.
Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается крайне неудачно. Опасная зона совсем рядом. Отрыв от нее измеряется лишь дополнительными показателями.
При этом выиграла команда всего 5 раз в чемпионате. Зато оборона команда выглядит относительно неплохо.
В своем предыдущем поединке «Монпелье» наконец-то победил. Команда дома уверенно расправилась с «Мецем» (3:0).
И уж точно гости в этой встрече будут довольны даже ничьей. Последняя победа над марсельцами случилась еще 5 лет назад.
Статистика для ставок
- «Монпелье» не побеждал марсельцев уже 5 лет
- «Марсель» 5 из 6 своих мячей в последних матчах забил во 2 тайме
- «Монпелье» до последней виктории уступил трижды подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.09, а победа оппонента — в скромные 5.02.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.87 и 2.08.
Марсель — Монпелье: коэффициенты букмекеров
Прогноз: Марсельцы под руководством Гассе явно будут прибавлять, так что ждем от них острых атак.
«Марсель» наверняка начнет поединок максимально активно, так что стоит ожидать от хозяев блицкрига.
Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.24.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом матче будут действовать осторожно.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.08