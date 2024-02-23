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    «Вальядолид» не пустит «Овьедо» в зону плей-офф

    «Вальядолид» — «Овьедо». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 23 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Овьедо»
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    «Вальядолид»
    В пятницу, 23 февраля, в 28-м туре испанской Сегунды «Вальядолид» в родных стенах сыграет против «Овьедо». Начало игры — в 22:30 по мск. «Вальядолид» — «Овьедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 23 Февраля 2024 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 22:30 Овьедо Овьедо
  • Испания. Сегунда
    •

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Вальядолид» по итогам 27 проведенных туров с 42 зачетными очками расположился на шестой позиции в таблице Сегунды. И от второй строки, дающей прямой билет в Примеру, отстает всего на четыре балла.

    «Пусела» в текущем первенстве отпраздновала 12 викторий, шесть встреч свела вничью и потерпела девять поражений, забила 29 мячей, а пропустила на три гола меньше.

    Последние матчи: В минувшем туре «фиолетово-белые» расписали мировую на выезде с хихонским «Спортингом» 1:1. И эта ничья стала для них третьей подряд в рамках чемпионата страны.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных у «Вальядолида» нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: К этому поединку «Вальядолид» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией. Однако в этот период он добился лишь одной виктории и четыре встречи свел вничью, три из которых были со счетом 0:0.

    «Овьедо»

    Турнирное положение: С 41 зачетным пунктом «Овьедо» находится на седьмой строке в таблице Сегунды и всего на балл отстает от зоны плей-офф.

    «Карбайонцы» смогли выиграть десять игр из 27 проведенных, 11 матчей свели вничью и шесть раз уступали, разница забитых и пропущенных составляет 34:20.

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    • Последние матчи: В прошлом туре «синие» на своем поле смогли разгромить «Бургос» со счетом 5:0. Перед этим они не могли победить на протяжении двух встреч, набрав в них только одно очко.

    Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: У «Овьедо» всего лишь одно фиаско за прошедшие девять встреч чемпионата. Также в этот период коллектив отпраздновал три виктории и пять поединков завершил мировыми исходами.

    Статистика для ставок

    • Дома «Вальядолид» выиграл семь из десяти последних игр при одном фиаско

    • У «Овьедо» только одна гостевая виктория в прошедших восьми матчах чемпионата

    • «Вальядолид» выиграл у «Овьедо» в четырех из шести минувших очных игр и раз уступил

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вальядолида» — 2.09, победа «Овьедо» — 3.67, ничья — 3.15.

    Коэффициенты матча Вальядолид — Овьедо

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  • 2.153.103.75Бонус$9500
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    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.58 и 1.50 соответственно.

    Прогноз: В данном поединке напрашивается ставка на крайне низовой исход, так как сойдутся команды, которые исповедуют сугубо защитный вариант и вряд ли изменят своему стилю в этом матче.

    Ставка: ТМ 2,0 за 1.88.

    Прогноз: Плюс к этому еще здесь поставим на выигрыш «Вальядолида», ведь он очень даже неплохо играет против предстоящего противника в последнее время.

    Ставка: победа «Вальядолида» за 2.09.

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