«Арарат-Армения»
Турнирное положение: «Арарат-Армения» в нынешнем сезоне привычно сражается за самые высокие места. Ныне команда находится на 3 месте таблицы.
При этом атака команды выглядит достаточно неплохо. В 20 матчах игроки «Арарата-Армении» настреляли 44 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда расписала мировую с «Кауно Жальгирис» (0:0).
Вообще, в трех своих контрольных матчах «Арарат-Армения» дважды сыграл вничью при одном поражении от датского «Вендюсселя» (0:1).
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 6 мячей. Причем в свои ворота «Арарат-Армения» пропустила четырежды.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: сейчас команда на 6 очков отстает от лидера чемпионата «Пюника». Да и потери очков на ровном месте стали негативной тенденцией.
Поединки против «Пюника» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Арарат-Армения» проиграл 2 раза при 3 ничьих.
«Арарат-Армения» последнюю свою викторию над «Пюником» праздновал еще 2 с половиной года назад. Тем не менее, в этой встрече хозяевам нужно активно атаковать.
«Пюник»
Турнирное положение: эта команда в нынешнем сезоне уверенно лидирует в чемпионате Армении. «Пюник» оторвался от ближайших преследователей на 6 очков.
Команда забила 51 мяч в ворота соперников, пропустив в свои ворота 14.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Пюника» всего одна победа при 3 коллизиях.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в контрольных матчах нынешней зимы команда смотрелась не столь выгодно. В 8 матчах она добыла 3 победы при 4 поражениях.
При этом в матчах с более-менее крепкими оппонентами у команды возникали явные проблемы. Да и в плане надежности тылов не все так гладко.
В своем предыдущем поединке «Пюник» потерпел неудачу. В спарринге с украинской «Александрией» лидер армянского чемпионата уступил со счетом 2:3.
И уж точно гости будут довольны даже ничьей в этой встрече. Между тем, наверняка тренерский штаб команды готовит сюрпризы!
Статистика для ставок
- «Арарат-Армения» не побеждала «Пюник» уже 2 с половиной года
- «Пюник» еще ни разу не проиграл в чемпионате
- «Пюник» пропускает реже всех в лиге -14 мячей в 20 матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.62.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.23 и 1.64.
Прогноз: Гости явно намерены удержаться на вершине, к тому же традиционно успешно противостоят «Арарату-Армении».
«Арарат-Армения» в контрольных матчах произвела откровенно гнетущее впечатление.
Ставка: Победа «Пюника» за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече будут осторожничать.
Ставка: ТМ 1.5 за 2.75