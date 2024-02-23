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    Сможет ли «Пюник» упрочить лидерство?

    «Арарат-Армения» — «Пюник». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 23 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арарат-Армения» — «Пюник»
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    «Пюник»
    В рамках 21-го тура чемпионата Армении 23 февраля пройдет матч «Арарат-Армения» — «Пюник». Начало — 17:00 (мск). «Арарат-Армения» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 23 Февраля 2024 года
    Арарат-Армения
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    •  Арарат-Армения 17:00 Пюник Пюник
  • Ереван
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    «Арарат-Армения»

    Турнирное положение: «Арарат-Армения» в нынешнем сезоне привычно сражается за самые высокие места. Ныне команда находится на 3 месте таблицы.

    При этом атака команды выглядит достаточно неплохо. В 20 матчах игроки «Арарата-Армении» настреляли 44 мяча в ворота соперников.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда расписала мировую с «Кауно Жальгирис» (0:0).

    Вообще, в трех своих контрольных матчах «Арарат-Армения» дважды сыграл вничью при одном поражении от датского «Вендюсселя» (0:1).

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 6 мячей. Причем в свои ворота «Арарат-Армения» пропустила четырежды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: сейчас команда на 6 очков отстает от лидера чемпионата «Пюника». Да и потери очков на ровном месте стали негативной тенденцией.

    Поединки против «Пюника» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Арарат-Армения» проиграл 2 раза при 3 ничьих.

    «Арарат-Армения» последнюю свою викторию над «Пюником» праздновал еще 2 с половиной года назад. Тем не менее, в этой встрече хозяевам нужно активно атаковать.

    «Пюник»

    Турнирное положение: эта команда в нынешнем сезоне уверенно лидирует в чемпионате Армении. «Пюник» оторвался от ближайших преследователей на 6 очков.

    Команда забила 51 мяч в ворота соперников, пропустив в свои ворота 14.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Пюника» всего одна победа при 3 коллизиях.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в контрольных матчах нынешней зимы команда смотрелась не столь выгодно. В 8 матчах она добыла 3 победы при 4 поражениях.

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    При этом в матчах с более-менее крепкими оппонентами у команды возникали явные проблемы. Да и в плане надежности тылов не все так гладко.

    В своем предыдущем поединке «Пюник» потерпел неудачу. В спарринге с украинской «Александрией» лидер армянского чемпионата уступил со счетом 2:3.

    И уж точно гости будут довольны даже ничьей в этой встрече. Между тем, наверняка тренерский штаб команды готовит сюрпризы!

    Статистика для ставок

    • «Арарат-Армения» не побеждала «Пюник» уже 2 с половиной года

    • «Пюник» еще ни разу не проиграл в чемпионате

    • «Пюник» пропускает реже всех в лиге -14 мячей в 20 матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.23 и 1.64.

    Прогноз: Гости явно намерены удержаться на вершине, к тому же традиционно успешно противостоят «Арарату-Армении».

    «Арарат-Армения» в контрольных матчах произвела откровенно гнетущее впечатление.

    Ставка: Победа «Пюника» за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече будут осторожничать.

    Ставка: ТМ 1.5 за 2.75

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    «Арарат-Армения» — «Пюник»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Пюник» упрочить лидерство?
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