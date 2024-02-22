ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симоне ИндзагиСкромное обаяние «нерадзурри». Индзаги — самый недооцененный тренер Европы Мохамед СалахЧто делать «ПСЖ» после ухода Мбаппе: купить Салаха, двух нидерландцев, молодого француза и еще несколько идей «Арсенал»«Порту» — «Арсенал». Онлайн
    Все новости спорта

    «Сокол» заклюет «химиков»

    «Химик» — «Сокол». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 22 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Сокол Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Химик» — «Сокол»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сокол»
    В рамках товарищеского поединка 22 февраля пройдет матч «Химик» — «Сокол». Начало — 16:00 (мск). «Химик» — «Сокол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Химик»

    Турнирное положение: «Химики» достаточно уверенно выглядят на нынешних тренировочных сборах.

    Из 5 контрольных поединков команда выиграла трижды, уступив два раза.

    Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Химик» уступил молодым сочинцам (0:2).

    В 5 товарищеских матчах «химики» забили всего лишь 9 голов в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 5 мячей.

    Календарь и таблица РПЛ

    Проблемы с реализацией являются главным бичом «Химика». Впрочем, команда вполне способна прибавить в этом аспекте.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Химик» бледновато выглядит в атаке. Так что в этой встрече команда настроена поправить столь неудачную статистику.

    Поединки с «Волгой» для команды традиционно складываются не лучшим образом. Из 5 очных встреч «Химик» уступил четырежды.

    Причем последний очный поединок принес «химикам» викторию (2:1). Да и вообще, саратовцев команда явно не боится.

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовский клуб продолжает свою серию контрольных поединков.

    В 8 товарищеских поединках саратовцам удалось выиграть в половине при одной коллизии.

    Последние матчи: в своем последнем поединке «Сокол» нанес поражение миасскому «Торпедо» (1:0).

    Не сыграют: Травмированных нет.

  • Трансферный дайджест. 13— 19 февраля
  • «Арсенал» получит классного вингера, а «Бавария» лишится элитного полузащитника
  • 19/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Сокол» выглядит симпатично. Правда, сартовцам пока не хватает пресловутой стабильности.

    На сборах «Сокол» проиграл только новороссийскому «Черноморцу» (1:2), после чего либо выигрывал, либо играл вничью.

    При этом «Сокол» все свои победы праздновал с минимальным счетом. Зато оборона крепка и надежна.

    Статистика для ставок

    • Саратовцы все свои 4 виктории добыли со счетом 1:0

    • «Сокол» в 8 спаррингах проиграл всего однажды

    • Последняя очная встреча завершилась победой «Химика» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.10, а победа соперника — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: Саратовцы сильны в плане надежности тылов, так что ждем прогресса в плане реализации.

    «Сокол» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, к тому же обыгрывать «химиков» команда просто обязана.

    Ставка: Победа «Сокола» за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих смогут забить 2 и более голов.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Виннипег — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Вондроушова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Остапенко — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марожан — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Шинник — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Эмбер — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Панатинаикос — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гент — Маккаби Х
  • Футбол
  • Сегодня в 20:40
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Порту — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Химик» — «Сокол»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на футбол. «Сокол» заклюет «химиков»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры