В рамках товарищеского поединка 22 февраля пройдет матч «Химик» — «Сокол». Начало — 16:00 (мск). «Химик» — «Сокол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химик»

Турнирное положение: «Химики» достаточно уверенно выглядят на нынешних тренировочных сборах.

Из 5 контрольных поединков команда выиграла трижды, уступив два раза.

Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Химик» уступил молодым сочинцам (0:2).

В 5 товарищеских матчах «химики» забили всего лишь 9 голов в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 5 мячей.

Календарь и таблица РПЛ

Проблемы с реализацией являются главным бичом «Химика». Впрочем, команда вполне способна прибавить в этом аспекте.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Химик» бледновато выглядит в атаке. Так что в этой встрече команда настроена поправить столь неудачную статистику.

Поединки с «Волгой» для команды традиционно складываются не лучшим образом. Из 5 очных встреч «Химик» уступил четырежды.

Причем последний очный поединок принес «химикам» викторию (2:1). Да и вообще, саратовцев команда явно не боится.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовский клуб продолжает свою серию контрольных поединков.

В 8 товарищеских поединках саратовцам удалось выиграть в половине при одной коллизии.

Последние матчи: в своем последнем поединке «Сокол» нанес поражение миасскому «Торпедо» (1:0).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Сокол» выглядит симпатично. Правда, сартовцам пока не хватает пресловутой стабильности.

На сборах «Сокол» проиграл только новороссийскому «Черноморцу» (1:2), после чего либо выигрывал, либо играл вничью.

При этом «Сокол» все свои победы праздновал с минимальным счетом. Зато оборона крепка и надежна.

Статистика для ставок

Саратовцы все свои 4 виктории добыли со счетом 1:0

«Сокол» в 8 спаррингах проиграл всего однажды

Последняя очная встреча завершилась победой «Химика» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.10, а победа соперника — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: Саратовцы сильны в плане надежности тылов, так что ждем прогресса в плане реализации.

«Сокол» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, к тому же обыгрывать «химиков» команда просто обязана.

Ставка: Победа «Сокола» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих смогут забить 2 и более голов.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20