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    «Монпелье» — «Мец». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, Лига 1, 18 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Мец»
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    «Монпелье»
    В рамках 22-го тура чемпионата Франции 18 февраля пройдет матч «Монпелье» — «Мец». Начало — 17:00 (мск). «Монпелье» — «Мец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Февраля 2024 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 17:00 Мец Мец
  • Франция. Лига 1
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    «Монпелье»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне позорно для себя борется за выживание. Ныне «Монпелье» находится на 15 месте.

    При этом атака команды выглядит очень бледно. В 21 матче ей удалось забить всего 21 мяч в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Монпелье — Мец

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    Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось добыть очки. «Монпелье» уступил набирающему ход «Лиону» (1:2).

    Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Монпелье» не добыл ни одного очка. Последняя же победа случилась почти месяц назад.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 7 мячей. А вот в свои ворота «Монпелье» пропустил 8 раз.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Монпелье» падает все ниже и ниже. На данный момент отрыв от зоны вылета измеряется лишь дополнительными показателями.

    При этом предстоящая игра с нестабильным «Мецем» — отличная возможность несколько поправить свое турнирное положение.

    Стоит отметить, что «Монпелье» традиционно успешно противостоит «Мецу». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 2 раза.

    «Мец»

    Турнирное положение: «Мец» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Сейчас команда находится на 17 месте в таблице.

    Команда забила 18 мячей, пропустив в свои ворота 32.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Меца» лишь одна ничья при 4 поражениях.

    Не сыграют: Абли Жалоу, Кевин Ндорам — травмированы.

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  • 15/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Мец» борется за выживание в элитном дивизионе. Да и выиграла команда всего 4 раза в чемпионате.

    Вот только проигрывают «гранатовые» довольно часто. В 21 поединке Лиги 1 команда уступила в 12 поединках.

    Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Например, «Мец» забивает в среднем меньше гола за матч.

    Последняя победа над «Монпелье» случилась еще 3 года назад. Да и сейчас «Мец» вряд ли может рассчитывать на очки.

    Статистика для ставок

    • «Монпелье» не проигрывает «Мецу» 3 года

    • «Мец» обходится без побед еще с конца ноября

    • «Монпелье» имеет действующую серию из 3 поражений к ряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.72, а победа гостей — в скромные 4.91.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.24 и 1.76.

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    Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно атаковать.

    Обеим командам явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать результативной игры.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Монпелье» быстро найдет бреши в обороне «Меца».

    Ставка: Победа «Монпелье» в 1 тайме за 2.38

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