«Монпелье»
Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне позорно для себя борется за выживание. Ныне «Монпелье» находится на 15 месте.
При этом атака команды выглядит очень бледно. В 21 матче ей удалось забить всего 21 мяч в ворота соперников.
Коэффициенты матча Монпелье — Мец
Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось добыть очки. «Монпелье» уступил набирающему ход «Лиону» (1:2).
Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Монпелье» не добыл ни одного очка. Последняя же победа случилась почти месяц назад.
Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 7 мячей. А вот в свои ворота «Монпелье» пропустил 8 раз.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Монпелье» падает все ниже и ниже. На данный момент отрыв от зоны вылета измеряется лишь дополнительными показателями.
При этом предстоящая игра с нестабильным «Мецем» — отличная возможность несколько поправить свое турнирное положение.
Стоит отметить, что «Монпелье» традиционно успешно противостоит «Мецу». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 2 раза.
«Мец»
Турнирное положение: «Мец» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Сейчас команда находится на 17 месте в таблице.
Команда забила 18 мячей, пропустив в свои ворота 32.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Меца» лишь одна ничья при 4 поражениях.
Не сыграют: Абли Жалоу, Кевин Ндорам — травмированы.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Мец» борется за выживание в элитном дивизионе. Да и выиграла команда всего 4 раза в чемпионате.
Вот только проигрывают «гранатовые» довольно часто. В 21 поединке Лиги 1 команда уступила в 12 поединках.
Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Например, «Мец» забивает в среднем меньше гола за матч.
Последняя победа над «Монпелье» случилась еще 3 года назад. Да и сейчас «Мец» вряд ли может рассчитывать на очки.
Статистика для ставок
- «Монпелье» не проигрывает «Мецу» 3 года
- «Мец» обходится без побед еще с конца ноября
- «Монпелье» имеет действующую серию из 3 поражений к ряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.72, а победа гостей — в скромные 4.91.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.24 и 1.76.
Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно атаковать.
Обеим командам явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать результативной игры.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.24.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Монпелье» быстро найдет бреши в обороне «Меца».
Ставка: Победа «Монпелье» в 1 тайме за 2.38