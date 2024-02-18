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    «Болонья» наконец-то привезет очки из Рима?

    «Лацио» — «Болонья». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 18 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Болонья»
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    «Болонья»
    В воскресенье, 18 февраля, в 25-м туре итальянской Серии А римский «Лацио» на своем поле сыграет против «Болоньи». Начало игры запланировано на 14:30 по мск. «Лацио» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Февраля 2024 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 14:30 Болонья Болонья
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    «Лацио»

    Турнирное положение: Команда Маурицио Сарри с 37 набранными очками идет на седьмом месте в таблице и на пять пунктов отстает от четвертой строки, дающей билет в Лигу чемпионов.

    В 24 поединках текущего чемпионата «Лацио» отпраздновал 11 викторий, четыре встречи свел вничью и восемь раз проиграл, забил 28 мячей при 24 пропущенных.

    Коэффициенты матча Лацио — Болонья

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    Последние матчи: В преддверии данного поединка римляне на своем поле в первом матче 1/8 финала ЛЧ на своем поле минимально переиграли «Баварию» 1:0. Единственный гол с пенальти провел Чиро Иммобиле в середине второго тайма. В последней же игре чемпионата они в гостях одолели «Кальяри» 3:1.

    Не сыграют: Под вопросом принять участие в матче у хавбеков Матиаса Весино и Николо Ровелла.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Лацио» вышел победителем из своих двух последних поединков. Но перед этим «небесно-голубые» не могли выиграть на протяжении трех встреч, дважды проиграв за этот период. Однако соперники в данном отрезке были очень уж непростые: «Аталанта», «Наполи» и «Интер». А до этого времени они выиграли пять матчей кряду.

    «Болонья»

    Турнирное положение: Дружина Тиагу Мотты с 42 набранными очками разместилась на пятой позиции в таблице и от четвертой отстает только из-за худших дополнительных показателей.

    У «Болоньи» 11 викторий, девять мировых исходов и всего лишь четыре проигрыша. Разница забитых и пропущенных составляет 35:22.

    Последние матчи: В своей последней проведенной игре «красно-синие» на своем поле переиграли «Фиорентину» со счетом 2:0 в рамках чемпионата Италии. И тем самым они продлили свою беспроигрышную серию до четырех матчей.

    Не сыграют: Адама Сумаро травмирован, а у Ремо Фройлера дисквалификация.

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  • 05/02/2024

    • Состояние команды: «Болонья» не проигрывает вот уже четыре матча подряд. Начала она этот период ничьей, а продолжила тремя выигрышами. Причем в этот период коллектив забивал в каждом поединке минимум два мяча. Уступили же «фельсинеи» только в одной игре чемпионата из шести последних.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» на своем поле выиграл семь из девяти последних игр при одной ничьей и одном фиаско

    • У «Болоньи» в гостях в текущем чемпионате лишь одна виктории за 11 встреч при семи ничьих

    • В родных стенах «Лацио» выиграл у «Болоньи» в пяти минувших очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лацио» — 2.41, победа «Болоньи» — 3.37, ничья — 3.29.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.57 и 1.54 соответственно.

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    Прогноз: После очень непростого матча в Лиге чемпионов «Лацио» в этом поединке наверняка не будет столь надежен в обороне и поэтому на пару с соперником может выдать результативный поединок.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.92.

    Прогноз: И также не исключаем, что «Болонья» и на этот раз докажет свой миролюбивый гостевой характер и закончит этот поединок восьмой выездной ничьей в сезоне.

    Ставка: ничья за 3.29.

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    «Лацио» — «Болонья»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на футбол. «Болонья» наконец-то привезет очки из Рима?
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